3 дня
Экспресс-тур по Шри-Ланке, чтобы увидеть самое интересное: слоны, Сигирия и Дамбулла
Подняться на Львиную скалу, побывать в Саду специй и посетить храм Зуба Будды
Начало: Аэропорт Бандаранаике, время по договорённости
29 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
$454 за человека
6 дней
Слоны, храмы, чайные плантации и другие богатства Шри-Ланки
Прокатиться на поезде мимо джунглей, посетить святилища и лучшие природные локации
Начало: Г. Коломбо, аэропорт, 11:30
30 ноя в 11:30
4 янв в 11:30
$950 за человека
2 дня
Цейлонское индивидуальное мини-путешествие: Канди, Нувара-Элия и Амбулувава
Попробовать разные сорта чая, погулять по ботаническим садам и насладиться танцевальным шоу
Начало: Коломбо или любой другой город острова (трансфер и...
30 ноя в 07:30
7 дек в 07:30
$900 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Королевский ботанический сад»
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