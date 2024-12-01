Приглашаем вас в индивидуальное больше путешествие, во время которого мы будем много гулять, исследовать
Описание тура
Организационные детали
Предоплата — 30-40% от стоимости тура на бронирование отеля, трансфера, экскурсий. Остальная часть — на месте.
Проживание. 2-местное размещение в отелях по маршруту:
- Ivy Lane Colombo Hotel 3*
- Ceylon Resort 3*
- Sigiriya Sun Shine Villa
- Romance Hills Hotel 3*
- Queensland Hotel 3*
- Marvellous Inn
- Nature House Udawalawe
- Lemazone Inn 3*
Возможно 1-местное размещение и повышение уровня отеля за доплату.
*Фото отелей взяты с сайтов booking.com, romancehills.com и queensland.lk
Питание. В стоимость входят завтраки, 3 обеда (2 ланч-пикника во время сафари и обед с мастер-классом). Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на Toyota Hiace High Roof или Toyota Coaster Bus.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Уровень сложности. Предусмотрены довольно длительные пешие прогулки, треккинг длиной 10 км.
Виза. Получение по прилёте.
Программа тура по дням
Знакомство с Коломбо
Если вы прибыли в Коломбо накануне, встретимся в лобби вашего отеля в 12:00. Заберём из аэропорта тех, кто прилетел сегодня (за доплату) и направимся на экскурсию по городу. Первым делом осмотрим мечеть Джами Уль Альфар, известную своим ярким красным фасадом.
Далее переместимся в район Форт и увидим Голландский госпиталь, здание компании Cargill, железнодорожную станцию и маяк Галбокка. После обеда пройдёмся по парку Вихарамахадеви, наслаждаясь спокойствием. Сделаем остановку у городской ратуши и мемориала Второй Мировой войны. Окажемся у театра Nelum Pokuna и Национального музея, где погрузимся в историю и культуру Шри-Ланки.
Затем посетим храм Гангарамайя с богатой коллекцией реликвий. Вечером сможем провести время на набережной, любуясь закатом, или подняться на смотровую площадку ресторана, откуда открывается невероятный вид на вечерний город.
Водная прогулка среди мангровых лесов, прибытие в Национальный парк «Уилпатту»
После завтрака выезжаем в Калпитию. Этот город расположен у Dutch Bay, во времена колонизации он служил военным центром. Место славится своими мангровыми лесами и баобабами. Нас ждёт прогулка на лодке, во время которой мы насладимся уникальной природой окрестностей. Устроим ланч-пикник, а после — продолжим путь к отелю в Национальном парке «Уилпатту».
По прибытии разместимся и отдохнём, ведь завтра нас ждёт сафари!
Джип-сафари по парку «Уилпатту»
Сегодня весь день посвятим исследованию флоры и фауны парка. Его особенностью являются «виллусы» — естественные озёра, заполняющиеся дождевой водой. Парк также известен своей популяцией леопардов. Здесь обитают самбар, пятнистый олень, мангуст, мышь и землеройка. Среди птиц можно встретить расписного аиста, открытого клюва, маленького баклана и множество видов сов. Будем делать остановки, чтобы отдохнуть, и устроим пикник на берегу озера.
Достопримечательности Анурадхапуры, Сигирия, закат на Пидурангале
Позавтракав, отправимся в Анурадхапуру — город, основанный в 6 веке и ставший буддийским религиозным центром. В Старом городе сохранились памятники древности, охраняемые ЮНЕСКО: дагобы Тупарама, Руванвели с каменными статуями Будды, скальный монастырь Исурумуния. Вы также сможете увидеть священное дерево Джайя Шри Маха Бодхи, которому почти 2300 лет.
После обеда продолжим наш путь и доберёмся до знаменитой Сигирии. Поднимемся на вершину, а вечером, после заселения в отель, встретим закат на скале Пидурангала, откуда открывается потрясающий вид на Львиную скалу и окрестности.
Рассвет на Сигирии, прибытие в Канди
Рано утром желающие отправятся на Львиную скалу, чтобы полюбоваться восхитительными пейзажами. На вершине также можно изучить скальные фрески, руины королевской резиденции и древних садов.
Другие смогут выспаться и подняться на Сигирию после завтрака. Вернувшись, пообедаем и поедем в Канди. По пути заглянем в храм Дамбулла — крупнейший сохранившийся пещерный комплекс на Шри-Ланке.
По прибытии в город заселимся в отель, поужинаем и погуляем по вечернему городу.
