Шри-Ланка только для вас: индивидуальный мини-тур по Канди, Нувара-Элии и Элле

Прокатиться на знаменитом поезде, погулять по Девятиарочному мосту и взойти на Малый пик Адама
Достопримечательности и природа Шри-Ланки не могут не очаровать.

Приглашаем вас в путешествие, чтобы в этом убедиться! Мы посетим храм Зуба Будды, хранящий интересную историю местной реликвии.

Ощутим умиротворение среди аллей Королевского ботанического
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сада, вдохнём аромат свежесобранного цейлонского чая на плантациях, а затем отправимся в сказочное путешествие на поезде через горы и облака. Вас ждут грандиозные панорамы Эллы, подъём на Малый пик Адама и плещущиеся каскады водопада Равана.

Шри-Ланка только для вас: индивидуальный мини-тур по Канди, Нувара-Элии и Элле
Шри-Ланка только для вас: индивидуальный мини-тур по Канди, Нувара-Элии и Элле
Шри-Ланка только для вас: индивидуальный мини-тур по Канди, Нувара-Элии и Элле
Ближайшие даты:
14
апр19
апр24
апр28
апр1
мая7
мая14
мая
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Для подтверждения бронирования после внесения указанной на сайте суммы нужно следующее:
1) Аванс 30%. Оставшуюся часть можно оплатить при старте водителю в долларах, евро, рупиях или так же, как аванс, перевести в рублях. Обратите внимание, что при оплате наличными долларами требуются купюры нового образца.
2) Название отеля, откуда забрать и куда вернуть (номер рейса и время прилёта в том случае, если старт из аэропорта).
3) Номера загранпаспортов, даты рождения и фамилии и имена латиницей, как написано в загранпаспортах (всех путешественников).

При посещении храмов и других культовых мест необходимо соблюдать дресс-код.
Необходимо, чтобы были закрыты плечи и колени (требование актуально как для мужчин, так и для женщин). Желательно, чтобы у одежды были длинные рукава. Пляжный вариант одежды не подойдёт.

Поезда из Эллы в сторону Нувара-Элии стартуют в 6:00 и в 9:00.
Чтобы сделать более эффектные фото, второй и третий класс лучше, чем первый (потому что можно высовываться из окон).
В пик сезона (декабрь-январь) билеты необходимо приобретать заранее.
Рейсы часто отменяются или задерживаются без предупреждений. Мы не возвращаем деньги за билеты, если поездка не состоялась по вине департамента железных дорог Шри-Ланки.
Мы советуем озаботиться бронированием билетов заранее. В связи с популярностью данного маршрута, билеты очень сложно купить за несколько дней до поездки, особенно в туристический сезон.

Проведение тура возможно в любые удобные вам даты. Тур проводится для групп до 8 человек.

Проживание. 2-местное размещение в отеле «Топаз» 4*. За доплату возможно размещение в отелях 5* Heritance Tea Factory или Aarunya Nature Resort and Spa. В случаях, если на даты путешествия нет свободных номеров, указанные отели могут быть заменены на отели аналогичного уровня.

*Фото отеля взяты с сайта booking.com

Питание. Включено трёхразовое питание.

Транспорт. Автомобиль (Honda Insight, Toyota Premio) или минивэн (Toyota Noah, Toyota Hiace, Nissan Caravan) с кондиционером.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Для детей до 12 лет действует скидка (уточняйте при бронировании).

Уровень сложности. Предусмотрен подъём на Малый пик Адама. Время подъёма в одну сторону: около 30–45 минут.

Виза. Оформляется бесплатно для граждан РФ по прилёте.

Программа тура по дням

1 день

Храм Зуба Будды и Бахираваканда

После завтрака мы отправимся в Канди. Первым делом посетим знаменитый храм Зуба Будды. Согласно легендам, зуб Будды обладает особой силой, и владение им символизировало право на трон. Здесь можно увидеть не только сам храм, но и музей, где хранятся богатые подношения от правителей и паломников.

