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Авторский тур
3 дня
Шри-Ланка: Канди, Сигирия и слоновий питомник - индивидуальный тур
Погрузитесь в мир природы и культуры Шри-Ланки: от плантаций чая до древних городов и слоновьего питомника
Начало: Коломбо, аэропорт, утро (точное время - по договор...
«Встречаемся и отправляемся в Канди, где после обеда вас ждёт обзорная экскурсия по этому древнему городу»
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$375 за человека
Авторский тур
7 дней
Экскурсии и пляжный отдых на Шри-Ланке: индивидуальный тур
Прокатиться на джипах по нацпарку, посмотреть на слонов и увидеть Сигирию и древний Канди
Начало: Коломбо, аэропорт, утро (точное время - по договор...
«После обеда вас ждёт обзорная экскурсия по древнему городу»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€1 780 за всё до 2 чел.
Авторский тур
7 дней
Буддийское и колониальное наследие Цейлона: активный отдых на Шри-Ланке
Исследовать древние столицы острова, понаблюдать за обитателями заповедника и погладить черепах
Начало: аэропорт Коломбо, время встречи зависит от вашего ...
«А также познакомитесь с выдающимся природным достоянием: прогуляетесь среди орхидей в ботаническом саду, полюбуетесь каскадами чайных плантаций, понаблюдаете за очаровательными обитателями национального заповедника и черепаховой фермы»
16 дек в 10:00
30 дек в 10:00
$1 200 за человека
Авторский тур
6 дней
Экзотические праздники: дикие животные, чайные плантации и более 150 Будд
Погрузиться в культуру Шри-Ланки, подняться в гости к королю и отправиться в джип-сафари
Начало: Коломбо, отель "Ramada 30 Sir Mohomad Macan Markar...
«Здесь нас ждёт прогулка на волах и знакомство с жизнью местных»
20 июня в 11:00
21 июня в 08:00
€960 за человека
Последние отзывы на туры
- NNikita7 марта 2024Хорошая компания. Организовалм индивидуальный тур. Бронировали хорошие отели 4+. Адекватные цены. Буду рекомендовать друзьям и знакомым. Слышат что хочет путешественник. Готовы перестройть и сделать маршрут чтобы было комфортно.
- ЕЕлена28 ноября 2023Наше знакомство с удивительной страной Шри-Ланка, где столько всего интересного, состоялось! Прямо в аэропорту нас встретил представитель тура Nalaka, мы
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Обзорные»
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Сколько стоит тур в Коломбо в июне 2024
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