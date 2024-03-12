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Авторский тур
3 дня
Шри-Ланка: Канди, Сигирия и слоновий питомник - индивидуальный тур
Погрузитесь в мир природы и культуры Шри-Ланки: от плантаций чая до древних городов и слоновьего питомника
Начало: Коломбо, аэропорт, утро (точное время - по договор...
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$375 за человека
Авторский тур
4 дня
Горы Шри-Ланки: Путешествие по чайным плантациям и водопадам Коломбо
Погрузитесь в мир экзотической природы и культурных традиций Шри-Ланки, посетив чайные плантации и водопады
Начало: Аэропорт Коломбо
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$515 за человека
Авторский тур
10 дней
По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
Покататься на слонах, поплавать с черепахами среди коралловых рифов и побывать на фабрике чая
Начало: Аэропорт Коломбо
12 июля в 08:00
2 авг в 08:00
$1 750 за человека
Авторский тур
7 дней
Экскурсии и пляжный отдых на Шри-Ланке: индивидуальный тур
Прокатиться на джипах по нацпарку, посмотреть на слонов и увидеть Сигирию и древний Канди
Начало: Коломбо, аэропорт, утро (точное время - по договор...
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€1 780 за всё до 2 чел.
Авторский тур
6 дней
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
Собрать цейлонский чай, встретить рассвет на горе и сделать эффектные фото из поезда
Начало: Коломбо, рано утром заберём вас из вашего отеля/ме...
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
$799 за человека
Авторский тур
4 дня
Остров сокровищ: увлекательное путешествие по Шри-Ланке
Погрузитесь в мир древних храмов, зелёных чайных плантаций и буйной природы Шри-Ланки с индивидуальным туром
Начало: Аэропорт Коломбо или любой другой город острова, в...
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
$950 за человека
Авторский тур
7 дней
Буддийское и колониальное наследие Цейлона: активный отдых на Шри-Ланке
Исследовать древние столицы острова, понаблюдать за обитателями заповедника и погладить черепах
Начало: аэропорт Коломбо, время встречи зависит от вашего ...
16 дек в 10:00
30 дек в 10:00
$1 200 за человека
Авторский тур
11 дней
Такая разная Шри-Ланка: приключение с джип-сафари и отдыхом на пляже
Приглашаем вас в путешествие по Шри-Ланке, где вас ждут уникальные природные красоты, встреча со слонами и незабываемые сафари
Начало: Аэропорт Коломбо, 10:20
21 июня в 10:20
$3 440 за человека
Авторский тур
10 дней
Успеть всё на Шри-Ланке: знаковые достопримечательности и пляжный релакс
Увидеть знаменитую Львиную скалу, подняться на пик Адама и отдохнуть на лучших курортах острова
Начало: Аэропорт Бандаранаике, время зависит от времени ва...
3 янв в 08:00
2 фев в 08:00
108 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Богатства Цейлона: джип-сафари, слоновий питомник и тропическая природа
Продегустировать чай, увидеть диких животных и прокатиться на поезде мимо плантаций и джунглей
Начало: Коломбо 03:00, Ваддува 04:00, Бентота 05:00, Хикка...
20 июня в 05:00
21 июня в 05:00
€590 за человека
Авторский тур
6 дней
Экзотические праздники: дикие животные, чайные плантации и более 150 Будд
Погрузиться в культуру Шри-Ланки, подняться в гости к королю и отправиться в джип-сафари
Начало: Коломбо, отель "Ramada 30 Sir Mohomad Macan Markar...
20 июня в 11:00
21 июня в 08:00
€960 за человека
Авторский тур
4 дня
Буддийская, чайная и дикая Шри-Ланка
Посетить пещерные храмы, погулять по плантациям и отправиться на джип-сафари
Начало: Коломбо 03:00, Ваддува 04:00, Бентота 05:00, Хикка...
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€720 за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександра12 марта 2024Огромная благодарность Шаммике за организацию нашего чудесного путешествия по Шри-Ланке. Начиная с с обсуждения экскурсионной программы и вплоть до окончания
- NNikita7 марта 2024Хорошая компания. Организовалм индивидуальный тур. Бронировали хорошие отели 4+. Адекватные цены. Буду рекомендовать друзьям и знакомым. Слышат что хочет путешественник. Готовы перестройть и сделать маршрут чтобы было комфортно.
- ЕЕкатерина6 марта 2024Ездили в 4-дневный тур. ЧТО ПОНРАВИЛОСЬ: Сопровождение Гид Виран хорошо говорит по-русски, дружелюбный и заботливый. Не было никаких конфликтов и напряжённых моментов. Водитель Ранга
- ММарина21 февраля 2024Всем привет, кто читает этот отзыв. Случайные стечения обстоятельсв занесли меня в путешествие. Ответственно заявляю можете смело отправляться с ними в
- ЮЮлиана13 февраля 2024"Благодарю за организацию моего путешествия в Шри - Ланку! Продуманный, насыщенный впечатлениями маршрут, профессиональный подход даже к мелочам)) Отличное питание, внимательный персонал
- SSmirnov1 февраля 2024Отличная экскурсия, очень понравилось. Маршрут полностью соответствовал нашим ожиданиям. сопровождение в ходе экскурсий и трансфер - на высшем уровне. По
- ЕЕлена28 ноября 2023Наше знакомство с удивительной страной Шри-Ланка, где столько всего интересного, состоялось! Прямо в аэропорту нас встретил представитель тура Nalaka, мы
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Летние»
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Сколько стоит тур в Коломбо в июне 2024
Сейчас в Коломбо в категории "Летние" можно забронировать 12 авторских туров от 375 до 108 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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