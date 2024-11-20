8 дней
Ланкийское комбо: активный отдых и пляжный релакс на Шри-Ланке
Встретить рассвет на Малом пике Адама, заглянуть в пещерный храм и посетить черепашью ферму
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
20 ноя в 10:00
29 ноя в 10:00
127 404₽ за человека
8 дней
Разнообразие Шри-Ланки: главные места, несложные восхождения и пляжный отдых
Встретить рассвет на вершине, побывать на чайной плантации и прокатиться на знаменитом поезде
Начало: Аэропорт Коломбо, время ваших рейсов, рекомендуем ...
30 ноя в 10:00
$1 700 за человека
8 дней
Шри-Ланка вдоль побережья и горно-чайный регион: индивидуальный тур
Познакомиться с культурными и природными богатствами острова и увидеть шоу на углях
Начало: Г. Коломбо, место по договорённости, 12:00
7 дек в 12:00
12 дек в 12:00
$1 100 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «На 8 дней»
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