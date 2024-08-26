6 дней
Экзотические праздники: дикие животные, чайные плантации и более 150 Будд
Погрузиться в культуру Шри-Ланки, подняться в гости к королю и отправиться в джип-сафари
Начало: Коломбо, отель "Ramada 30 Sir Mohomad Macan Markar...
Завтра в 08:00
22 окт в 08:00
€1 060 за человека
6 дней
Круиз по Шри-Ланке на бутик-катамаране: от Коломбо до Мириссы
Увидеть гигантских черепах, порыбачить с борта и отдохнуть на Джангл Бич
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
Завтра в 10:00
4 ноя в 10:00
$1 250 за человека
8 дней
Разнообразие Шри-Ланки: главные места, несложные восхождения и пляжный отдых
Встретить рассвет на вершине, побывать на чайной плантации и прокатиться на знаменитом поезде
Начало: Аэропорт Коломбо, время ваших рейсов, рекомендуем ...
30 ноя в 10:00
$1 700 за человека
Последние отзывы на туры
- ТТамара26 августа 2024Были в этом путешествии 21.08.24 - 26.08.24. Прекрасная организация: всё вовремя, все отели уютные, с бассейном, внимательным персоналом. Кухня есть
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «В ноябре»
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