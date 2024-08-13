14 дней
Океан приключений на Шри-Ланке: сплав, гольф, сёрфинг и пляжный отдых
Отправиться в китовое сафари, заняться рафтингом и пролететь над джунглями на зиплайне
Начало: Аэропорт Коломбо, время встречи зависит от ваших р...
30 ноя в 10:00
28 дек в 10:00
$1 995 за человека
10 дней
Успеть всё на Шри-Ланке: знаковые достопримечательности и пляжный релакс
Увидеть знаменитую Львиную скалу, подняться на пик Адама и отдохнуть на лучших курортах острова
Начало: Аэропорт Бандаранаике, время зависит от времени ва...
3 янв в 08:00
2 фев в 08:00
108 000₽ за человека
скидка
10%
10 дней
Йога-тур на островах: осознанное путешествие по Шри-Ланке
Понежиться на пляже под солнцем, попрактиковать разные виды йоги и увидеть знаковые локации
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
15 ноя в 10:00
1100$990 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина13 августа 2024Тур был очень гармоничный - активности распределены равномерно по всем дням, не было такого, когда один день сильно перегружен, а в другой наоборот делать нечего.
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Большое путешествие»
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