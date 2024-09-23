5 дней
Коломбо, Канди, Сигирия и дикая природа: индивидуальный тур
Погрузиться в культуру на мастер-классе и в храмах, отправиться на сафари и навестить слонов-сирот
Начало: Г. Коломбо, место по договорённости, 12:00
7 окт в 12:00
10 окт в 12:00
$790 за человека
9 дней
Из зимы в лето: тур по городам Шри-Ланки и 2 дня отдыха на океане
Погладить слонов, узнать историю страны и понежится под пальмами на мягком песке
Начало: Коломбо, аэропорт, до 18:00. Вас будет встречать г...
17 фев в 08:00
$1 640 за человека
8 дней
Шри-Ланка вдоль побережья и горно-чайный регион: индивидуальный тур
Познакомиться с культурными и природными богатствами острова и увидеть шоу на углях
Начало: Г. Коломбо, место по договорённости, 12:00
7 дек в 12:00
12 дек в 12:00
$1 100 за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина23 сентября 2024Прекрасный тур! Дикая природа, настоящие джунгли, животные в естественной среде, - все это поражает. И при этом комфортные условия проживания,
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит тур в Коломбо в октябре 2024
Сейчас в Коломбо в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 тура от 790 до 1 640. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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