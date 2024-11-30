Разнообразие Шри-Ланки: главные места, несложные восхождения и пляжный отдых

Встретить рассвет на вершине, побывать на чайной плантации и прокатиться на знаменитом поезде
Отправляемся на Шри-Ланку за впечатлениями, идеальным загаром и сочными кадрами.

Вы побываете в древней столице Анурадхапура, насладитесь сафари и понаблюдаете за тем, как просыпается солнце, на вершине горы Сигирия. Узнаете, как
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производят цейлонский чай, и даже продегустируете несколько сортов напитка. Прокатитесь на знаменитом поезде и увидите Девятиарочный мост.

А ещё поднимемся на Малый пик Адама на рассвете, посетим шоу с национальными танцами и проведём целый день на пляже, нежась под лучами солнца.

Разнообразие Шри-Ланки: главные места, несложные восхождения и пляжный отдых
Разнообразие Шри-Ланки: главные места, несложные восхождения и пляжный отдых
Разнообразие Шри-Ланки: главные места, несложные восхождения и пляжный отдых
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Проконсультируйтесь с организатором перед покупкой билетов.

Проживание. Будем жить в отелях по маршруту: Alakamanda, EKHO Sigiriya, Thilanka Kandy, Mirrage King Cottage, Ella Gap, Somerset Mirissa Beach или в аналогичных, 2-местное размещение.

*Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включены завтраки и ужины. Обеды за доплату. Мы предоставим вам фрукты, кокосы и бутилированную воду.

Транспорт. Комфортабельный автомобиль с кондиционером.

Дети. 18+.

Уровень сложности. Тур подойдёт людям с нормальной физической подготовкой. Запланированы восхождения на 1-2 часа на вершины высотой 370 и 1200 метров.

Виза. Гражданам РФ необходима виза. Оформляется онлайн или по прилёте.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас в аэропорту Коломбо, заселимся в отель и отправимся в древний город Анурадхапура — некогда столицу Ланки (так раньше называлась Шри-Ланка). Осмотрим монастыри и старинные сооружения, проводим закат и вернёмся в отель, чтобы поужинать и познакомиться.

Встреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселение
2 день

Переезд в Сигирию и сафари

Позавтракаем и поедем в Сигирию. Устроим сафари в национальном парке «Миннерия» и понаблюдаем за животными и дикой природой. Здесь можно увидеть множество азиатских слонов!

После заселимся в отель и поужинаем.

Переезд в Сигирию и сафариПереезд в Сигирию и сафариПереезд в Сигирию и сафариПереезд в Сигирию и сафариПереезд в Сигирию и сафариПереезд в Сигирию и сафариПереезд в Сигирию и сафари
3 день

Рассвет на вершине и пещерный храм Дамбулла

Проснёмся, когда за окнами ещё будет темно. Нам придётся обогнать солнце и взойти на вершину горы Сигирия ещё до рассвета, чтобы полюбоваться зарождением дня с высоты 370 метров. Подниматься будем по оборудованным ступенями 1,5-2 часа.

Спустимся в отель, позавтракаем и отдохнём. Затем побываем в пещерном храме Дамбулла и осмотрим статую Золотого Будды. На очереди у нас посещение города Канди. Прогуляемся по берегу одноимённого озера, насладимся шоу с национальными танцами, заселимся в отель и поужинаем.

Рассвет на вершине и пещерный храм ДамбуллаРассвет на вершине и пещерный храм ДамбуллаРассвет на вершине и пещерный храм ДамбуллаРассвет на вершине и пещерный храм ДамбуллаРассвет на вершине и пещерный храм ДамбуллаРассвет на вершине и пещерный храм ДамбуллаРассвет на вершине и пещерный храм ДамбуллаРассвет на вершине и пещерный храм ДамбуллаРассвет на вершине и пещерный храм Дамбулла
4 день

Храм Зуба Будды и чайные плантации

Утром посетим храм Зуба Будды. Вы узнаете, откуда взялось необычное название, а если повезёт, увидите и саму реликвию. Дальше отправимся на чайные плантации. Понаблюдаем за тем, как листья собирают, а на фабрике будем смотреть, как из него создают уже привычный нам чай. Расскажем, чем отличаются разные сорта, а некоторые даже попробуем.

Затем переедем в город Нувар-Элия. Заселимся в отель и поужинаем.

Храм Зуба Будды и чайные плантацииХрам Зуба Будды и чайные плантацииХрам Зуба Будды и чайные плантацииХрам Зуба Будды и чайные плантацииХрам Зуба Будды и чайные плантацииХрам Зуба Будды и чайные плантацииХрам Зуба Будды и чайные плантацииХрам Зуба Будды и чайные плантацииХрам Зуба Будды и чайные плантации
5 день

Путешествие на поезде в Эллу

После завтрака сядем в знаменитый поезд и помчим в путешествие по живописным зелёным горам и плантациям. Дорога займёт около 5-6 часов. По пути увидим Девятиарочный мост, построенный здесь британцами. Конечная точка нашего маршрута — городок Элла. Заселимся в отель и поужинаем.

Путешествие на поезде в ЭллуПутешествие на поезде в ЭллуПутешествие на поезде в ЭллуПутешествие на поезде в ЭллуПутешествие на поезде в ЭллуПутешествие на поезде в ЭллуПутешествие на поезде в ЭллуПутешествие на поезде в Эллу
6 день

Подъём на Малый пик Адама

Рассвет встретим на Малом пике Адама (1200 метров). Подъём лёгкий, займёт около 1 часа. Спустимся, позавтракаем и будем знакомиться с достопримечательностями города. Полюбуемся горами, побываем у водопадов Равана Фоллс и отправимся к океану, в городок Мирисса. Заселимся в отель и поужинаем.

Подъём на Малый пик АдамаПодъём на Малый пик АдамаПодъём на Малый пик АдамаПодъём на Малый пик АдамаПодъём на Малый пик АдамаПодъём на Малый пик АдамаПодъём на Малый пик АдамаПодъём на Малый пик Адама
7 день

Пляжный отдых

Никаких планов на сегодня не запланировано. Позавтракав, вы сможете отправиться на пляж и провести там хоть весь день, расслабляясь, загорая и купаясь.

Пляжный отдыхПляжный отдыхПляжный отдыхПляжный отдых
8 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт в зависимости от времени вылета. Рекомендуем выбирать вечерние рейсы, чтобы провести ещё один день на пляже.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 700
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины, кокосы, фрукты и бутилированная вода
  • Трансферы по маршруту
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Посещение чайных плантаций и чайной фабрики
  • Танцевальное национальное шоу
  • Фото - и видеосопровождение
  • Сафари в национальном парке
  • Билеты на поезд
  • Памятные подарки
  • Сопровождение организатора по всему маршруту, а также помощь в покупке билетов и оформлении разрешения на въезд
Что не входит в цену
  • Перелёт до Коломбо и обратно
  • Обеды
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Коломбо, время ваших рейсов, рекомендуем прибыть в первой половине дня
Завершение: Аэропорт Коломбо, время ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Коломбо

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