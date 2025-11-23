Мои заказы

Экскурсии Коломбо об истории и архитектуре

Найдено 5 экскурсий в категории «История и архитектура» в Коломбо на русском языке, цены от $193. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Коломбо - первая встреча
На машине
4 часа
43 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Коломбо - первая встреча
Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломбо, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет встреча с древними традициями и современной жизнью города
Начало: Коломбо
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$193 за всё до 5 чел.
Дамбулла и Сигирия за 1 день
На машине
12 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Дамбулла и Сигирия за 1 день
Раскрыть тайны древнего пещерного храма и подняться на «львиную скалу» с профессиональным гидом
Начало: Коломбо/ Негомбо
11 дек в 05:30
12 дек в 05:30
от $540 за всё до 6 чел.
Анурадхапура - древняя столица Шри-Ланки
На машине
13 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Анурадхапура - древняя столица Шри-Ланки
Посетить культурное сердце острова и познакомиться с его самобытной архитектурой
Начало: У вашего отеля
12 дек в 05:30
13 дек в 05:30
$390 за всё до 2 чел.
Must-see места Цейлона: Сигирия и Дамбулла
На машине
13 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Must-see места Цейлона: Сигирия и Дамбулла
Горный замок, слоновий питомник и пещерный храм
Завтра в 19:00
11 дек в 08:30
$380 за всё до 2 чел.
Дамбулла, Сигирия и Полоннарува: трансфер-экскурсия
На машине
13 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Дамбулла, Сигирия и Полоннарува: трансфер-экскурсия
Окунуться в атмосферу старинного святилища и насладиться природой острова по пути на Восток
11 дек в 07:00
12 дек в 05:00
$440 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • J
    Julia
    23 ноября 2025
    Must-see места Цейлона: Сигирия и Дамбулла
    Были на экскурсии 22.11.2025. Наш гид Рифай проявил себя на высшем уровне: отличная организация, пунктуальность и гибкость. Маршрут был подстроен под наши интересы, что сделало поездку особенно комфортной и насыщенной. Остались очень довольны и рекомендуем!
  • А
    Александр
    21 ноября 2025
    Must-see места Цейлона: Сигирия и Дамбулла
    Все очень понравилось.
    Рифай отличный гид. Рассказал историю Шри-Ланки. Развернуто отвечал на вопросы, подробно рассказывал про локации из тура.
  • М
    Марина
    17 ноября 2025
    Коломбо - первая встреча
    Очень хороший гид, настоящий профессионал! Не просто проехались по адресам, а у экскурсии разработана методика. Время прошло незаметно, мне очень понравилась экскурсия! От
  • Е
    Евгений
    13 ноября 2025
    Анурадхапура - древняя столица Шри-Ланки
    Одна из лучших экскурсий за последние 6 лет посещения острова Цейлон. Отлично наполненное содержание, великолепное владение русской речью, грамотно простроенный маршрут. Соблюдены все лучшие традиции в работе гида-экскурсовода!
  • Л
    Людмила
    31 августа 2025
    Коломбо - первая встреча
    Все прошло отлично. Посмотрели основные достопримечательности Коломбо, гид Родни (могу ошибиться в написании) рассказал об исторических и экономических событиях страны, как раз то, что нужно в первый день знакомства со страной. Отдельное спасибо водителю Индражит за обходительность и учтивость.
  • Е
    Елена
    20 августа 2025
    Коломбо - первая встреча
    Прошу прощения за запоздалый отклик.
    Экскурсия была великолепна и познавательна.
  • Н
    НИКИТА
    14 августа 2025
    Коломбо - первая встреча
    В целом составили впечатление о городе. Не так много точек.
    Гид был очень обходительным, но
    для нас были сложности с пониманием из-за акцента.
  • Н
    НИКИТА
    14 августа 2025
    Must-see места Цейлона: Сигирия и Дамбулла
    Хорошая, но тяжелая экскурсия.
    Интересно.
    Гид был с весьма глубокими знаниями.
    Спасибо!
  • Н
    Наталья
    11 июня 2025
    Must-see места Цейлона: Сигирия и Дамбулла
    Экскурсия очень интересная. Гид компетентный. Рекомендую!
  • В
    Вероника
    8 июня 2025
    Дамбулла, Сигирия и Полоннарува: трансфер-экскурсия
    отличная экскурсия, комфортабельная машина, дружелюбный водитель и наш чудесный гид Динеш, который рассказал нам многое о Шри ланке и её
    достопримечательностях, знает всё и даже чуть больше) мы отправлялись на экскурсию из унаватуны в пассикуду, и нас после экскурсии, еще довезли от полоннарувы до пассикуды, отвезли в магазин по дороге, и помогли с вещами
  • Ю
    Юлия
    6 июня 2025
    Must-see места Цейлона: Сигирия и Дамбулла
    Отличная, чёткая организация, всё вовремя, без суеты. У нас был прекрасный гид (Динеш), который не перегружал информацией, но отлично знал,
    откуда что посмотреть, чтобы было максимально красиво. Впечатления потрясающие. Несмотря на насыщенную программу все прошло комфортно, без суеты, с учётом всех наших пожеланий. Рекомендую👌🏼

