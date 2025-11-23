читать дальше

Машина-микроавтобус, состочние отличное, чистый, 7 полноценных мест точно. Кондиционер работает прекрасно. Гид присоединился по дороге. У нас был Рифай, очень приятный,без суеты и по делу, на все вопросы отвечал. Русский язык шикарный. Перекусы-туалеты, другие просьбы, ко всему относится со вниманием.

Сначала поехали к слонам в Пиннавелу, покормили вкусняшками, и спустились к реке на купание. На берегу несколько кафе, там и позавтракали. Цены как везде. Слонов ведут на водные процедуры несколькими группами, так что даже если сразу не попадете на место с хорошим обзором, времени будет много. Потом поехали в буддистский храм, обязательно берите воду и носки, желательно потолще. В обуви туда нельзя, а ходить по горячим камням непросто. За небольшую плату на входе дают "юбки". Подъем к храму долгий, ступеньки высокие. По дороге -много диких обезьян. Никто не нападает, фрукты не отбирает, можно за ними понаблюдать в моменты передышки. Храм хорош, особенно если вам повезет и людей будет немного.



После храма поехали к Сигирии. И здесь особенное огромное спасибо Рифаю. У нас двое из четверых не рискнули подниматься на гору. И пока мы одолевали 1202 ступеньки в жару, они ездили на тук-туке по территории вокруг. Впечатлений у них было не меньше нашего. Оказывается, там тоже город и руины, просто до них пока не добрались реставраторы, и виллы стоят, и люди живут. Поэтому если в вашей компании не все готовы взбираться на 8е чудо света, у них есть вариант прекрасно и с пользой провести время.

Кстати, по самому комплексу в Сигирии водит отдельный гид, так что все под присмотром.

Как всегда, кругом полно обезьян.

После горы у нас был ужин в кафешке у озера с шикарным видом на гору, и домой. Вернулись в 10 вечера примерно, и я бы сказала, что поездка была достаточно легкой. Ощущения разбитости не было.

Горячо рекомендую, особенно тем, кто предпочитает спокойные, размеренные поездки без лишнего шума и перегруза информацией.