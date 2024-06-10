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1 чел. По популярности 🚗 На машине 🛣 Джиппинг Авторский тур 7 дней Экскурсии и пляжный отдых на Шри-Ланке: индивидуальный тур Прокатиться на джипах по нацпарку, посмотреть на слонов и увидеть Сигирию и древний Канди Начало: Коломбо, аэропорт, утро (точное время - по договор... «А 3 дня вы проведёте на пляже Нилавели» € 1 780 за всё до 2 чел. 🚌 На автобусе 🛣 Джиппинг Авторский тур 11 дней Такая разная Шри-Ланка: приключение с джип-сафари и отдыхом на пляже Приглашаем вас в путешествие по Шри-Ланке, где вас ждут уникальные природные красоты, встреча со слонами и незабываемые сафари Начало: Аэропорт Коломбо, 10:20 «Свободный день для отдыха на пляже: загораем, купаемся, радуемся отпуску» $ 3 440 за человека 🚗 На машине Авторский тур 10 дней Успеть всё на Шри-Ланке: знаковые достопримечательности и пляжный релакс Увидеть знаменитую Львиную скалу, подняться на пик Адама и отдохнуть на лучших курортах острова Начало: Аэропорт Бандаранаике, время зависит от времени ва... «После отправимся в Тангалле отдыхать на пляже» 108 000 ₽ за человека Все туры Коломбо

Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Пляжи»

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