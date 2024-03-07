Обзорные и познавательные туры Коломбо

Найдено 4 тура в категории «Обзорные» в Коломбо на русском языке, цены от $375. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Шри-Ланка: священный Канди, гора Сигирия и слоновий питомник
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Шри-Ланка: Канди, Сигирия и слоновий питомник - индивидуальный тур
Погрузитесь в мир природы и культуры Шри-Ланки: от плантаций чая до древних городов и слоновьего питомника
Начало: Коломбо, аэропорт, утро (точное время - по договор...
«Встречаемся и отправляемся в Канди, где после обеда вас ждёт обзорная экскурсия по этому древнему городу»
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$375 за человека
Экскурсии и пляжный отдых на Шри-Ланке: индивидуальный тур
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
Экскурсии и пляжный отдых на Шри-Ланке: индивидуальный тур
Прокатиться на джипах по нацпарку, посмотреть на слонов и увидеть Сигирию и древний Канди
Начало: Коломбо, аэропорт, утро (точное время - по договор...
«После обеда вас ждёт обзорная экскурсия по древнему городу»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
1 780 за всё до 2 чел.
Буддийское и колониальное наследие Цейлона: активный отдых на Шри-Ланке
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Буддийское и колониальное наследие Цейлона: активный отдых на Шри-Ланке
Исследовать древние столицы острова, понаблюдать за обитателями заповедника и погладить черепах
Начало: аэропорт Коломбо, время встречи зависит от вашего ...
«А также познакомитесь с выдающимся природным достоянием: прогуляетесь среди орхидей в ботаническом саду, полюбуетесь каскадами чайных плантаций, понаблюдаете за очаровательными обитателями национального заповедника и черепаховой фермы»
16 дек в 10:00
30 дек в 10:00
$1 200 за человека
Экзотические праздники: дикие животные, чайные плантации и более 150 Будд
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
Экзотические праздники: дикие животные, чайные плантации и более 150 Будд
Погрузиться в культуру Шри-Ланки, подняться в гости к королю и отправиться в джип-сафари
Начало: Коломбо, отель "Ramada 30 Sir Mohomad Macan Markar...
«Здесь нас ждёт прогулка на волах и знакомство с жизнью местных»
20 июня в 11:00
21 июня в 08:00
960 за человека

Последние отзывы на туры

  • N
    Nikita
    7 марта 2024
    Шри-Ланка: священный Канди, гора Сигирия и слоновий питомник
    Хорошая компания. Организовалм индивидуальный тур. Бронировали хорошие отели 4+. Адекватные цены. Буду рекомендовать друзьям и знакомым. Слышат что хочет путешественник. Готовы перестройть и сделать маршрут чтобы было комфортно.
  • Е
    Елена
    28 ноября 2023
    Шри-Ланка: священный Канди, гора Сигирия и слоновий питомник
    Наше знакомство с удивительной страной Шри-Ланка, где столько всего интересного, состоялось! Прямо в аэропорту нас встретил представитель тура Nalaka, мы
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    сели в комфортный автомобиль с кондиционером и двинулись в путь. По дороге в Канди получили много информации о стране, её истории, традициях и культуре. Задавали много вопросов, на все получили более чем исчерпывающий ответ. В Канди мы заселились в отель на 2 ночи. Уже оттуда начинались все наши экскурсии. Отель уютный, кухня хорошая, сервис нам понравился. На крыше есть открытый бассейн. В день приезда мы посетили Храм Священного Зуба Будды и национальное шоу, все очень понравилось! Второй наш экскурсионный день начался с подъёма на Львиную гору - Сигирия - очень впечатлило это место! Надо сказать, мы не ожидали, что гид будет также подниматься с нами на высоту 180 м, ведь это достаточно сложно, но Налек в хорошей спортивной форме (видимо, такие подъёмы с туристами способствуют этому!) По ходу нашего передвижения дальше - в Пещерный Храм Дамбулла - мы внепланово посетили мастерскую по изготовлению сувениров и мебели из дерева, там купили слоников из эбонитового дерева! Также благодаря нашему гиду всегда могли купить фрукты, мороженое, пиво - 33 удовольствия))) Пещерный Храм и народный медицинский сад также очень понравились. В третий день мы получили удовольствие от посещения музея и фабрики драгоценных камней, Королевского Ботанического сада, чайной фабрики и слоновьего питомника. Везде, где дело касалось приобретения нами каких-либо подарков, нам очень помогал наш гид своими рекомендациями). Спасибо огромное! Хочется также поблагодарить нашего водителя Ranga, который на протяжении всех 3 дней показал себя с исключительно профессиональной стороны, а по окончании тура довёз нас в наш следующий отель на Хиккадуве, где мы продолжили свой отдых. ШАММИКА, Вам особая благодарность за организацию и слаженную работу всей Вашей команды! Обязательно вернёмся снова в Вашу гостеприимную страну! Елена, Николай, Наталья, Химки, Московская область, 19-21 ноября 2023 г.

Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Обзорные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Шри-Ланка: священный Канди, гора Сигирия и слоновий питомник
  2. Экскурсии и пляжный отдых на Шри-Ланке: индивидуальный тур
  3. Буддийское и колониальное наследие Цейлона: активный отдых на Шри-Ланке
  4. Экзотические праздники: дикие животные, чайные плантации и более 150 Будд
Сколько стоит тур в Коломбо в июне 2024
Сейчас в Коломбо в категории "Обзорные" можно забронировать 4 тура от 375 до 1 780. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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