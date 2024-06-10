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Авторский тур
7 дней
Экскурсии и пляжный отдых на Шри-Ланке: индивидуальный тур
Прокатиться на джипах по нацпарку, посмотреть на слонов и увидеть Сигирию и древний Канди
Начало: Коломбо, аэропорт, утро (точное время - по договор...
«А 3 дня вы проведёте на пляже Нилавели»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€1 780 за всё до 2 чел.
Авторский тур
11 дней
Такая разная Шри-Ланка: приключение с джип-сафари и отдыхом на пляже
Приглашаем вас в путешествие по Шри-Ланке, где вас ждут уникальные природные красоты, встреча со слонами и незабываемые сафари
Начало: Аэропорт Коломбо, 10:20
«Свободный день для отдыха на пляже: загораем, купаемся, радуемся отпуску»
21 июня в 10:20
$3 440 за человека
Авторский тур
10 дней
Успеть всё на Шри-Ланке: знаковые достопримечательности и пляжный релакс
Увидеть знаменитую Львиную скалу, подняться на пик Адама и отдохнуть на лучших курортах острова
Начало: Аэропорт Бандаранаике, время зависит от времени ва...
«После отправимся в Тангалле отдыхать на пляже»
3 янв в 08:00
2 фев в 08:00
108 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Пляжи»
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