Знаковые локации Канди
Начинаем погружаться в местную атмосферу. Сначала посетим Королевский ботанический сад в Парадении, пригороде Канди. Вернёмся в отель, чтобы отдохнуть, или заглянем на Market Street для шопинга.
В 16:00 направимся в храм Зуба Будды и побываем в церкви Святого Павла, расположенной на территории комплекса. Зайдём в музей Шри Далада, экспозиция которого рассказывает об истории храма, а также в Музей слона Раджи, где хранится чучело слона, служившего храму.
Вечером нас ждёт шоу танцев на углях — древний ритуал, символизирующий силу веры и внутреннего очищения.
Амбулувава, водопад Рамбода и Нувара-Элия
Начнём день с переезда к башне Амбулувава. Желающие смогут подняться наверх и полюбоваться открывающимися видами, а другие проведут время в кафе. После этого посетим водопад Рамбода, окружённый густыми лесами и холмами.
После обеда побываем на чайной плантации и увидим, как производят цейлонский чай. У вас будет возможность попробовать напиток и приобрести его.
Вечером доберёмся до отеля в Нувара-Элии. Перед ужином останется время для экскурсии в охотничий клуб, сохранивший дух викторианской эпохи. Завершить программу сможем ужином в отеле The Grand Hotel Nuwara Eliya, построенном в 1891 году.
Треккинг по плато Хортон и путешествие на поезде до Эллы
После раннего завтрака выселимся из отеля и в 7:00 отправимся покорять плато Хортон. Парк расположен на высоте около 2100 метров над уровнем моря. Здесь мы насладимся захватывающими видами с обзорной точки World’s End. За 3,5 часа преодолеем 10 км, сделаем остановки в живописных местах. Кстати, парк стал известен благодаря фильму «Мост через реку Квай».
После треккинга нас ждёт поездка до Эллы вдоль чайных плантаций и горных ущелий. Поезд домчится за 1,5 часа. По прибытии заселимся в отель, далее — свободное время.
Малый пик Адама, Девятиарочный мост, обед с кулинарным мастер-классом и водопад Равана
Желающие встанут очень рано, чтобы в 5:00 отправиться на Малый пик Адама. Во время треккинга вы полюбуетесь завораживающими видами окрестностей. Вернувшись, позавтракаем и направимся к Девятиарочному мосту — памятнику колониальной эпохи.
После выезда из отеля нас ждёт обед с мастер-классом по ланкийской кухне. Далее мы покинем Эллу и посетим водопад Равана.
Пункт назначения — национальный парк «Удавалаве». Дорога замёт около 2,5 часов. По прибытии разместимся в отеле и отдохнём.
Сафари в парке «Удавалаве», переезд в Мириссу
В 5:30 стартуем, впереди нас ждёт 4-часовое сафари на джипах по парку. Здесь проживает более 500 слонов, за которыми интересно понаблюдать. Также вы увидите буйволов, пятнистых оленей, крокодилов и множество птиц.
К 10:00 вернёмся в отель. У вас будет время отдохнуть, а после обеда мы отправимся в Мириссу. По пути заглянем в слоновий питомник, чтобы покормить слонят.
Добравшись до города, заселимся в отель. Затем — свободное время.
Поиск китов, Галле, возвращение в Коломбо
Утром просыпаемся рано, ведь мы отправляемся на китовое сафари. Выезжаем в сторону пирса, где начнётся наше приключение. Мирисса — отличное место для наблюдения за океанскими гигантами. Попробуем поймать в объектив синих китов, финвалов и кашалотов.
После этого вернёмся в отель, отдохнём, соберём вещи и в 12:00 направимся в Галле. Увидим рыбаков на ходулях и местный форт. Гуляя по улицам города, осмотрим церковь Святой Марии, Часовую башню и маяк Галле. Также посетим Национальный морской музей, где познакомимся с историей торговли региона и мореплавания.
Затем прибудем в Коломбо. Желающие продолжат свой отдых на побережье, а кто-то полетит домой. До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За человека (при группе от 5 до 7 человек)
|$1 590
|За человека (при группе от 3 до 4 человек)
|$1 950
|За человека (при группе из 2 человек)
|$2 650
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 3 обеда (2 ланч-пикника во время сафари и 1 обед с мастер-классом)
- Трансфер из отеля в Коломбо и по маршруту
- Трансфер до аэропорта
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
- Билеты на поезд от Эллы
- Сафари
- Кулинарное шоу в Канди
Что не входит в цену
- Перелёт до Шри-Ланки и обртано
- Остальное питание
- 1-местное размещение
- Трансфер из аэропорта
- Страховка
- Мы подберём для вас любые удобные даты путешествия