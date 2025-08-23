Горы Шри-Ланки: Путешествие по чайным плантациям и водопадам Коломбо
Погрузитесь в мир экзотической природы и культурных традиций Шри-Ланки, посетив чайные плантации и водопады
Начало: Аэропорт Коломбо, 8:00
23 авг в 08:00
24 авг в 08:00
$525 за человека
Затерянное в океане царство: все секреты Цейлона
Увидеть народные танцы, окунуться в природную ванну у водопада, подобраться к слонам и китам
Начало: Аэропорт Коломбо, по времени рейса
5 сен в 10:00
$1650 за человека
Максимум впечатлений на Шри-Ланке: активное путешествие с сафари, подъёмом в горы и пляжным отдыхом
Прокатиться на знаменитом поезде, посмотреть на слонов и покормить оленей, посетить буддийские храмы
Начало: Аэропорт Коломбо, время по договорённости
5 сен в 10:00
3 окт в 10:00
$1750 за человека
-
4%
23 локации Цейлона за 10 дней + купание с акулами. Максимум впечатлений за поездку
Идеальный тур для первого знакомства с полным погружением в страну и комфортом. Мини-группы
3 окт в 10:00
5 сен в 10:00
от 143 897 ₽
149 893 ₽ за человека
Круиз по Шри-Ланке на бутик-катамаране: от Коломбо до Мириссы
Увидеть гигантских черепах, порыбачить с борта и отдохнуть на Джангл Бич
Начало: Аэропорт Коломбо, около 10:30
27 окт в 10:30
10 ноя в 10:30
$1490 за человека
Из зимы в лето: тур по городам Шри-Ланки и 2 дня отдыха на океане
Погладить слонов, узнать историю страны и понежиться под пальмами на мягком песке
Начало: Коломбо, аэропорт, до 18:00. Вас будет встречать г...
7 дек в 08:00
$1870 за человека
Ланкийское комбо: активный отдых и пляжный релакс на Шри-Ланке
Встретить рассвет на Малом пике Адама, заглянуть в пещерный храм и посетить черепашью ферму
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
2 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
115 000 ₽ за человека
Путешествие по Шри-Ланке с джип-сафари и пляжным отдыхом
Увидеть слонов и прокатиться на поезде-легенде, собрать чай прямо с плантации и подняться к храмам
Начало: Аэропорт Коломбо, по времени прибытия участников
28 ноя в 10:00
8 дек в 10:00
$1400 за человека
