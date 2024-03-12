3 дня
Шри-Ланка: Канди, Сигирия и слоновий питомник - индивидуальный тур
Погрузитесь в мир природы и культуры Шри-Ланки: от плантаций чая до древних городов и слоновьего питомника
Начало: Коломбо, аэропорт, утро (точное время - по договор...
«Расположенный среди холмов на берегу реки, Канди, что переводится как «гора», очень живописен»
17 сен в 08:00
18 сен в 08:00
$375 за человека
4 дня
Горы Шри-Ланки: Путешествие по чайным плантациям и водопадам Коломбо
Погрузитесь в мир экзотической природы и культурных традиций Шри-Ланки, посетив чайные плантации и водопады
Начало: Аэропорт Коломбо
«А по вечерам нас ждут зажигательные кандийские танцы, неспешные прогулки по курортным городкам в горах и завораживающие виды уходящего за перевал солнца»
17 сен в 08:00
18 сен в 08:00
$515 за человека
15 дней
Экзотика на каждом шагу: горы и пляжи Шри-Ланки
Понаблюдать за слонами, собрать чай с плантации и расслабиться у океана
Начало: Аэропорт Коломбо, точное время зависит от вашего р...
«Сегодня по серпантинам вдоль живописных чайных плантаций поднимемся выше в горы, где раскинулся городок Нувара-Элия»
24 ноя в 10:00
$1 670 за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександра12 марта 2024Огромная благодарность Шаммике за организацию нашего чудесного путешествия по Шри-Ланке. Начиная с с обсуждения экскурсионной программы и вплоть до окончания
- NNikita7 марта 2024Хорошая компания. Организовалм индивидуальный тур. Бронировали хорошие отели 4+. Адекватные цены. Буду рекомендовать друзьям и знакомым. Слышат что хочет путешественник. Готовы перестройть и сделать маршрут чтобы было комфортно.
- ЕЕкатерина6 марта 2024Ездили в 4-дневный тур. ЧТО ПОНРАВИЛОСЬ: Сопровождение Гид Виран хорошо говорит по-русски, дружелюбный и заботливый. Не было никаких конфликтов и напряжённых моментов. Водитель Ранга
- SSmirnov1 февраля 2024Отличная экскурсия, очень понравилось. Маршрут полностью соответствовал нашим ожиданиям. сопровождение в ходе экскурсий и трансфер - на высшем уровне. По
- ЕЕлена28 ноября 2023Наше знакомство с удивительной страной Шри-Ланка, где столько всего интересного, состоялось! Прямо в аэропорту нас встретил представитель тура Nalaka, мы
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Горы»
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Сколько стоит тур в Коломбо в сентябре 2024
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