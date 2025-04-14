Достопримечательности и природа Шри-Ланки не могут не очаровать.Приглашаем вас в путешествие, чтобы в этом убедиться! Мы посетим храм Зуба Будды, хранящий интересную историю местной реликвии.Ощутим умиротворение среди аллей Королевского ботанического

сада, вдохнём аромат свежесобранного цейлонского чая на плантациях, а затем отправимся в сказочное путешествие на поезде через горы и облака. Вас ждут грандиозные панорамы Эллы, подъём на Малый пик Адама и плещущиеся каскады водопада Равана.

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Для подтверждения бронирования после внесения указанной на сайте суммы нужно следующее:

1) Аванс 30%. Оставшуюся часть можно оплатить при старте водителю в долларах, евро, рупиях или так же, как аванс, перевести в рублях. Обратите внимание, что при оплате наличными долларами требуются купюры нового образца.

2) Название отеля, откуда забрать и куда вернуть (номер рейса и время прилёта в том случае, если старт из аэропорта).

3) Номера загранпаспортов, даты рождения и фамилии и имена латиницей, как написано в загранпаспортах (всех путешественников).

При посещении храмов и других культовых мест необходимо соблюдать дресс-код.

Необходимо, чтобы были закрыты плечи и колени (требование актуально как для мужчин, так и для женщин). Желательно, чтобы у одежды были длинные рукава. Пляжный вариант одежды не подойдёт.

Поезда из Эллы в сторону Нувара-Элии стартуют в 6:00 и в 9:00.

Чтобы сделать более эффектные фото, второй и третий класс лучше, чем первый (потому что можно высовываться из окон).

В пик сезона (декабрь-январь) билеты необходимо приобретать заранее.

Рейсы часто отменяются или задерживаются без предупреждений. Мы не возвращаем деньги за билеты, если поездка не состоялась по вине департамента железных дорог Шри-Ланки.

Мы советуем озаботиться бронированием билетов заранее. В связи с популярностью данного маршрута, билеты очень сложно купить за несколько дней до поездки, особенно в туристический сезон.