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прекрасно водит машину, мы чувствовали себя в безопасности. Очень комфортный минивэн, особенно если учесть, что мы были в нём всего втроём. Содержание тура Отличный баланс культурных и природных достопримечательностей. Удачно продуман маршрут: переезды небольшие (1-3 часа), по пути остановки на смотровых площадках или перекусить. Хорошо, что организаторы не пытались упихать в тур как можно больше достопримечательностей: иначе бы приходилось ехать с утра до ночи и в голове бы всё перемешалось. Здесь как раз был комфортный объём впечатлений. Отели Видно, что отели для ночёвок подобраны с умом. Комфортные, расположены в красивых местах. Отели в Канди и Элле – с прекрасными видами. ПЛОХО: в отеле в Элле (Ella Red Rock) была отвратительная еда - рис и лапша, пережаренные в вонючем масле. Зато там терраса и великолепный вид на горы. В отеле в Нувара-Элии, напротив, ужин был замечательный - обильный и вкуснейший. ЧТО НЕ ПОНРАВИЛОСЬ Непрозрачность цен В программе тура было предупреждение, что в стоимость не входят входные билеты на достопримечательности. Но не было точно сказано, какие билеты сколько стоят. Это выяснялось уже по ходу тура, и билеты были довольно дорогие. В слоновий питомник - 15 долларов, на шоу - 2000 рупий, в горный заповедник - 12 000 рупий и так далее. Мы не против дополнительных трат, но предпочли бы заранее быть к ним готовыми. Выбор ресторанов для обедов На обеды нас привозили в рестораны со шведскими столами, стоимость 1800-2000 рупий на человека. Но еда не везде была вкусная. Мы бы предпочли обычный формат - блюдо на заказ. Отсутствие запасных вариантов В один из дней планировался мини-поход по горному заповеднику (плато Хортон). Но утро выдалось дождливым и туманным, и гид отсоветовал туда идти, потому что мы ничего не увидим. В тот же день случилась и другая неожиданность - отменили горный поезд, на котором мы должны были ехать. Однако никаких запасных вариантов на непредвиденный случай не было. В итоге в тот день мы (по собственной инициативе) выполнили программу следующего дня, а на следующий день самостоятельно спланировали новый маршрут, посмотрев по карте попутные достопримечательности. К чести гида и Шаммики, они с нашим планом согласились, так что всё прошло хорошо. Кстати, на поезде мы всё-таки покатались на другой день, полчаса вместо запланированных двух. И были этому рады, потому что два часа на поезде точно делать нечего.