Индивидуальная
до 5 чел.
Коломбо - первая встреча
Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломбо, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет встреча с древними традициями и современной жизнью города
Начало: Коломбо
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$193 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дамбулла и Сигирия за 1 день
Раскрыть тайны древнего пещерного храма и подняться на «львиную скалу» с профессиональным гидом
Начало: Коломбо/ Негомбо
11 дек в 05:30
12 дек в 05:30
от $540 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Анурадхапура - древняя столица Шри-Ланки
Посетить культурное сердце острова и познакомиться с его самобытной архитектурой
Начало: У вашего отеля
12 дек в 05:30
13 дек в 05:30
$390 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Must-see места Цейлона: Сигирия и Дамбулла
Горный замок, слоновий питомник и пещерный храм
Завтра в 19:00
11 дек в 08:30
$380 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Дамбулла, Сигирия и Полоннарува: трансфер-экскурсия
Окунуться в атмосферу старинного святилища и насладиться природой острова по пути на Восток
11 дек в 07:00
12 дек в 05:00
$440 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- JJulia23 ноября 2025Были на экскурсии 22.11.2025. Наш гид Рифай проявил себя на высшем уровне: отличная организация, пунктуальность и гибкость. Маршрут был подстроен под наши интересы, что сделало поездку особенно комфортной и насыщенной. Остались очень довольны и рекомендуем!
- ААлександр21 ноября 2025Все очень понравилось.
Рифай отличный гид. Рассказал историю Шри-Ланки. Развернуто отвечал на вопросы, подробно рассказывал про локации из тура.
- ММарина17 ноября 2025Очень хороший гид, настоящий профессионал! Не просто проехались по адресам, а у экскурсии разработана методика. Время прошло незаметно, мне очень понравилась экскурсия! От
- ЕЕвгений13 ноября 2025Одна из лучших экскурсий за последние 6 лет посещения острова Цейлон. Отлично наполненное содержание, великолепное владение русской речью, грамотно простроенный маршрут. Соблюдены все лучшие традиции в работе гида-экскурсовода!
- ЛЛюдмила31 августа 2025Все прошло отлично. Посмотрели основные достопримечательности Коломбо, гид Родни (могу ошибиться в написании) рассказал об исторических и экономических событиях страны, как раз то, что нужно в первый день знакомства со страной. Отдельное спасибо водителю Индражит за обходительность и учтивость.
- ЕЕлена20 августа 2025Прошу прощения за запоздалый отклик.
Экскурсия была великолепна и познавательна.
- ННИКИТА14 августа 2025В целом составили впечатление о городе. Не так много точек.
Гид был очень обходительным, но
для нас были сложности с пониманием из-за акцента.
- ННИКИТА14 августа 2025Хорошая, но тяжелая экскурсия.
Интересно.
Гид был с весьма глубокими знаниями.
Спасибо!
- ННаталья11 июня 2025Экскурсия очень интересная. Гид компетентный. Рекомендую!
- ВВероника8 июня 2025отличная экскурсия, комфортабельная машина, дружелюбный водитель и наш чудесный гид Динеш, который рассказал нам многое о Шри ланке и её
- ЮЮлия6 июня 2025Отличная, чёткая организация, всё вовремя, без суеты. У нас был прекрасный гид (Динеш), который не перегружал информацией, но отлично знал,
- оольга13 мая 2025Организация экскурсии на 5 баллов. Рифай все держал на контроле, всегда был на связи, контролировал все моменты, прислушивался к нашим
- ООльга5 мая 2025Потрясающая получилась поездка! Выше наших ожиданий, очень красива Шри-Ланка! Организовано также все было от и до без заминок с учетом всех наших пожеланий. В восторге были все, дорога нелегкая, но она того стоила!
- ННаталья15 марта 2025Отличная организация!
Гид Дилан очень интересно провел экскурсию, показал и рассказал всё, что просили.
- ННаталия15 марта 2025Экскурсия понравилась: Иветта постаралась сложные для понимания темы сделать доступнее, очень информативно получилось. Порекомендую непременно!!!
- ДДмитрий16 февраля 2025Ездили вчетвером на однодневную экскурсию из Хиккадувы, слоны+храм Дамбола+Сигирия. Все четко, вовремя, водитель молодец. Ехали спокойно, даже музыку не включал.
- ААлександра4 февраля 2025Нам очень понравился данный тур по Коломбо. Это был идеальный вариант для того, чтобы систематизировать наши разрозненные знания об истории
- ТТатьяна10 января 2025Бронировали на 4 часа, на семью с двумя детьми 10 и 14 лет, остались очень довольны. Хоть в Коломбо и
- ЕЕкатерина9 января 2025Наши впечатления от этой экскурсии можно описать одним словом - великолепно.
Рифай учёл все наши пожелания - мы заехали в слоновий
- ТТаня9 января 2025незабываемое путешествие! Рифай супер, говорит на русском великолепно, рассказал много интересного про историю острова и государства. в рамках экскурсии показал настоящие сокровища Шри-Ланки, мы остались в полном восторге!
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «История и архитектура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Коломбо
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Сколько стоит экскурсия по Коломбо в декабре 2025
Сейчас в Коломбо в категории "История и архитектура" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 193 до 540. Туристы уже оставили гидам 87 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
Экскурсии на русском языке в Коломбо (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «История и архитектура», 87 ⭐ отзывов, цены от $193. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль