Горы Шри-Ланки: Путешествие по чайным плантациям и водопадам Коломбо
Погрузитесь в мир экзотической природы и культурных традиций Шри-Ланки, посетив чайные плантации и водопады
Начало: Аэропорт Коломбо, 8:00
30 ноя в 08:00
1 дек в 08:00
$550 за человека
Коломбо, Канди, Сигирия и дикая природа: индивидуальный тур
Погрузиться в культуру на мастер-классе и в храмах, отправиться на сафари и навестить слонов-сирот
Начало: Г. Коломбо, место по договорённости, 12:00
16 янв в 08:00
26 янв в 08:00
$790 за человека
Шри-Ланка в деталях: главные и «секретные» места острова и отдых на океане
Полюбоваться водопадами и чайными плантациями, познакомиться с городами и животным миром
Начало: Коломбо, аэропорт, встречаем индивидуально - выбир...
6 мар в 08:00
€828 за человека
Шри-Ланка только для вас с комфортом: индивидуальный мини-тур по Канди, Нувара-Элии и Элле
Прокатиться на знаменитом поезде, погулять по Девятиарочному мосту и взойти на Малый пик Адама
Начало: Коломбо или любой другой город острова (трансфер и...
2 дек в 08:00
9 дек в 08:00
$630 за человека
Экспресс-тур по Шри-Ланке, чтобы увидеть самое интересное: слоны, Сигирия и Дамбулла
Подняться на Львиную скалу, побывать в Саду специй и посетить храм Зуба Будды
Начало: Аэропорт Бандаранаике, время по договорённости
Завтра в 08:00
30 ноя в 08:00
$636 за человека
Удивительная Шри-Ланка: древние храмы, подъём на Сигирию и милые слоны
Преодолеть 1200 ступеней за лучшим видом, побывать в храме Зубы Будды и увидеть национальное шоу
Начало: Аэропорт Бандаранаике, время по договорённости
Завтра в 08:00
30 ноя в 08:00
$900 за человека
Обзорный тур по Шри-Ланке: подъём на Сигирию, древняя столица Цейлона и загадочные руины и храмы
Покорить Львиную скалу, погулять по Королевскому ботаническому саду и увидеть храм Зуба Будды
Начало: Аэропорт Бандаранаике, время по договорённости
Завтра в 08:00
30 ноя в 08:00
$975 за человека
