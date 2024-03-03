Сафари и дикая природа в Коломбо

Найдено 3 экскурсии в категории «Сафари» в Коломбо на русском языке, цены от $163. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-сафари в парке Яла
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Джип-сафари в парке Яла: встреча с дикой природой и историей Коломбо
Погрузитесь в мир дикой природы и истории с экскурсией в национальный парк Яла. Вас ждут встречи с редкими животными и посещение древних фортов
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
$163 за человека
Сафари по национальному парку Удавалаве
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Сафари в Удавалаве: уникальное приключение среди дикой природы Шри-Ланки
Погрузитесь в мир дикой природы Шри-Ланки, наблюдая за слонами и редкими видами птиц в национальном парке Удавалаве
Начало: В фойе вашего отеля
12 июня в 05:00
13 июня в 05:00
$475 за всё до 5 чел.
Дождевой лес Синхараджа: сафари и треккинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Сафари и треккинг в национальном парке Синхараджа: уникальное приключение
Откройте для себя древний тропический лес Синхараджа, где вас ждут встречи с редкими животными и экзотическими растениями
Начало: Из вашего отеля
11 июня в 05:30
13 июня в 05:30
$575 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    3 марта 2024
    Джип-сафари в парке Яла
    Сафари как экскурсию, конечно,надо планировать с пониманием того, что везение в этом деле немаловажная часть успеха… Кто куда выйдет из
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    зверей показаться вам неизвестно… Поразило то, что даже когда мы заказали тур рано утром, уже через несколько часов - экскурсия началась… Нам надо было именно в этот день, и это очень порадовало. . Все четко построено, Дон всегда на связи и консультировал. . Машина чудесная, с кондиционером, доехали очень комфортно! Не забыли гиды про обед и саностановку… Все приветливые и организованные ребята водитель и провожатый сами очень радовались всем зверям и птицам, с воодушевлением реагировали. . Видели много птиц красивых и известных, Воранов, оленей, павлинов, обезьян, мангуст, зайца, лис, цапля марабу, туканов, и главное. . СЛОНОВ. . Как мы знали, в парке Яла, не много и водиться зверей. . По моему из всех кто есть, нам только с леопардом не повезло, но видели следы. . Ни смотря ни на что, впечатление прекрасное, слонов даже покормили бананами, которые брали в дорогу, а павлин нам покричал, чем всех порадовал… Спасибо ребятам за отличное настроение, сафари удалось на все 100

Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Сафари»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Сафари по национальному парку Удавалаве
  3. Дождевой лес Синхараджа: сафари и треккинг
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  1. Самое главное
  2. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Коломбо в июне 2024
Сейчас в Коломбо в категории "Сафари" можно забронировать 3 экскурсии от 163 до 575. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
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