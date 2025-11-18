Вы отправитесь в Риверстон, где перевал Винд-Гап подарит панорамы на долины и холмы, а прогулка
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой: лёгкие кроссовки, удобную одежду для треккинга, купальник, головной убор и тёплые вещи для вечеров в горах.
Программа тура по дням
Риверстон: перевал Винд-Гап
Рано утром мы встретимся в аэропорту Коломбо и отправимся в Риверстон. Первым впечатлением станет перевал Винд-Гап — место с панорамными видами на долины и горы, где почти всегда дует сильный ветер. Мы прогуляемся по живописным холмам и лесным тропам, познакомимся с уникальной экосистемой, в которой обитают редкие виды растений и животных. Иногда спускается лёгкий дождь, но мы приготовили для вас дождевики и зонтики, чтобы прогулка осталась приятной в любую погоду.
Ночёвка в Риверстоне.
Плато Питавала Патхана и водопады
Утро начнётся с посещения плато Питавала Патхана. Эти просторы напоминают альпийские луга и славятся особой флорой. Здесь расположена знаменитая скала-обрыв, откуда открывается вид на ущелья. Затем мы отправимся по пешеходному маршруту к Маленькому концу света, где с туманных холмов видна долина. Во второй половине дня увидим водопады Сера-Элла и Бамбаракири-Элла.
Ночёвка в Риверстоне.
Национальный парк "Миннерия" (или "Каудулла") и храм Дамбуллы
Сегодня нас ждёт сафари на джипах в одном из национальных парков — «Миннерия» или «Каудулла». Эти места известны большими популяциями диких слонов. Кроме слонов здесь встречаются буйволы, олени, павлины, шакалы и десятки видов птиц. После сафари отправимся в Дамбуллу, чтобы посетить Золотой пещерный храм 1 века. Поднявшись к вершине скалы, вы увидите величественные пещеры с фресками и статуями Будды, а также панораму центральной части острова.
Ночёвка в Сигирии или Хабаране.
Сигирия и Канди
Утром начнётся подъём на Сигирию — легендарную Львиную скалу, известную как восьмое чудо света. Мы поднимемся по ступеням к вершине скалы, где когда-то находился дворец царя Кассапы. По пути увидим знаменитые фрески небесных дев, зеркальную стену, огромные львиные лапы и откроем для себя вид на зелёные равнины.
После экскурсии посетим аюрведический сад, где выращивают целебные растения и пряности, а затем прогуляемся по Королевскому ботаническому саду в Перадении. Здесь собраны редкие тропические деревья и цветы, в том числе посаженные Николаем II и Юрием Гагариным.
Ночёвка в Канди.
Храмы, чай и слоны
Этот день начнётся с экскурсии на чайную фабрику и плантацию, где можно будет увидеть процесс сбора и обработки чая, а также попробовать свежий напиток.
Далее мы отправимся в Серебряный храм Риди-Вихараю — древний монастырь, в котором нашли серебро для строительства Махавихары в Анурадхапуре. После посетим храм Рамбадагалла, где высечена самая большая в мире статуя сидящего Будды из цельного гранита.
Завершением программы станет слоновий питомник «Пиннавела»: здесь можно понаблюдать за слонами и покормить их. Вечером отвезём вас в пляжный отель для продолжения отдыха у океана.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины, 1 бутылка воды на человека в день
- Встреча в аэропорту Коломбо
- Трансфер по маршруту
- Услуги русскоговорящего гида
- Входные билеты и экскурсии по программе
- Джип-сафари в национальном парке
- Налоги и сборы
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Коломбо и обратно
- Остальное питание
- Проживание в отеле на побережье после завершения тура
- Медицинская страховка
- 1-местное размещение - доплата уточняется при бронировании
- Доплата за праздничный период (20.12-10.01):
- $80 за номер за ночь
- $50 за рождественский ужин (24.12)
- $50 за новогодний ужин (31.12)