Затем поднимемся к статуе Будды Бахираваканда. Со смотровой площадки открывается потрясающий вид на Канди и его окрестности.

Вечером нас ждёт ужин, ночуем в Канди.

Храм Зуба Будды и БахиравакандаХрам Зуба Будды и БахиравакандаХрам Зуба Будды и БахиравакандаХрам Зуба Будды и Бахираваканда
2 день

Королевский ботанический сад, Амбулувава и чайные плантации

Начнём утро с посещения Королевского ботанического сада в Перадении. Это место удивляет роскошной флорой: гигантские деревья, изящные орхидеи, тенистые аллеи и рощи, в которых даже знакомые растения кажутся сказочными.

Далее мы отправимся к Амбулуваве — необычной башне, где объединены символы четырёх религий. Спиральная конструкция открывает невероятные панорамные виды. Это идеальное место для ярких снимков!

После этого нас ждут чайные плантации и фабрика, где можно увидеть процесс производства знаменитого цейлонского чая. Мы узнаем, как изысканный вкус чая сохраняется благодаря уникальным традициям и технологиям.

День завершится в Нувара-Элии — городе, где горный воздух и английская архитектура создают особую атмосферу. Здесь можно отдохнуть или посетить Лунное плато (по желанию) с его живописными пейзажами.

Ночуем в Нувара-Элии или Элле.

Королевский ботанический сад, Амбулувава и чайные плантацииКоролевский ботанический сад, Амбулувава и чайные плантацииКоролевский ботанический сад, Амбулувава и чайные плантацииКоролевский ботанический сад, Амбулувава и чайные плантации
3 день

На поезде в Эллу: Девятиарочный мост, водопад Равана, Малый пик Адама

Позавтракав, отправляемся в путешествие на высокогорном поезде. Этот маршрут проходит через горные тоннели, живописные чайные плантации и покрытые туманом вершины.

В Элле мы прогуляемся по Девятиарочному мосту — знаменитой визитной карточке региона. Здесь открываются потрясающие виды на окружающие холмы и леса.

Затем поднимемся на Малый пик Адама. Маршрут несложный, но награда — головокружительные панорамы окрестностей.

Завершим день у водопада Равана — одного из самых впечатляющих на острове.

По желанию можно отправиться на джип-сафари в парк «Удавалаве». Там обитают слоны, павлины, кабаны и даже леопарды — отличная возможность увидеть дикую природу своими глазами.

Вечером вернёмся в отель, где попрощаемся друг с другом.

На поезде в Эллу: Девятиарочный мост, водопад Равана, Малый пик АдамаНа поезде в Эллу: Девятиарочный мост, водопад Равана, Малый пик АдамаНа поезде в Эллу: Девятиарочный мост, водопад Равана, Малый пик Адама

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле 4
  • Питание
  • Трансферы по маршруту
  • Входные билеты: Амбулувава, храм Зуба Будды, Королевский ботанический сад в Перадении
  • Билеты на поезд в Эллу
  • Русский аудиогид: водитель ставит аудиозаписи в машине, подробно рассказывающие на русском языке обо всех достопримечательностях, которые вы посещаете
Что не входит в цену
  • Услуги русскоговорящего гида (по желанию) - $150 в день
  • Дополнительные активности и экскурсии:
  • Слоновий питомник в Пиннавеле - $20
  • Частный слоновий питомник + музей + катание на слоне + фабрика экобумаги - $20
  • Чайная церемония и дегустация чая - $15
  • Шоу национальных танцев + фаер-шоу - $10
  • Джип-сафари - $80 с человека ($120 если только 1 пассажир)
  • Стоимость тура указана за 1-2 человек. Если вас 3 и более, стоимость тура составит $610 за человека
  • При проживании в 5-звёздочном отеле стоимость тура составит $1940, если вас 1-2 человека. Если вас 3 и более - $920 за человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Коломбо или любой другой город острова (трансфер из любого отеля), время оговаривается индивидуально
Завершение: Коломбо или любой другой город острова, около 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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