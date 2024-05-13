1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Главное на Шри-Ланке за три дня
Посетить самые известные места острова на насыщенной автомобильной экскурсии
Начало: В аэропорту Бандаранайке
«Вы познакомитесь с местными слонами, подниметесь на скалу-крепость Сигирия и погуляете по Королевскому ботаническому саду»
11 июня в 08:30
13 июня в 00:30
$923 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Коломбо - первая встреча: Индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломбо, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет встреча с древними традициями и современной жизнью города
Начало: Коломбо
«Вы познакомитесь с историей, традициями, архитектурой и культурой самого большого города страны»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
$167 за всё до 5 чел.
Групповая
5 часов
Коломбо и его контрасты
Побывать в разных уголках крупнейшего города Шри-Ланки на групповой автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«11:30 Обзорная прогулка по городу: площадь Победы, Голь Фейс, маяк, международный конференц-зал «Мемориал Бандаранаике», индуистский храм Каилавасанатан, порт, отель «Гранд Ориентал» (А»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, во вторник и четверг в 08:00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$169 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга13 мая 2024Экскурсия очень понравилась, позволив за ограниченный временной промежуток увидеть основные достопримечательности прекрасного города Коломбо. Были учтены все наши пожелания, большое спасибо организаторам и лично Иветте за увлекательный рассказ и помощь во всем!
- ЕЕвгения16 апреля 2024Экскурсией остались довольны,, спасибо организаторам. но есть плюсы и минусы. из плюсов: клиентоориентированность (спасибо большое гиду-и отвез нас в кафе где
- ТТемир13 ноября 2023Спасибо за интересную экскурсию!
- ММихаил3 февраля 2023Впечатления, в целом, положительные. Во первых были хорошие отели нам предоставлены для ночёвки. Транспорт по меркам шри Ланка хороший. Гид
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Коломбо в июне 2024
Сейчас в Коломбо в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 167 до 923. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
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