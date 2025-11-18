Утром начнётся подъём на Сигирию — легендарную Львиную скалу, известную как восьмое чудо света. Мы поднимемся по ступеням к вершине скалы, где когда-то находился дворец царя Кассапы. По пути увидим знаменитые фрески небесных дев, зеркальную стену, огромные львиные лапы и откроем для себя вид на зелёные равнины.

После экскурсии посетим аюрведический сад, где выращивают целебные растения и пряности, а затем прогуляемся по Королевскому ботаническому саду в Перадении. Здесь собраны редкие тропические деревья и цветы, в том числе посаженные Николаем II и Юрием Гагариным.

Ночёвка в Канди.