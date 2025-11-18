Мои заказы

Храмы, флора и фауна Шри-Ланки: персональный тур по знаковым локациям с комфортом

Подняться на Сигирию, побывать на чайной плантации и отправиться на джип-сафари
Это путешествие откроет для вас многогранную Шри-Ланку — страну горных троп, тропических лесов и древних святынь.

Вы отправитесь в Риверстон, где перевал Винд-Гап подарит панорамы на долины и холмы, а прогулка
по плато Питавала Патхана позволит увидеть редкую флору и скалу-обрыв. По пути вы осмотрите водопады Сера-Элла и Бамбаракири-Элла.

В национальных парках «Миннерия» или «Каудулла» вас ждёт сафари, а в Дамбулле — пещерный храм с тысячелетними фресками и статуями Будды. Кульминацией поездки станет подъём на Сигирию, где сохранились руины дворца.

В Канди пройдёте по Королевскому ботаническому саду и познакомитесь с аюрведическими традициями, а на чайной плантации попробуете ароматный цейлонский чай. Завершат маршрут гранитная статуя Будды и встреча со слонами в Пиннавеле.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой: лёгкие кроссовки, удобную одежду для треккинга, купальник, головной убор и тёплые вещи для вечеров в горах.

Программа тура по дням

1 день

Риверстон: перевал Винд-Гап

Рано утром мы встретимся в аэропорту Коломбо и отправимся в Риверстон. Первым впечатлением станет перевал Винд-Гап — место с панорамными видами на долины и горы, где почти всегда дует сильный ветер. Мы прогуляемся по живописным холмам и лесным тропам, познакомимся с уникальной экосистемой, в которой обитают редкие виды растений и животных. Иногда спускается лёгкий дождь, но мы приготовили для вас дождевики и зонтики, чтобы прогулка осталась приятной в любую погоду.

Ночёвка в Риверстоне.

2 день

Плато Питавала Патхана и водопады

Утро начнётся с посещения плато Питавала Патхана. Эти просторы напоминают альпийские луга и славятся особой флорой. Здесь расположена знаменитая скала-обрыв, откуда открывается вид на ущелья. Затем мы отправимся по пешеходному маршруту к Маленькому концу света, где с туманных холмов видна долина. Во второй половине дня увидим водопады Сера-Элла и Бамбаракири-Элла.

Ночёвка в Риверстоне.

3 день

Национальный парк "Миннерия" (или "Каудулла") и храм Дамбуллы

Сегодня нас ждёт сафари на джипах в одном из национальных парков — «Миннерия» или «Каудулла». Эти места известны большими популяциями диких слонов. Кроме слонов здесь встречаются буйволы, олени, павлины, шакалы и десятки видов птиц. После сафари отправимся в Дамбуллу, чтобы посетить Золотой пещерный храм 1 века. Поднявшись к вершине скалы, вы увидите величественные пещеры с фресками и статуями Будды, а также панораму центральной части острова.

Ночёвка в Сигирии или Хабаране.

4 день

Сигирия и Канди

Утром начнётся подъём на Сигирию — легендарную Львиную скалу, известную как восьмое чудо света. Мы поднимемся по ступеням к вершине скалы, где когда-то находился дворец царя Кассапы. По пути увидим знаменитые фрески небесных дев, зеркальную стену, огромные львиные лапы и откроем для себя вид на зелёные равнины.

После экскурсии посетим аюрведический сад, где выращивают целебные растения и пряности, а затем прогуляемся по Королевскому ботаническому саду в Перадении. Здесь собраны редкие тропические деревья и цветы, в том числе посаженные Николаем II и Юрием Гагариным.

Ночёвка в Канди.

5 день

Храмы, чай и слоны

Этот день начнётся с экскурсии на чайную фабрику и плантацию, где можно будет увидеть процесс сбора и обработки чая, а также попробовать свежий напиток.

Далее мы отправимся в Серебряный храм Риди-Вихараю — древний монастырь, в котором нашли серебро для строительства Махавихары в Анурадхапуре. После посетим храм Рамбадагалла, где высечена самая большая в мире статуя сидящего Будды из цельного гранита.

Завершением программы станет слоновий питомник «Пиннавела»: здесь можно понаблюдать за слонами и покормить их. Вечером отвезём вас в пляжный отель для продолжения отдыха у океана.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины, 1 бутылка воды на человека в день
  • Встреча в аэропорту Коломбо
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Входные билеты и экскурсии по программе
  • Джип-сафари в национальном парке
  • Налоги и сборы
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Коломбо и обратно
  • Остальное питание
  • Проживание в отеле на побережье после завершения тура
  • Медицинская страховка
  • 1-местное размещение - доплата уточняется при бронировании
  • Доплата за праздничный период (20.12-10.01):
  • $80 за номер за ночь
  • $50 за рождественский ужин (24.12)
  • $50 за новогодний ужин (31.12)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Коломбо. Время встречи зависит от рейса, стандартное время начала - 4:00. Возможна встреча в течение дня по договорённости
Завершение: Пляжный отель на побережье Шри-Ланки. Время окончания тура - ориентировочно 18:00, также возможно согласовать индивидуально
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Миша
Миша — ваша команда гидов в Коломбо
Провели экскурсии для 146 туристов
Я родился и живу на Шри-Ланке. Учился в России более 8 лет. Сейчас возглавляю дружную команду профессиональных русскоговорящих гидов. С радостью покажем вам любимый остров.

Е
Елена
18 ноя 2025
Этот тур реально оказался приключением! За пару дней успели побывать в красивейших местах, встретили животных прямо в природе, почувствовали атмосферу настоящих джунглей. При этом всё было удобно и комфортно, продумано до мелочей, всё шло без напряга. Отдельно хочется сказать спасибо тур-лидеру за дружелюбие и профессионализм. Если получится, хочу повторить этот опыт!

