Обзорные и познавательные экскурсии Коломбо

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Коломбо на русском языке, цены от $167. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главное на Шри-Ланке за три дня
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Главное на Шри-Ланке за три дня
Посетить самые известные места острова на насыщенной автомобильной экскурсии
Начало: В аэропорту Бандаранайке
«Вы познакомитесь с местными слонами, подниметесь на скалу-крепость Сигирия и погуляете по Королевскому ботаническому саду»
11 июня в 08:30
13 июня в 00:30
$923 за всё до 2 чел.
Коломбо - первая встреча
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
30 отзывов
Коломбо - первая встреча: Индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломбо, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет встреча с древними традициями и современной жизнью города
Начало: Коломбо
«Вы познакомитесь с историей, традициями, архитектурой и культурой самого большого города страны»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
$167 за всё до 5 чел.
Коломбо и его контрасты
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
Коломбо и его контрасты
Побывать в разных уголках крупнейшего города Шри-Ланки на групповой автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«11:30 Обзорная прогулка по городу: площадь Победы, Голь Фейс, маяк, международный конференц-зал «Мемориал Бандаранаике», индуистский храм Каилавасанатан, порт, отель «Гранд Ориентал» (А»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, во вторник и четверг в 08:00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$169 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Коломбо - первая встреча
    Экскурсия очень понравилась, позволив за ограниченный временной промежуток увидеть основные достопримечательности прекрасного города Коломбо. Были учтены все наши пожелания, большое спасибо организаторам и лично Иветте за увлекательный рассказ и помощь во всем!
  • Е
    Евгения
    16 апреля 2024
    Коломбо - первая встреча
    Экскурсией остались довольны,, спасибо организаторам. но есть плюсы и минусы. из плюсов: клиентоориентированность (спасибо большое гиду-и отвез нас в кафе где
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    можно было выпить вкусный кофе, и успели купить сувениры и решить еще кучу мелких вопросов), но от этого небольшой минус-не успели посмотреть все что значилось в программе. конечно бОльшую часть мы увидели, но если бы у нас был тайминг, мы бы понимали заранее что кофе то мы выпьем, но не посетим кладбище. Это не в упрек организаторам, но пожелание-озвучивать нашу программу и определять заранее что возможно успеть, а что нет.

  • Т
    Темир
    13 ноября 2023
    Главное на Шри-Ланке за три дня
    Спасибо за интересную экскурсию!
  • М
    Михаил
    3 февраля 2023
    Главное на Шри-Ланке за три дня
    Впечатления, в целом, положительные. Во первых были хорошие отели нам предоставлены для ночёвки. Транспорт по меркам шри Ланка хороший. Гид
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    хорошо говорила по русски, в случае необходимости - на английском. Предупреждала нас о всяких возможных неудобствах, попрошайки например, да и в целом слушать было интересно. Посетили основные достопримечательности, плюс с дополнительными заездами в туристические места, где можно было прикупить сувениры (ну это было по желанию)

Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Обзорные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  1. Самое главное
  2. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Коломбо в июне 2024
Сейчас в Коломбо в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 167 до 923. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
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