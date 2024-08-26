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как местная, так и европейская (не острая). В поездку берите зубную щётку и пасту, в отелях этого нет. Шампуни, гели для душа, мыло, шапочки для волос и фены были везде. В некоторых отелях были халаты. Нам очень повезло с гидом и водителем машины. Гидом была Самурди, очень отзывчивый человек - помогала нам решать любые возникающие вопросы. Интересный рассказчик и собеседник. Было много переездов на комфортабельном, всегда чистом автомобиле. Очень аккуратный водитель. Кроме того, он быстро догадывался, когда остановить машину и открыть окно, чтобы мы могли сделать интересное фото. Программа тура насыщенна. Великолепные впечатления от посещения слонового питомника и сафари! И там, и там соны были "на расстоянии руки". Незабываемые виды с львиной скалы и уникальные впечатления от знакомства с шри-ланкийским деревенским бытом! Рекомендую всем, кто ищет яркие, запоминающиеся экскурсии.