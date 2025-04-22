Остров сокровищ: увлекательное путешествие по Шри-Ланке
Погрузитесь в мир древних храмов, зелёных чайных плантаций и буйной природы Шри-Ланки с индивидуальным туром
Начало: Аэропорт Коломбо или любой другой город острова, в...
22 апр в 08:00
29 апр в 08:00
$1400 за человека
Индивидуальный тур в Шри-Ланку: по главным локациям Цейлона
Подняться на скалу Пидурангала, понаблюдать за слонами и посетить храмы, водопады и плантации
Начало: У любого отеля от Негомбо до Тангалле или в любом ...
21 апр в 10:00
28 апр в 10:00
$1830 за всё до 2 чел.
Экспресс-погружение в культурное наследие Шри-Ланки: древние храмы и уникальная природа
Окунуться в атмосферу «маленькой Англии», покормить слонов и посетить храм Зуба Будды
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
21 апр в 10:00
28 апр в 10:00
78 323 ₽ за человека
Индивидуальный трип по Шри-Ланке с сафари, пляжным отдыхом и погружением в культуру
Прокатиться на зиплайне, познакомиться с коренными племенами и понаблюдать за китами и дельфинами
Начало: Коломбо, аэропорт, время - по договорённости
18 апр в 10:00
21 апр в 10:00
$1852 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Храм Амбулувава»
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