  • о
    ольга
    13 мая 2025
    Must-see места Цейлона: Сигирия и Дамбулла
    Организация экскурсии на 5 баллов. Рифай все держал на контроле, всегда был на связи, контролировал все моменты, прислушивался к нашим
    пожеланиям. Экскурсия, конечно, непростая. Мы хотели уложиться в один день и нам это удалось-посмотрели/поднялись на Сигирию, буддийский храм Дамбулла в скале, покатались на слонах да и еще успели на ужин)). Выехали в 5 утра, вернулись в 18.00. Конечно, мы молодые, здоровые, легко преодолели 1200 ступенек и побежали дальше. Плюс, что экскурсия индивидуальная, никого не нужно было ждать.
    Поставила четверки, т. к. экскурсовод был очень милый, но так плохо говорил по-русски, что всю информацию мы взяли из интернета, а он лишь показывал, о чем мы спрашивали. Он, конечно, старался, но это немного напрягало…
    Дорога 4 часа в один конец и 4 в другой, конечно, утомительная, но у нас на 3 взрослых был предоставлен микроавтобус и мы ехали с комфортом. Однозначно рекомендую данного организатора.

  • О
    Ольга
    5 мая 2025
    Дамбулла и Сигирия за 1 день
    Потрясающая получилась поездка! Выше наших ожиданий, очень красива Шри-Ланка! Организовано также все было от и до без заминок с учетом всех наших пожеланий. В восторге были все, дорога нелегкая, но она того стоила!
  • Н
    Наталья
    15 марта 2025
    Must-see места Цейлона: Сигирия и Дамбулла
    Отличная организация!
    Гид Дилан очень интересно провел экскурсию, показал и рассказал всё, что просили.
  • Н
    Наталия
    15 марта 2025
    Коломбо - первая встреча
    Экскурсия понравилась: Иветта постаралась сложные для понимания темы сделать доступнее, очень информативно получилось. Порекомендую непременно!!!
  • Д
    Дмитрий
    16 февраля 2025
    Must-see места Цейлона: Сигирия и Дамбулла
    Ездили вчетвером на однодневную экскурсию из Хиккадувы, слоны+храм Дамбола+Сигирия. Все четко, вовремя, водитель молодец. Ехали спокойно, даже музыку не включал.
    Машина-микроавтобус, состочние отличное, чистый, 7 полноценных мест точно. Кондиционер работает прекрасно. Гид присоединился по дороге. У нас был Рифай, очень приятный,без суеты и по делу, на все вопросы отвечал. Русский язык шикарный. Перекусы-туалеты, другие просьбы, ко всему относится со вниманием.
    Сначала поехали к слонам в Пиннавелу, покормили вкусняшками, и спустились к реке на купание. На берегу несколько кафе, там и позавтракали. Цены как везде. Слонов ведут на водные процедуры несколькими группами, так что даже если сразу не попадете на место с хорошим обзором, времени будет много. Потом поехали в буддистский храм, обязательно берите воду и носки, желательно потолще. В обуви туда нельзя, а ходить по горячим камням непросто. За небольшую плату на входе дают "юбки". Подъем к храму долгий, ступеньки высокие. По дороге -много диких обезьян. Никто не нападает, фрукты не отбирает, можно за ними понаблюдать в моменты передышки. Храм хорош, особенно если вам повезет и людей будет немного.

