Встречаемся и отправляемся на джип-сафари по парку «Удавалаве» или «Мадуру-Ойя». Вы понаблюдаете за дикими слонами, пеликанами и аистами, гигантскими белками, оленями и леопардами.

Затем посетим один из крупнейших водопадов Шри-Ланки — Равану. После совершим подъём на Малый пик Адама и полюбуемся панорамными видами на обширные равнины, покрытые густой зеленью, окрестностями и проплывающими под нами облаками.

Побываем у знаменитого девятиарочного моста — визитной карточки острова, вокруг которой расположены живописный лес и чайные плантации. Вечером — ужин и размещение в отеле с «бесконечным» бассейном.