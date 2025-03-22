Индивидуальный тур по горной части Шри-Ланки

Прокатиться на знаменитом поезде, постоять на девятиарочном мосту и понаблюдать за слонами на сафари
Вы побываете на двух высокогорных курортах страны — в Нувара-Элии и Элле.

Увидите известный мост, построенный во время Второй мировой войны, полюбуетесь одним из крупнейших водопадов острова и голубым озером Грегори.
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Посетите чайные плантации, где познакомитесь с процессом производства высокогорного цейлонского чая. Погуляете по ботаническому саду и покорите Малый пик Адама.

А ещё вас ждёт джип-сафари по пересечённой местности, во время которого вы посмотрите на диких слонов в их естественной среде обитания.

Индивидуальный тур по горной части Шри-Ланки
Индивидуальный тур по горной части Шри-Ланки
Индивидуальный тур по горной части Шри-Ланки
Время начала: 07:00

Описание тура

Организационные детали

Для подтверждения бронирования после внесения указанной на сайте суммы нужно следующее:
1) Аванс 30%. Оставшуюся часть можно оплатить при старте водителю в долларах, евро, рупиях или также как аванс перевести в рублях. Обратите внимание, что при оплате наличными долларами требуются купюры нового образца.
2) Название отеля, откуда забрать и куда вернуть (номер рейса и время прилёта в том случае, если старт из аэропорта).
3) Номера загранпаспортов, даты рождения и фамилии и имена латиницей как написано в загранпаспортах (всех путешественников).
Обратите внимание:
Поезда из Эллы в сторону Нувара-Элии стартуют в 6:00 и в 9:00.
Для получения впечатлений и запоминающихся фото, второй и третий класс лучше чем первый (потому что можно высовываться из окон).
В пик сезона (декабрь-январь) билеты необходимо приобретать заранее.
Рейсы часто отменяются или задерживаются без предупреждений. Мы не возвращаем деньги за билеты, если поездка не состоялась по вине департамента железных дорог Шри-Ланки.
Совет: мы советуем озаботиться бронированием билетов заранее. В связи с популярностью данного маршрута, билеты очень сложно купить за несколько дней до поездки, особенно в туристический сезон.
Мы бронируем сидячие места во второй или третий класс, в зависимости от наличия билетов в момент бронирования. К сожалению выбрать класс и места в вагоне при бронировании невозможно.

Проведение тура возможно в любые удобные вам даты. Тур проводится для групп до 8 человек.

Проживание. В стоимость включено проживание в отеле 4*: MOI Ella, Morning Dew или Flower Garden. Размещение 2-местное. За доплату возможно размещение в отеле 5*: Hilldale Retreat, Heritance Tea Factory.

В случаях, если на даты путешествия нет свободных номеров, указанные отели могут быть заменены на отели аналогичного уровня.

*Фото отеля взяты с сайта booking.com

Питание. Включено трёхразовое питание.

Транспорт. Автомобиль (Honda Insight, Toyota Premio) или минивэн (Toyota Noah, Toyota Hiace, Nissan Caravan) с кондиционером.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Для детей до 12 лет действует скидка (уточняйте при бронировании).

Уровень сложности. В туре есть подъём на Малый Пик Адама, время подъёма в одну сторону — 30–45 минут, набор высоты до 100 м.

Виза. Ставится по прилёте, бесплатна для граждан РФ.

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Программа тура по дням

1 день

Джип-сафари, водопад Равана, треккинг на Малый пик Адама, девятиарочный мост

Встречаемся и отправляемся на джип-сафари по парку «Удавалаве» или «Мадуру-Ойя». Вы понаблюдаете за дикими слонами, пеликанами и аистами, гигантскими белками, оленями и леопардами.

Затем посетим один из крупнейших водопадов Шри-Ланки — Равану. После совершим подъём на Малый пик Адама и полюбуемся панорамными видами на обширные равнины, покрытые густой зеленью, окрестностями и проплывающими под нами облаками.

Побываем у знаменитого девятиарочного моста — визитной карточки острова, вокруг которой расположены живописный лес и чайные плантации. Вечером — ужин и размещение в отеле с «бесконечным» бассейном.

Джип-сафари, водопад Равана, треккинг на Малый пик Адама, девятиарочный мостДжип-сафари, водопад Равана, треккинг на Малый пик Адама, девятиарочный мостДжип-сафари, водопад Равана, треккинг на Малый пик Адама, девятиарочный мостДжип-сафари, водопад Равана, треккинг на Малый пик Адама, девятиарочный мостДжип-сафари, водопад Равана, треккинг на Малый пик Адама, девятиарочный мостДжип-сафари, водопад Равана, треккинг на Малый пик Адама, девятиарочный мостДжип-сафари, водопад Равана, треккинг на Малый пик Адама, девятиарочный мостДжип-сафари, водопад Равана, треккинг на Малый пик Адама, девятиарочный мост
2 день

Поездка на поезде, ботанический сад, чайная плантация

Выезжаем из отеля ко времени отправления поезда (в зависимости от того, на какое время доступны билеты) и отправляемся в железнодорожное путешествие по самому сердцу горной части острова через чайные плантации, облака и запутанные горные тоннели. Затем по желанию (за доплату) можно будет прокатиться на джипе по Лунному плато.

К 12:00 прибудем в Нувара-Элию, известную своим освежающим климатом, горными пейзажами и чаем, который здесь выращивают. Посетим ботанический сад Хакгала (по желанию), где в условиях высокогорья растут растения и цветы, не встречающиеся в остальной части Шри-Ланки. Побываем на живописном водохранилище Грегори и заглянем на чайную плантацию и фабрику. Вы увидите, как собирается и производится знаменитый цейлонский чай, и сможете попробовать несколько его разновидностей.

В завершение (по желанию, за доплату), возможно посещение водопада Диялума, второго по высоте на острове. Экскурсия подразумевает треккинг в сопровождении проводника и рекомендуется людям с хорошей физической подготовкой.

Поездка на поезде, ботанический сад, чайная плантацияПоездка на поезде, ботанический сад, чайная плантацияПоездка на поезде, ботанический сад, чайная плантацияПоездка на поезде, ботанический сад, чайная плантацияПоездка на поезде, ботанический сад, чайная плантацияПоездка на поезде, ботанический сад, чайная плантацияПоездка на поезде, ботанический сад, чайная плантация

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле 4
  • Питание
  • Трансферы по маршруту
  • Входные билеты: джип-сафари, поезд, ботанический сад Хакгала
  • Русский аудиогид: водитель ставит аудиозаписи в машине, подробно рассказывающие на русском языке обо всех достопримечательностях, которые вы посещаете
Что не входит в цену
  • Услуги русскоговорящего гида (по желанию) - $150 в день
  • Дополнительные активности и экскурсии по желанию:
  • Лунное плато - $25
  • Водопад Диялума - $70 за группу
  • Стоимость тура указана за 1-2 человек. Если вас 3 и более, стоимость тура составит $460 за человека
  • При проживании в 5-звёздочном отеле стоимость тура составит $1500, если вас 1-2 человека. Если вас 3 и более - $700 за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Коломбо или любой другой город острова (забираем из любого отеля), 6:00-8:00
Завершение: Коломбо или любой другой город острова, после 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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