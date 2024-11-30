Проконсультируйтесь с организатором перед покупкой билетов.

Проживание. Будем жить в отелях по маршруту: Alakamanda, EKHO Sigiriya, Thilanka Kandy, Mirrage King Cottage, Ella Gap, Somerset Mirissa Beach или в аналогичных, 2-местное размещение.

*Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены завтраки и ужины. Обеды за доплату. Мы предоставим вам фрукты, кокосы и бутилированную воду.

Транспорт. Комфортабельный автомобиль с кондиционером.

Дети. 18+.

Уровень сложности. Тур подойдёт людям с нормальной физической подготовкой. Запланированы восхождения на 1-2 часа на вершины высотой 370 и 1200 метров.

Виза. Гражданам РФ необходима виза. Оформляется онлайн или по прилёте.