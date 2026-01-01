Коломбо, Канди, Сигирия и дикая природа: индивидуальный тур
Погрузиться в культуру на мастер-классе и в храмах, отправиться на сафари и навестить слонов-сирот
Начало: Г. Коломбо, место по договорённости, 12:00
«На обед желающие смогут отведать местных блюд»
2 фев в 08:00
16 фев в 08:00
$790 за человека
Все краски Цейлона: индивидуальный гранд-тур по Шри-Ланке с треккингом, сафари и мастер-классом
Прогуляться по плато Хортон, приготовить ланкийские блюда и увидеть обитателей национальных парков
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
«После выезда из отеля нас ждёт обед с мастер-классом по ланкийской кухне»
7 фев в 08:00
21 фев в 08:00
$1590 за человека
Исследуем Шри-Ланку: джип-сафари, чайная плантация и треккинг к подножию Малого пика Адама
Побывать на фабрике чая, прогуляться на катамаране по озеру и научиться готовить местное блюдо
Начало: Аэропорт Бандаранаике, время по договорённости
«В стоимость входят завтраки и ужины в отеле, а также минеральная вода (1 л в день на человека), дегустация чая и кулинарный мастер-класс по приготовлению национального блюда»
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
$1440 за человека
