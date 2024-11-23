2 дня
Индивидуальный тур по горной части Шри-Ланки
Прокатиться на знаменитом поезде, постоять на Девятиарочном мосту и понаблюдать за слонами на сафари
Начало: Коломбо или любой другой город острова (забираем и...
23 ноя в 07:00
30 ноя в 07:00
$980 за всё до 2 чел.
2 дня
Индивидуальный тур по историческим и духовным центрам Шри-Ланки
Посетить древние поселения и храмы, осмотреть наскальные рисунки и статуи Будды и взойти на Сигирию
Начало: Коломбо или любой другой город острова (забираем и...
23 ноя в 10:00
30 ноя в 10:00
$900 за всё до 2 чел.
2 дня
Индивидуальный экспресс-тур по Шри-Ланке: Сигирия, Дамбулла, Канди
Подняться на вершину Львиной скалы, погулять по ботаническому саду и посетить древние храмы
Начало: Коломбо или любой другой город острова (забираем и...
23 ноя в 06:00
30 ноя в 06:00
$900 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «2-дневные туры»
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