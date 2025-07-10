Мои заказы

Максимум впечатлений на Шри-Ланке: активное путешествие с сафари, подъёмом в горы и пляжным отдыхом

Прокатиться на знаменитом поезде, посмотреть на слонов и покормить оленей, посетить буддийские храмы
За 10 дней на Шри-Ланке вы увидите потрясающие панорамы с вершины башни Амбулувава, подниметесь на легендарную скалу Сигирия и побываете в храме Зуба Будды и других священных местах. Посетите чайные
плантации и узнаете, чем отличаются разные сорта напитка.

Мы проедем по национальному парку в поисках диких животных, заглянем в слоновий питомник, полюбуемся закатом с вершины Малого пика Адама и исследуем древние пещеры Дамбуллы. Погуляем по Канди, Негомбо и Нувара-Элии, которую называют «Маленькой Англией» за её архитектуру. И, конечно, не забудем отдохнуть на белоснежных пляжах под умиротворяющий шум прибоя.

Вас ждёт захватывающее сочетание активностей, природы, истории, океана и эмоций — поездка, о которой вы мечтали!

5
2 отзыва
Описание тура

Организационные детали

Ожидаем готовности к насыщенной программе, лёгким треккингам и открытому общению. Тур не подходит тем, кто ищет исключительно пляжный отдых или ночные тусовки.

Проживание. В отелях 4* и 5*, например, Regal Reseau Hotel & Spa 4* и аналогичных. Размещение 2-местное. За доплату возможно 1-местное заселение.

*Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. Включены завтраки и ужины. Обеда оплачиваются дополнительно.

Транспорт. В зависимости от размера группы минивэн или микроавтобус с кондиционером.

Дети. Минимальный возраст участников — 23 года. Тур не подходит для поездки с детьми.

Виза. Гражданам РФ не нужна.

Уровень сложности. Активный тур. Включает хайкинги и восхождения в горы по оборудованным лестницам, которые потребуют выносливости. При подъёме на Малый пик Адама набор высоты до 100 м, в обе стороны до 1,5 часов. При подъёме на Сигирию набор высоты до 200 м, около 1200 ступеней, в обе стороны до 1,5 часов.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, лодочная прогулка по лагуне

Встречаемся и отправляемся в отель с живописным видом, чтобы восстановить силы после дороги и немного отдохнуть перед началом насыщенного тура. Если вы прилетите раньше назначенного времени, мы организуем раннее заселение — вы сможете провести несколько часов на берегу Индийского океана, поплавать или позагорать у бассейна.

После обеда вас ждёт лодочная прогулка по лагуне Негомбо. Вы увидите, как живут рыбаки и что скрывают мангровые заросли.

Вечером познакомимся друг с другом за ужином и встретим первый закат на Шри-Ланке.

Встреча, размещение в отеле, лодочная прогулка по лагунеВстреча, размещение в отеле, лодочная прогулка по лагунеВстреча, размещение в отеле, лодочная прогулка по лагуне
2 день

Слоновий питомник, храм и подъём на башню Амбулувава, чайные плантации

С утра мы побываем в слоновьем питомнике — крупнейшем на острове, где можно понаблюдать за тем, как слоны едят, играют и купаются в реке.

Затем отправимся в одну из самых ярких достопримечательностей тура — Храм четырёх религий — и поднимемся на винтовую башню Амбулувава, с вершины которой нам откроется впечатляющая панорама долин, лесов и гор.

На обратном пути прогуляемся по живописным чайным плантациям: вы познакомитесь с процессом изготовления знаменитого цейлонского чая и узнаете, чем отличаются разные сорта.

Слоновий питомник, храм и подъём на башню Амбулувава, чайные плантацииСлоновий питомник, храм и подъём на башню Амбулувава, чайные плантацииСлоновий питомник, храм и подъём на башню Амбулувава, чайные плантации
3 день

Нувара-Элия, Девятиарочный мост, Малый пик Адама

Сегодня, проезжая по колониальному городу Нувара-Элия, который ещё называют «Маленькой Англией», заедем в старинное английское почтовое отделение, чтобы отправить красочные открытки родным и друзьям.

После обеда поедем к Девятиарочному мосту — уникальному инженерному сооружению британской эпохи, где сделаем памятные фотографии. Под вечер поднимемся на Малый пик Адама, чтобы насладиться потрясающими видами горных пейзажей.

Нувара-Элия, Девятиарочный мост, Малый пик АдамаНувара-Элия, Девятиарочный мост, Малый пик АдамаНувара-Элия, Девятиарочный мост, Малый пик Адама
4 день

Поездка на поезде, водопад и отдых в Канди

В этот день мы увидим один из красивейших водопадов острова и полностью погрузимся в атмосферу горной Шри-Ланки во время живописной поездки на знаменитом поезде, проходящем через плантации и тропические леса. Отправляемся в священный город Канди, где вечером вас ждёт отдых с видом на закат.

Поездка на поезде, водопад и отдых в КандиПоездка на поезде, водопад и отдых в КандиПоездка на поезде, водопад и отдых в Канди
5 день

Храм Зуба Будды, прогулка по ботаническому саду, подъём на Сигирию

Сегодняшний день начнём с посещения храма Зуба Будды. После экскурсии прогуляемся по Королевскому ботаническому саду Перадения, где полюбуемся орхидеями, пальмами и редкими растениями.

