Путешествие в сердце острова: своей компанией по центральным провинциям Шри-Ланки
Подняться на Львиную скалу и башню Амбулувава, погладить слонов и прокатиться на поезде
Начало: Аэропорт/ваш отель в Коломбо или любой отель от Ка...
23 ноя в 04:00
25 ноя в 04:00
$1350 за всё до 2 чел.
Коломбо, Канди, Сигирия и дикая природа: индивидуальный тур
Погрузиться в культуру на мастер-классе и в храмах, отправиться на сафари и навестить слонов-сирот
Начало: Г. Коломбо, место по договорённости, 12:00
16 янв в 08:00
26 янв в 08:00
$790 за человека
Обрести гармонию на Шри-Ланке: йога-тур с экскурсиями и отдыхом у океана
Помедитировать на Малом пике Адама, пройти игру «Лила» и полюбоваться древними храмами
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
16 янв в 10:00
7 фев в 08:00
$1150 за человека
-
10%
Шри-Ланка в деталях: главные и «секретные» места острова и отдых на океане
Полюбоваться водопадами и чайными плантациями, познакомиться с городами и животным миром
Начало: Коломбо, аэропорт, встречаем индивидуально - выбир...
6 мар в 08:00
€828
€920 за человека
Душа Шри-Ланки: тропики, древности, слоны и сафари на джипах (индивидуальный тур)
Исследовать буддийское и колониальное наследие и вблизи рассмотреть диких животных
Начало: Аэропорт Коломбо, время встречи зависит от вашего ...
23 ноя в 08:00
28 ноя в 08:00
$2300 за всё до 2 чел.
Индивидуальный экспресс-тур по Шри-Ланке: Сигирия, Дамбулла, Канди (с комфортом)
Подняться на вершину Львиной скалы, погулять по ботаническому саду и посетить древние храмы
Начало: Коломбо или любой другой город острова (забираем и...
25 ноя в 08:00
3 дек в 08:00
$1350 за человека
Шри-Ланка вдоль побережья и горно-чайный регион: индивидуальный тур
Познакомиться с культурными и природными богатствами острова и увидеть шоу на углях
Начало: Г. Коломбо, место по договорённости, 12:00
15 янв в 08:00
26 янв в 08:00
$1100 за человека
Цейлонское индивидуальное мини-путешествие с комфортом: Канди, Нувара-Элия и Амбулувава
Попробовать разные сорта чая и погулять по ботаническим садам
Начало: Коломбо или любой другой город острова (трансфер и...
24 ноя в 08:00
3 дек в 08:00
$1350 за человека
Шри-Ланка только для вас с комфортом: индивидуальный мини-тур по Канди, Нувара-Элии и Элле
Прокатиться на знаменитом поезде, погулять по Девятиарочному мосту и взойти на Малый пик Адама
Начало: Коломбо или любой другой город острова (трансфер и...
25 ноя в 08:00
26 ноя в 08:00
$630 за человека
Новогоднее комбо: релакс у океана и активности в предгорьях Шри-Ланки
Встретить Новый год на тропическом побережье, отправиться на сафари и подняться на Львиную скалу
Начало: Аэропорт Коломбо, точное время зависит от вашего р...
28 дек в 08:00
$1600 за человека
Индивидуальный тур в Шри-Ланку: по главным локациям Цейлона
Подняться на скалу Пидурангала, понаблюдать за слонами и посетить храмы, водопады и плантации
Начало: У любого отеля от Негомбо до Тангалле или в любом ...
23 ноя в 08:00
24 ноя в 08:00
$1830 за всё до 2 чел.
Исследуем Шри-Ланку: джип-сафари, чайная плантация и треккинг к подножию Малого пика Адама
Побывать на фабрике чая, прогуляться на катамаране по озеру и научиться готовить местное блюдо
Начало: Аэропорт Бандаранаике, время по договорённости
23 ноя в 08:00
24 ноя в 08:00
$1440 за человека
Туда, где вечно царит лето: путешествие по знаковым локациям Шри-Ланки с пляжным отдыхом
Поучаствовать в сборе чая, искупаться в горном водопаде и подняться на башню Амбулувава
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
6 фев в 08:00
13 фев в 08:00
$1420 за человека
Все краски Цейлона: индивидуальный гранд-тур по Шри-Ланке с треккингом, сафари и мастер-классом
Прогуляться по плато Хортон, приготовить ланкийские блюда и увидеть обитателей национальных парков
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
22 дек в 08:00
3 янв в 08:00
$1590 за человека
Индивидуальный тур по горной части Шри-Ланки (с комфортом)
Прокатиться на знаменитом поезде, постоять на девятиарочном мосту и понаблюдать за слонами на сафари
Начало: Коломбо или любой другой город острова (забираем и...
