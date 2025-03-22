Увидите известный мост, построенный во время Второй мировой войны, полюбуетесь одним из крупнейших водопадов острова и голубым озером Грегори.
Описание тура
Организационные детали
Для подтверждения бронирования после внесения указанной на сайте суммы нужно следующее:
1) Аванс 30%. Оставшуюся часть можно оплатить при старте водителю в долларах, евро, рупиях или также как аванс перевести в рублях. Обратите внимание, что при оплате наличными долларами требуются купюры нового образца.
2) Название отеля, откуда забрать и куда вернуть (номер рейса и время прилёта в том случае, если старт из аэропорта).
3) Номера загранпаспортов, даты рождения и фамилии и имена латиницей как написано в загранпаспортах (всех путешественников).
Обратите внимание:
Поезда из Эллы в сторону Нувара-Элии стартуют в 6:00 и в 9:00.
Для получения впечатлений и запоминающихся фото, второй и третий класс лучше чем первый (потому что можно высовываться из окон).
В пик сезона (декабрь-январь) билеты необходимо приобретать заранее.
Рейсы часто отменяются или задерживаются без предупреждений. Мы не возвращаем деньги за билеты, если поездка не состоялась по вине департамента железных дорог Шри-Ланки.
Совет: мы советуем озаботиться бронированием билетов заранее. В связи с популярностью данного маршрута, билеты очень сложно купить за несколько дней до поездки, особенно в туристический сезон.
Мы бронируем сидячие места во второй или третий класс, в зависимости от наличия билетов в момент бронирования. К сожалению выбрать класс и места в вагоне при бронировании невозможно.
Проведение тура возможно в любые удобные вам даты. Тур проводится для групп до 8 человек.
Проживание. В стоимость включено проживание в отеле 4*: MOI Ella, Morning Dew или Flower Garden. Размещение 2-местное. За доплату возможно размещение в отеле 5*: Hilldale Retreat, Heritance Tea Factory.
В случаях, если на даты путешествия нет свободных номеров, указанные отели могут быть заменены на отели аналогичного уровня.
*Фото отеля взяты с сайта booking.com
Питание. Включено трёхразовое питание.
Транспорт. Автомобиль (Honda Insight, Toyota Premio) или минивэн (Toyota Noah, Toyota Hiace, Nissan Caravan) с кондиционером.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Для детей до 12 лет действует скидка (уточняйте при бронировании).
Уровень сложности. В туре есть подъём на Малый Пик Адама, время подъёма в одну сторону — 30–45 минут, набор высоты до 100 м.
Виза. Ставится по прилёте, бесплатна для граждан РФ.
Программа тура по дням
Джип-сафари, водопад Равана, треккинг на Малый пик Адама, девятиарочный мост
Встречаемся и отправляемся на джип-сафари по парку «Удавалаве» или «Мадуру-Ойя». Вы понаблюдаете за дикими слонами, пеликанами и аистами, гигантскими белками, оленями и леопардами.
Затем посетим один из крупнейших водопадов Шри-Ланки — Равану. После совершим подъём на Малый пик Адама и полюбуемся панорамными видами на обширные равнины, покрытые густой зеленью, окрестностями и проплывающими под нами облаками.
Побываем у знаменитого девятиарочного моста — визитной карточки острова, вокруг которой расположены живописный лес и чайные плантации. Вечером — ужин и размещение в отеле с «бесконечным» бассейном.
Поездка на поезде, ботанический сад, чайная плантация
Выезжаем из отеля ко времени отправления поезда (в зависимости от того, на какое время доступны билеты) и отправляемся в железнодорожное путешествие по самому сердцу горной части острова через чайные плантации, облака и запутанные горные тоннели. Затем по желанию (за доплату) можно будет прокатиться на джипе по Лунному плато.
К 12:00 прибудем в Нувара-Элию, известную своим освежающим климатом, горными пейзажами и чаем, который здесь выращивают. Посетим ботанический сад Хакгала (по желанию), где в условиях высокогорья растут растения и цветы, не встречающиеся в остальной части Шри-Ланки. Побываем на живописном водохранилище Грегори и заглянем на чайную плантацию и фабрику. Вы увидите, как собирается и производится знаменитый цейлонский чай, и сможете попробовать несколько его разновидностей.
В завершение (по желанию, за доплату), возможно посещение водопада Диялума, второго по высоте на острове. Экскурсия подразумевает треккинг в сопровождении проводника и рекомендуется людям с хорошей физической подготовкой.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле 4
- Питание
- Трансферы по маршруту
- Входные билеты: джип-сафари, поезд, ботанический сад Хакгала
- Русский аудиогид: водитель ставит аудиозаписи в машине, подробно рассказывающие на русском языке обо всех достопримечательностях, которые вы посещаете
Что не входит в цену
- Услуги русскоговорящего гида (по желанию) - $150 в день
- Дополнительные активности и экскурсии по желанию:
- Лунное плато - $25
- Водопад Диялума - $70 за группу
- Стоимость тура указана за 1-2 человек. Если вас 3 и более, стоимость тура составит $460 за человека
- При проживании в 5-звёздочном отеле стоимость тура составит $1500, если вас 1-2 человека. Если вас 3 и более - $700 за человека