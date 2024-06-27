1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия по Коломбо и окрестностям за три дня
Погрузитесь в красоту Шри-Ланки за три дня: слоны в Пиннавеле, храм Дамбулла, скала Сигирия, Канди и ботанический сад Перадения. Индивидуальная экскурсия
Начало: В аэропорту Бандаранайке
8 июля в 01:30
9 июля в 00:30
$923 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Коломбо - первая встреча: Индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломбо, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет встреча с древними традициями и современной жизнью города
Начало: Коломбо
7 июля в 08:00
8 июля в 08:00
$167 за всё до 5 чел.
Мини-группа
7 часов
Джип-сафари в парке Яла: встреча с дикой природой и историей Коломбо
Погрузитесь в мир дикой природы и истории с экскурсией в национальный парк Яла. Вас ждут встречи с редкими животными и посещение древних фортов
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
7 июля в 11:00
$163 за человека
Индивидуальная
12 часов
Сафари и треккинг в национальном парке Синхараджа: уникальное приключение
Откройте для себя древний тропический лес Синхараджа, где вас ждут встречи с редкими животными и экзотическими растениями
Начало: Из вашего отеля
8 июля в 05:30
9 июля в 05:30
$575 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлесей27 июня 2024Очень классно)
- ООльга13 мая 2024Экскурсия очень понравилась, позволив за ограниченный временной промежуток увидеть основные достопримечательности прекрасного города Коломбо. Были учтены все наши пожелания, большое спасибо организаторам и лично Иветте за увлекательный рассказ и помощь во всем!
- ЕЕвгения16 апреля 2024Экскурсией остались довольны,, спасибо организаторам. но есть плюсы и минусы. из плюсов: клиентоориентированность (спасибо большое гиду-и отвез нас в кафе где
- ВВера3 марта 2024Сафари как экскурсию, конечно,надо планировать с пониманием того, что везение в этом деле немаловажная часть успеха… Кто куда выйдет из
- ТТемир13 ноября 2023Спасибо за интересную экскурсию!
- ММихаил3 февраля 2023Впечатления, в целом, положительные. Во первых были хорошие отели нам предоставлены для ночёвки. Транспорт по меркам шри Ланка хороший. Гид
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Коломбо в июле 2024
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