Экскурсии выходного дня в Коломбо

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Коломбо на русском языке, цены от $163. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главное на Шри-Ланке за три дня
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Коломбо и окрестностям за три дня
Погрузитесь в красоту Шри-Ланки за три дня: слоны в Пиннавеле, храм Дамбулла, скала Сигирия, Канди и ботанический сад Перадения. Индивидуальная экскурсия
Начало: В аэропорту Бандаранайке
8 июля в 01:30
9 июля в 00:30
$923 за всё до 2 чел.
Коломбо - первая встреча
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
31 отзыв
Коломбо - первая встреча: Индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломбо, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет встреча с древними традициями и современной жизнью города
Начало: Коломбо
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
$167 за всё до 5 чел.
Джип-сафари в парке Яла
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Джип-сафари в парке Яла: встреча с дикой природой и историей Коломбо
Погрузитесь в мир дикой природы и истории с экскурсией в национальный парк Яла. Вас ждут встречи с редкими животными и посещение древних фортов
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
7 июля в 11:00
$163 за человека
Дождевой лес Синхараджа: сафари и треккинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Сафари и треккинг в национальном парке Синхараджа: уникальное приключение
Откройте для себя древний тропический лес Синхараджа, где вас ждут встречи с редкими животными и экзотическими растениями
Начало: Из вашего отеля
8 июля в 05:30
9 июля в 05:30
$575 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алесей
    27 июня 2024
    Коломбо - первая встреча
    Очень классно)
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Коломбо - первая встреча
    Экскурсия очень понравилась, позволив за ограниченный временной промежуток увидеть основные достопримечательности прекрасного города Коломбо. Были учтены все наши пожелания, большое спасибо организаторам и лично Иветте за увлекательный рассказ и помощь во всем!
  • Е
    Евгения
    16 апреля 2024
    Коломбо - первая встреча
    Экскурсией остались довольны,, спасибо организаторам. но есть плюсы и минусы. из плюсов: клиентоориентированность (спасибо большое гиду-и отвез нас в кафе где
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    можно было выпить вкусный кофе, и успели купить сувениры и решить еще кучу мелких вопросов), но от этого небольшой минус-не успели посмотреть все что значилось в программе. конечно бОльшую часть мы увидели, но если бы у нас был тайминг, мы бы понимали заранее что кофе то мы выпьем, но не посетим кладбище. Это не в упрек организаторам, но пожелание-озвучивать нашу программу и определять заранее что возможно успеть, а что нет.

  • В
    Вера
    3 марта 2024
    Джип-сафари в парке Яла
    Сафари как экскурсию, конечно,надо планировать с пониманием того, что везение в этом деле немаловажная часть успеха… Кто куда выйдет из
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    зверей показаться вам неизвестно… Поразило то, что даже когда мы заказали тур рано утром, уже через несколько часов - экскурсия началась… Нам надо было именно в этот день, и это очень порадовало. . Все четко построено, Дон всегда на связи и консультировал. . Машина чудесная, с кондиционером, доехали очень комфортно! Не забыли гиды про обед и саностановку… Все приветливые и организованные ребята водитель и провожатый сами очень радовались всем зверям и птицам, с воодушевлением реагировали. . Видели много птиц красивых и известных, Воранов, оленей, павлинов, обезьян, мангуст, зайца, лис, цапля марабу, туканов, и главное. . СЛОНОВ. . Как мы знали, в парке Яла, не много и водиться зверей. . По моему из всех кто есть, нам только с леопардом не повезло, но видели следы. . Ни смотря ни на что, впечатление прекрасное, слонов даже покормили бананами, которые брали в дорогу, а павлин нам покричал, чем всех порадовал… Спасибо ребятам за отличное настроение, сафари удалось на все 100

  • Т
    Темир
    13 ноября 2023
    Главное на Шри-Ланке за три дня
    Спасибо за интересную экскурсию!
  • М
    Михаил
    3 февраля 2023
    Главное на Шри-Ланке за три дня
    Впечатления, в целом, положительные. Во первых были хорошие отели нам предоставлены для ночёвки. Транспорт по меркам шри Ланка хороший. Гид
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    хорошо говорила по русски, в случае необходимости - на английском. Предупреждала нас о всяких возможных неудобствах, попрошайки например, да и в целом слушать было интересно. Посетили основные достопримечательности, плюс с дополнительными заездами в туристические места, где можно было прикупить сувениры (ну это было по желанию)

Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «На выходные»

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  2. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Коломбо в июле 2024
Сейчас в Коломбо в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 163 до 923. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
Экскурсии на русском языке в Коломбо (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на выходные, 34 ⭐ отзыва, цены от $163. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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