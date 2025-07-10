Встречаемся и отправляемся в отель с живописным видом, чтобы восстановить силы после дороги и немного отдохнуть перед началом насыщенного тура. Если вы прилетите раньше назначенного времени, мы организуем раннее заселение — вы сможете провести несколько часов на берегу Индийского океана, поплавать или позагорать у бассейна.

После обеда вас ждёт лодочная прогулка по лагуне Негомбо. Вы увидите, как живут рыбаки и что скрывают мангровые заросли.

Вечером познакомимся друг с другом за ужином и встретим первый закат на Шри-Ланке.