Далее отправимся к небесной крепости Сигирия, где после подъёма на вершину насладимся видами на зелёную долину с высоты 170 метров.

Храм Зуба Будды, прогулка по ботаническому саду, подъём на СигириюХрам Зуба Будды, прогулка по ботаническому саду, подъём на СигириюХрам Зуба Будды, прогулка по ботаническому саду, подъём на Сигирию
6 день

Храм Дамбуллы, сафари в нацпарке

Сегодня мы поднимемся в древний пещерный храм Дамбуллы, существующий с 1 века до н. э., и окунёмся в атмосферу старинного искусства и религиозных традиций.

После обеда вас ждёт захватывающее сафари в одном из национальных парков — попробуем запечатлеть диких животных в естественной среде обитания.

Храм Дамбуллы, сафари в нацпаркеХрам Дамбуллы, сафари в нацпаркеХрам Дамбуллы, сафари в нацпарке
7 день

День отдыха

Этот день полностью посвятим отдыху: море, солнце, пляж! Для желающих возможна организация поездки на соседний остров-заповедник, где можно понаблюдать за морскими черепахами во время снорклинга.

День отдыхаДень отдыхаДень отдыха
8 день

Пляжный отдых, экскурсия в Тринкомале

Утро проведём на пляже, наслаждаясь океаном и солнцем. После обеда отправимся на экскурсию в Тринкомале: покормим ручных оленей и зайдём в индуистский храм. Затем вернёмся на побережье.

Пляжный отдых, экскурсия в ТринкомалеПляжный отдых, экскурсия в ТринкомалеПляжный отдых, экскурсия в Тринкомале
9 день

Пляжный отдых, ланкийская деревня, прогулка по Негомбо

Первую половину дня снова посвятим океану и пляжному отдыху. Затем переедем в Негомбо, поближе к аэропорту. По пути посетим традиционную деревню, сохранившую аутентичный уклад жизни: узнаем, как живут ланкийцы и чем занимаются в быту. Вечером прогуляемся по городу и купим сувениры.

Пляжный отдых, ланкийская деревня, прогулка по НегомбоПляжный отдых, ланкийская деревня, прогулка по НегомбоПляжный отдых, ланкийская деревня, прогулка по Негомбо
10 день

Свободное время, отъезд

Утром будет время, чтобы искупаться в океане или просто выспаться, так как отель расположен всего в 20 минутах от аэропорта. Затем, наполненные яркими эмоциями и впечатлениями, мы отправимся к рейсу для вылета домой.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1765
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Трансфер из/в аэропорт (при перелёте рекомендуемым рейсом)
  • Весь транспорт по программе
  • Сопровождение гидом на протяжении всего маршрута
  • Входные билеты и экскурсии по программе
  • Сафари по лагуне Негомбо
  • Джип-сафари в национальном парке
  • Поездка на поезде
  • Дегустация чая на фабрике и посещение чайных плантаций
  • Интернет (сим-карта)
  • Консультация 24/7 во время тура и помощь в поиске выгодных авиабилетов
Что не входит в цену
  • Перелёт из вашего города до Коломбо и обратно - от $500
  • Обеды - около $15 в день
  • Страховка - от $30
  • Индивидуальный трансфер в/из аэропорта вне установленного времени - $25
  • Личные расходы и дополнительные активности (зиплайн, дайвинг, сёрфинг и т. д.)
  • 1-местное проживание - $400-500 (в зависимости от сезона)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Коломбо, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Коломбо, утро (до 12:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Коломбо
Привет! Я Света, в активных путешествиях с 2010 года: посетила 20 стран и 15 регионов России. Сертифицированный дайвер: плавала с акулами, дельфинами и даже 20-метровыми кашалотами. Люблю активности: прыгала с парашютом, летала на параплане, авиатренажёре, зиплайнах, больше 10 лет за рулем авто. Люблю нестандартные направления и насыщенный событиями отдых, поэтому туры со мной подарят массу ярких эмоций и незабываемых впечатлений.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
М
Мария
10 июл 2025
Я не буду писать о том, как это было здорово, классно и весело и как много всего мы увидели за 10 дней, успев везде вовремя и с максимальным комфортом. Я
лишь скажу то, что важно для меня: я уже на вторые сутки от насыщенности программы не могла сориентироваться, сколько мы уже дней в Шри-Ланке и память телефона для очередных фото чистила каждый вечер. Если мне кто-то теперь говорит, что нереально за 10 дней посмотреть страну в комфортном режиме - я шлю их к Светлане, иллюстрируя совет своими восторженными историями и фото. Команда подобралась отличная: все веселые, позитивные, активные и очень разные - мы идеально дополняли друг-друга. Это было, пожалуй, лучшее путешествие в моей жизни - настолько продумать и учесть все мелочи и нюансы- для меня это до сих пор кажется фантастичной задачей. В общем, я так очарована подходом к организации, что следующее путешествие скорее всего буду планировать, исходя не из того, куда я хочу, а выбирать из направлений, которые предлагает Светлана. Спасибо за эмоции, которые останутся со мной навсегда!! Я не просто рекомендую, а настаиваю ездить с вами)

В
Владимир
2 июн 2025
Тур огонь! Писать отзывы особо не умею, но в таком формате путешествовал первый раз и мне зашло, по пятибальной шкале ставлю 5+. Надо ещё раз сгонять, но уже по другим местам

Тур входит в следующие категории Коломбо

