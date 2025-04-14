Приглашаем вас в путешествие, чтобы в этом убедиться! Мы посетим храм Зуба Будды, хранящий интересную историю местной реликвии.
Ощутим умиротворение среди аллей Королевского ботанического
Описание тура
Организационные детали
Для подтверждения бронирования после внесения указанной на сайте суммы нужно следующее:
1) Аванс 30%. Оставшуюся часть можно оплатить при старте водителю в долларах, евро, рупиях или так же, как аванс, перевести в рублях. Обратите внимание, что при оплате наличными долларами требуются купюры нового образца.
2) Название отеля, откуда забрать и куда вернуть (номер рейса и время прилёта в том случае, если старт из аэропорта).
3) Номера загранпаспортов, даты рождения и фамилии и имена латиницей, как написано в загранпаспортах (всех путешественников).
При посещении храмов и других культовых мест необходимо соблюдать дресс-код.
Необходимо, чтобы были закрыты плечи и колени (требование актуально как для мужчин, так и для женщин). Желательно, чтобы у одежды были длинные рукава. Пляжный вариант одежды не подойдёт.
Поезда из Эллы в сторону Нувара-Элии стартуют в 6:00 и в 9:00.
Чтобы сделать более эффектные фото, второй и третий класс лучше, чем первый (потому что можно высовываться из окон).
В пик сезона (декабрь-январь) билеты необходимо приобретать заранее.
Рейсы часто отменяются или задерживаются без предупреждений. Мы не возвращаем деньги за билеты, если поездка не состоялась по вине департамента железных дорог Шри-Ланки.
Мы советуем озаботиться бронированием билетов заранее. В связи с популярностью данного маршрута, билеты очень сложно купить за несколько дней до поездки, особенно в туристический сезон.
Проведение тура возможно в любые удобные вам даты. Тур проводится для групп до 8 человек.
Проживание. 2-местное размещение в отеле «Топаз» 4*. За доплату возможно размещение в отелях 5* Heritance Tea Factory или Aarunya Nature Resort and Spa. В случаях, если на даты путешествия нет свободных номеров, указанные отели могут быть заменены на отели аналогичного уровня.
*Фото отеля взяты с сайта booking.com
Питание. Включено трёхразовое питание.
Транспорт. Автомобиль (Honda Insight, Toyota Premio) или минивэн (Toyota Noah, Toyota Hiace, Nissan Caravan) с кондиционером.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Для детей до 12 лет действует скидка (уточняйте при бронировании).
Уровень сложности. Предусмотрен подъём на Малый пик Адама. Время подъёма в одну сторону: около 30–45 минут.
Виза. Оформляется бесплатно для граждан РФ по прилёте.
Программа тура по дням
Храм Зуба Будды и Бахираваканда
После завтрака мы отправимся в Канди. Первым делом посетим знаменитый храм Зуба Будды. Согласно легендам, зуб Будды обладает особой силой, и владение им символизировало право на трон. Здесь можно увидеть не только сам храм, но и музей, где хранятся богатые подношения от правителей и паломников.
Затем поднимемся к статуе Будды Бахираваканда. Со смотровой площадки открывается потрясающий вид на Канди и его окрестности.
Вечером нас ждёт ужин, ночуем в Канди.
Королевский ботанический сад, Амбулувава и чайные плантации
Начнём утро с посещения Королевского ботанического сада в Перадении. Это место удивляет роскошной флорой: гигантские деревья, изящные орхидеи, тенистые аллеи и рощи, в которых даже знакомые растения кажутся сказочными.
Далее мы отправимся к Амбулуваве — необычной башне, где объединены символы четырёх религий. Спиральная конструкция открывает невероятные панорамные виды. Это идеальное место для ярких снимков!
После этого нас ждут чайные плантации и фабрика, где можно увидеть процесс производства знаменитого цейлонского чая. Мы узнаем, как изысканный вкус чая сохраняется благодаря уникальным традициям и технологиям.
День завершится в Нувара-Элии — городе, где горный воздух и английская архитектура создают особую атмосферу. Здесь можно отдохнуть или посетить Лунное плато (по желанию) с его живописными пейзажами.
Ночуем в Нувара-Элии или Элле.
На поезде в Эллу: Девятиарочный мост, водопад Равана, Малый пик Адама
Позавтракав, отправляемся в путешествие на высокогорном поезде. Этот маршрут проходит через горные тоннели, живописные чайные плантации и покрытые туманом вершины.
В Элле мы прогуляемся по Девятиарочному мосту — знаменитой визитной карточке региона. Здесь открываются потрясающие виды на окружающие холмы и леса.
Затем поднимемся на Малый пик Адама. Маршрут несложный, но награда — головокружительные панорамы окрестностей.
Завершим день у водопада Равана — одного из самых впечатляющих на острове.
По желанию можно отправиться на джип-сафари в парк «Удавалаве». Там обитают слоны, павлины, кабаны и даже леопарды — отличная возможность увидеть дикую природу своими глазами.
Вечером вернёмся в отель, где попрощаемся друг с другом.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле 4
- Питание
- Трансферы по маршруту
- Входные билеты: Амбулувава, храм Зуба Будды, Королевский ботанический сад в Перадении
- Билеты на поезд в Эллу
- Русский аудиогид: водитель ставит аудиозаписи в машине, подробно рассказывающие на русском языке обо всех достопримечательностях, которые вы посещаете
Что не входит в цену
- Услуги русскоговорящего гида (по желанию) - $150 в день
- Дополнительные активности и экскурсии:
- Слоновий питомник в Пиннавеле - $20
- Частный слоновий питомник + музей + катание на слоне + фабрика экобумаги - $20
- Чайная церемония и дегустация чая - $15
- Шоу национальных танцев + фаер-шоу - $10
- Джип-сафари - $80 с человека ($120 если только 1 пассажир)
- Стоимость тура указана за 1-2 человек. Если вас 3 и более, стоимость тура составит $610 за человека
- При проживании в 5-звёздочном отеле стоимость тура составит $1940, если вас 1-2 человека. Если вас 3 и более - $920 за человека