    После храма поехали к Сигирии. И здесь особенное огромное спасибо Рифаю. У нас двое из четверых не рискнули подниматься на гору. И пока мы одолевали 1202 ступеньки в жару, они ездили на тук-туке по территории вокруг. Впечатлений у них было не меньше нашего. Оказывается, там тоже город и руины, просто до них пока не добрались реставраторы, и виллы стоят, и люди живут. Поэтому если в вашей компании не все готовы взбираться на 8е чудо света, у них есть вариант прекрасно и с пользой провести время.
    Кстати, по самому комплексу в Сигирии водит отдельный гид, так что все под присмотром.
    Как всегда, кругом полно обезьян.
    После горы у нас был ужин в кафешке у озера с шикарным видом на гору, и домой. Вернулись в 10 вечера примерно, и я бы сказала, что поездка была достаточно легкой. Ощущения разбитости не было.
    Горячо рекомендую, особенно тем, кто предпочитает спокойные, размеренные поездки без лишнего шума и перегруза информацией.

  • А
    Александра
    4 февраля 2025
    Коломбо - первая встреча
    Нам очень понравился данный тур по Коломбо. Это был идеальный вариант для того, чтобы систематизировать наши разрозненные знания об истории
    и культуре Шри-Ланки. Думаю, что для первичного знакомства со страной это тоже отличный вариант: представление об истории, этническом составе, основных религиях острова очень обогащают путешествие и позволяют подмечать ранее незаметные детали.

    Формат тоже подобран отлично: комфортный автомобиль с предоставленной водой, небольшое количество прогулок под солнцем - лучший вариант для солнечного города, который позволяет посмотреть максимум в предоставленный промежуток времени. Гид Иветта учла все наши пожелания по дополнительным точкам, которые мы хотели посмотреть.

    В основную программу тура входят места, идея идти в которые вряд ли придет самостоятельному путешественнику, про них нужно знать.

    Итог такой: максимум интереса и пользы, очень советую всем путешественникам посещающим Коломбо! Считаю, что без общего представления о городе и стране, полученного в этом туре, наши впечатления Шри-Ланки были бы неполными. Спасибо команде тура!

  • Т
    Татьяна
    10 января 2025
    Коломбо - первая встреча
    Бронировали на 4 часа, на семью с двумя детьми 10 и 14 лет, остались очень довольны. Хоть в Коломбо и
    особо нет экскурсионных объектов, но для знакомства с городом очень удачная экскурсия. Экскурсовод очень приятная, образованная, знаем мелочи и обладает глобальным знаниями. Отличный русский разговорный. Помогли с организацией трансфера, завезли в Торговый Центр, дали рекомендации по питанию, проживанию, пользованию мобильной связью. Мы довольны.

  • Е
    Екатерина
    9 января 2025
    Анурадхапура - древняя столица Шри-Ланки
    Наши впечатления от этой экскурсии можно описать одним словом - великолепно.
    Рифай учёл все наши пожелания - мы заехали в слоновий
    питомник, сделали остановку пообедать, попробовать горячую кукурузу, кокосовый сок. В Анурадхапура взял дополнительного гида, чтобы детальнее отвечать на вопросы.
    Мы получили очень хорошее представление об истории и культуре страны. Посетили все знаковые локации.
    Отдельно стоит отметить комфорт во время поездки, Рифай великолепно водит.
    Однозначно рекомендую эту экскурсию.

  • Т
    Таня
    9 января 2025
    Must-see места Цейлона: Сигирия и Дамбулла
    незабываемое путешествие! Рифай супер, говорит на русском великолепно, рассказал много интересного про историю острова и государства. в рамках экскурсии показал настоящие сокровища Шри-Ланки, мы остались в полном восторге!
