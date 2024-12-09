5 дней
Горы Цейлона и джип-сафари по нацпарку «Яла»: индивидуальный тур
Проводить закат с Малого пика Адама, собрать чай и проехать на поезде по девятиарочному мосту
Начало: Аэропорт Коломбо, точное время - по договорённости
«Мимо проплывут холмы, укрытые густыми тропическими зарослями, и знаменитый девятиарочный мост»
9 дек в 10:00
16 дек в 10:00
$998 за человека
2 дня
Индивидуальный тур по горной части Шри-Ланки
Прокатиться на знаменитом поезде, постоять на девятиарочном мосту и понаблюдать за слонами на сафари
Начало: Коломбо или любой другой город острова (забираем и...
«Увидите известный мост, построенный во время Второй мировой войны, полюбуетесь одним из крупнейших водопадов острова и голубым озером Грегори»
7 дек в 07:00
14 дек в 07:00
$980 за всё до 2 чел.
3 дня
Шри-Ланка только для вас: индивидуальный мини-тур по Канди, Нувара-Элии и Элле
Прокатиться на знаменитом поезде, погулять по Девятиарочному мосту и взойти на Малый пик Адама
Начало: Коломбо или любой другой город острова (трансфер и...
«В Элле мы прогуляемся по Девятиарочному мосту — знаменитой визитной карточке региона»
7 дек в 07:30
14 дек в 07:30
$1 360 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Мосты»
Самые популярные туры этой рубрики в Коломбо
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Коломбо в декабре 2024
Сейчас в Коломбо в категории "Мосты" можно забронировать 3 тура от 980 до 1 360.
Туры на русском языке в Коломбо (Шри-Ланка 🇱🇰) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Мосты», цены от $980. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль