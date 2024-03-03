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7 часов
Джип-сафари в парке Яла: встреча с дикой природой и историей Коломбо
Погрузитесь в мир дикой природы и истории с экскурсией в национальный парк Яла. Вас ждут встречи с редкими животными и посещение древних фортов
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$163 за человека
Индивидуальная
12 часов
Сафари в Удавалаве: уникальное приключение среди дикой природы Шри-Ланки
Погрузитесь в мир дикой природы Шри-Ланки, наблюдая за слонами и редкими видами птиц в национальном парке Удавалаве
Начало: В фойе вашего отеля
12 июня в 05:00
13 июня в 05:00
$475 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Сафари и треккинг в национальном парке Синхараджа: уникальное приключение
Откройте для себя древний тропический лес Синхараджа, где вас ждут встречи с редкими животными и экзотическими растениями
Начало: Из вашего отеля
11 июня в 05:30
13 июня в 05:30
$575 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера3 марта 2024Сафари как экскурсию, конечно,надо планировать с пониманием того, что везение в этом деле немаловажная часть успеха… Кто куда выйдет из
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Сафари»
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Сейчас в Коломбо в категории "Сафари" можно забронировать 3 экскурсии от 163 до 575. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
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