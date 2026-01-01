Найдено 3 тура в категории « Кулинарные мастер-классы » в Коломбо на русском языке, цены от $790. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 5 дней 1 отзыв Коломбо, Канди, Сигирия и дикая природа: индивидуальный тур Погрузиться в культуру на мастер-классе и в храмах, отправиться на сафари и навестить слонов-сирот Начало: Г. Коломбо, место по договорённости, 12:00 «На обед желающие смогут отведать местных блюд» $790 за человека На машине 11 дней 1 отзыв Все краски Цейлона: индивидуальный гранд-тур по Шри-Ланке с треккингом, сафари и мастер-классом Прогуляться по плато Хортон, приготовить ланкийские блюда и увидеть обитателей национальных парков Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ... «После выезда из отеля нас ждёт обед с мастер-классом по ланкийской кухне» $1590 за человека На машине Джиппинг 6 дней Исследуем Шри-Ланку: джип-сафари, чайная плантация и треккинг к подножию Малого пика Адама Побывать на фабрике чая, прогуляться на катамаране по озеру и научиться готовить местное блюдо Начало: Аэропорт Бандаранаике, время по договорённости «В стоимость входят завтраки и ужины в отеле, а также минеральная вода (1 л в день на человека), дегустация чая и кулинарный мастер-класс по приготовлению национального блюда» $1440 за человека Все туры Коломбо