25 ноя в 08:00
2 дек в 08:00
$1500 за человека
Экспресс-тур по Шри-Ланке, чтобы увидеть самое интересное: слоны, Сигирия и Дамбулла
Подняться на Львиную скалу, побывать в Саду специй и посетить храм Зуба Будды
Начало: Аэропорт Бандаранаике, время по договорённости
23 ноя в 08:00
24 ноя в 08:00
$636 за человека
Удивительная Шри-Ланка: древние храмы, подъём на Сигирию и милые слоны
Преодолеть 1200 ступеней за лучшим видом, побывать в храме Зубы Будды и увидеть национальное шоу
Начало: Аэропорт Бандаранаике, время по договорённости
23 ноя в 08:00
24 ноя в 08:00
$900 за человека
Экспресс-погружение в ланкийскую культуру: индивидуальный тур с джип-сафари
Исследовать парк «Миннерия», посетить храм Зуба Будды и подняться на Сигирию (с комфортом)
Начало: Коломбо или любой другой город острова (трансфер и...
25 ноя в 08:00
3 дек в 08:00
$1950 за всё до 8 чел.
Палитра Цейлона: путешествие по знаковым локациям с отдыхом у океана и активностями
Исследовать фауну парка «Яла», собрать чай и сплавиться по горной реке
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
30 ноя в 08:00
29 дек в 08:00
145 000 ₽ за человека
Обзорный тур по Шри-Ланке: подъём на Сигирию, древняя столица Цейлона и загадочные руины и храмы
Покорить Львиную скалу, погулять по Королевскому ботаническому саду и увидеть храм Зуба Будды
Начало: Аэропорт Бандаранаике, время по договорённости
23 ноя в 08:00
24 ноя в 08:00
$975 за человека
Увидеть Шри-Ланку во всей красе: Форт Галле, Нувара-Элия, нацпарк «Плато Хортона» и Сигирия
Узнать, каков на вкус цейлонский чай, устроить джип-сафари и понаблюдать за купанием слонов
Начало: Аэропорт Бандаранаике, время по договорённости
23 ноя в 08:00
24 ноя в 08:00
$1476 за человека
Ланкийское комбо: активный отдых и пляжный релакс на Шри-Ланке
Встретить рассвет на Малом пике Адама, заглянуть в пещерный храм и посетить черепашью ферму
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
14 дек в 08:00
28 дек в 08:00
115 000 ₽ за человека
Океан, горы и чайные плантации: отдых на острове Шри-Ланка в стиле лакшери
Поплавать с черепахами, увидеть слонов, поучиться сёрфингу и расслабиться на сеансе саундхиллинга
Начало: Коломбо, аэропорт, первая половина дня, точно врем...
25 фев в 08:00
€2400 за человека
Экзотика на каждом шагу: горы и пляжи Шри-Ланки
Понаблюдать за слонами, собрать чай на плантации и расслабиться у океана
Начало: Аэропорт Коломбо, точное время зависит от вашего р...
22 фев в 08:00
$1700 за человека
Трип по главным достопримечательностям Шри-Ланки с пляжным релаксом
Исследовать мангровые заросли на лодке, посетить остров Корицы и полюбоваться пейзажами с Амбулувавы
Начало: Аэропорт Коломбо, 8:00
24 ноя в 08:00
1 дек в 08:00
$1160 за человека
Насыщенное комфорт-путешествие по Шри-Ланке: экскурсии и отдых у океана
Увидеть все главные достопримечательности острова, отправиться на сафари и посетить чайную фабрику
Начало: Коломбо, аэропорт, 11:00
1 дек в 08:00
11 янв в 08:00
$1500 за человека
Круиз по Шри-Ланке на бутик-катамаране: от Коломбо до Мириссы
Увидеть гигантских черепах, порыбачить с борта и отдохнуть на Джангл Бич
Начало: Аэропорт Коломбо, около 10:30
8 дек в 10:30
29 дек в 10:30
$1490 за человека
Экспресс-погружение в культурное наследие Шри-Ланки: древние храмы и уникальная природа
Окунуться в атмосферу «маленькой Англии», покормить слонов и посетить храм Зуба Будды
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
26 ноя в 08:00
8 дек в 08:00
78 323 ₽ за человека
С этнографом на Шри-Ланку: национальные парки, история и отдых на побережье
Понаблюдать за животными в естественной среде, увидеть китов и заглянуть в музей драгоценных камней
Начало: Коломбо, место по договорённости, 8:30
6 дек в 08:00
14 мар в 08:00
$1900 за человека
Индивидуальный комфорт-тур по историческим и духовным центрам Шри-Ланки
Посетить древние поселения и храмы, осмотреть наскальные рисунки и статуи Будды и взойти на Сигирию
Начало: Коломбо или любой другой город острова (забираем и...
24 ноя в 08:00
2 дек в 08:00
$1400 за всё до 8 чел.
