Описание тура
Организационные детали
Ожидаем готовности к насыщенной программе, лёгким треккингам и открытому общению. Тур не подходит тем, кто ищет исключительно пляжный отдых или ночные тусовки.
Проживание. В отелях 4* и 5*, например, Regal Reseau Hotel & Spa 4* и аналогичных. Размещение 2-местное. За доплату возможно 1-местное заселение.
*Фото отелей взяты с сайта booking.com
Питание. Включены завтраки и ужины. Обеда оплачиваются дополнительно.
Транспорт. В зависимости от размера группы минивэн или микроавтобус с кондиционером.
Дети. Минимальный возраст участников — 23 года. Тур не подходит для поездки с детьми.
Виза. Гражданам РФ не нужна.
Уровень сложности. Активный тур. Включает хайкинги и восхождения в горы по оборудованным лестницам, которые потребуют выносливости. При подъёме на Малый пик Адама набор высоты до 100 м, в обе стороны до 1,5 часов. При подъёме на Сигирию набор высоты до 200 м, около 1200 ступеней, в обе стороны до 1,5 часов.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, лодочная прогулка по лагуне
Встречаемся и отправляемся в отель с живописным видом, чтобы восстановить силы после дороги и немного отдохнуть перед началом насыщенного тура. Если вы прилетите раньше назначенного времени, мы организуем раннее заселение — вы сможете провести несколько часов на берегу Индийского океана, поплавать или позагорать у бассейна.
После обеда вас ждёт лодочная прогулка по лагуне Негомбо. Вы увидите, как живут рыбаки и что скрывают мангровые заросли.
Вечером познакомимся друг с другом за ужином и встретим первый закат на Шри-Ланке.
Слоновий питомник, храм и подъём на башню Амбулувава, чайные плантации
С утра мы побываем в слоновьем питомнике — крупнейшем на острове, где можно понаблюдать за тем, как слоны едят, играют и купаются в реке.
Затем отправимся в одну из самых ярких достопримечательностей тура — Храм четырёх религий — и поднимемся на винтовую башню Амбулувава, с вершины которой нам откроется впечатляющая панорама долин, лесов и гор.
На обратном пути прогуляемся по живописным чайным плантациям: вы познакомитесь с процессом изготовления знаменитого цейлонского чая и узнаете, чем отличаются разные сорта.
Нувара-Элия, Девятиарочный мост, Малый пик Адама
Сегодня, проезжая по колониальному городу Нувара-Элия, который ещё называют «Маленькой Англией», заедем в старинное английское почтовое отделение, чтобы отправить красочные открытки родным и друзьям.
После обеда поедем к Девятиарочному мосту — уникальному инженерному сооружению британской эпохи, где сделаем памятные фотографии. Под вечер поднимемся на Малый пик Адама, чтобы насладиться потрясающими видами горных пейзажей.
Поездка на поезде, водопад и отдых в Канди
В этот день мы увидим один из красивейших водопадов острова и полностью погрузимся в атмосферу горной Шри-Ланки во время живописной поездки на знаменитом поезде, проходящем через плантации и тропические леса. Отправляемся в священный город Канди, где вечером вас ждёт отдых с видом на закат.
Храм Зуба Будды, прогулка по ботаническому саду, подъём на Сигирию
Сегодняшний день начнём с посещения храма Зуба Будды. После экскурсии прогуляемся по Королевскому ботаническому саду Перадения, где полюбуемся орхидеями, пальмами и редкими растениями.
Далее отправимся к небесной крепости Сигирия, где после подъёма на вершину насладимся видами на зелёную долину с высоты 170 метров.
Храм Дамбуллы, сафари в нацпарке
Сегодня мы поднимемся в древний пещерный храм Дамбуллы, существующий с 1 века до н. э., и окунёмся в атмосферу старинного искусства и религиозных традиций.
После обеда вас ждёт захватывающее сафари в одном из национальных парков — попробуем запечатлеть диких животных в естественной среде обитания.
День отдыха
Этот день полностью посвятим отдыху: море, солнце, пляж! Для желающих возможна организация поездки на соседний остров-заповедник, где можно понаблюдать за морскими черепахами во время снорклинга.
Пляжный отдых, экскурсия в Тринкомале
Утро проведём на пляже, наслаждаясь океаном и солнцем. После обеда отправимся на экскурсию в Тринкомале: покормим ручных оленей и зайдём в индуистский храм. Затем вернёмся на побережье.
Пляжный отдых, ланкийская деревня, прогулка по Негомбо
Первую половину дня снова посвятим океану и пляжному отдыху. Затем переедем в Негомбо, поближе к аэропорту. По пути посетим традиционную деревню, сохранившую аутентичный уклад жизни: узнаем, как живут ланкийцы и чем занимаются в быту. Вечером прогуляемся по городу и купим сувениры.
Свободное время, отъезд
Утром будет время, чтобы искупаться в океане или просто выспаться, так как отель расположен всего в 20 минутах от аэропорта. Затем, наполненные яркими эмоциями и впечатлениями, мы отправимся к рейсу для вылета домой.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1765
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Трансфер из/в аэропорт (при перелёте рекомендуемым рейсом)
- Весь транспорт по программе
- Сопровождение гидом на протяжении всего маршрута
- Входные билеты и экскурсии по программе
- Сафари по лагуне Негомбо
- Джип-сафари в национальном парке
- Поездка на поезде
- Дегустация чая на фабрике и посещение чайных плантаций
- Интернет (сим-карта)
- Консультация 24/7 во время тура и помощь в поиске выгодных авиабилетов
Что не входит в цену
- Перелёт из вашего города до Коломбо и обратно - от $500
- Обеды - около $15 в день
- Страховка - от $30
- Индивидуальный трансфер в/из аэропорта вне установленного времени - $25
- Личные расходы и дополнительные активности (зиплайн, дайвинг, сёрфинг и т. д.)
- 1-местное проживание - $400-500 (в зависимости от сезона)