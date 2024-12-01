Все краски Цейлона: индивидуальный гранд-тур по Шри-Ланке с треккингом, сафари и мастер-классом

Прогуляться по плато Хортон, приготовить ланкийские блюда и увидеть обитателей национальных парков
Шри-Ланка — райский уголок, собравший и чайные плантации, и живописные водопады, и пляжи, и множество святых мест.

Приглашаем вас в индивидуальное больше путешествие, во время которого мы будем много гулять, исследовать
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знаковые храмы и наблюдать за обитателями национальных парков.

Познакомимся с наследием Коломбо, Канди и Галле, прокатимся на поезде до Эллы и увидим Девятиарочный мост.

Отправимся в треккинг по парку «Хортон Плейнс» и Малому пику Адама, поднимемся на Сигирию и даже научимся готовить национальные блюда. Посетим шоу танцев на углях, а ещё полюбуемся мангровыми лесами на лодочной прогулке.

Все краски Цейлона: индивидуальный гранд-тур по Шри-Ланке с треккингом, сафари и мастер-классом
Все краски Цейлона: индивидуальный гранд-тур по Шри-Ланке с треккингом, сафари и мастер-классом
Все краски Цейлона: индивидуальный гранд-тур по Шри-Ланке с треккингом, сафари и мастер-классом
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Предоплата — 30-40% от стоимости тура на бронирование отеля, трансфера, экскурсий. Остальная часть — на месте.

Проживание. 2-местное размещение в отелях по маршруту:

  • Ivy Lane Colombo Hotel 3*
  • Ceylon Resort 3*
  • Sigiriya Sun Shine Villa
  • Romance Hills Hotel 3*
  • Queensland Hotel 3*
  • Marvellous Inn
  • Nature House Udawalawe
  • Lemazone Inn 3*

Возможно 1-местное размещение и повышение уровня отеля за доплату.

*Фото отелей взяты с сайтов booking.com, romancehills.com и queensland.lk

Питание. В стоимость входят завтраки, 3 обеда (2 ланч-пикника во время сафари и обед с мастер-классом). Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на Toyota Hiace High Roof или Toyota Coaster Bus.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Уровень сложности. Предусмотрены довольно длительные пешие прогулки, треккинг длиной 10 км.

Виза. Получение по прилёте.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Коломбо

Если вы прибыли в Коломбо накануне, встретимся в лобби вашего отеля в 12:00. Заберём из аэропорта тех, кто прилетел сегодня (за доплату) и направимся на экскурсию по городу. Первым делом осмотрим мечеть Джами Уль Альфар, известную своим ярким красным фасадом.

Далее переместимся в район Форт и увидим Голландский госпиталь, здание компании Cargill, железнодорожную станцию и маяк Галбокка. После обеда пройдёмся по парку Вихарамахадеви, наслаждаясь спокойствием. Сделаем остановку у городской ратуши и мемориала Второй Мировой войны. Окажемся у театра Nelum Pokuna и Национального музея, где погрузимся в историю и культуру Шри-Ланки.

Затем посетим храм Гангарамайя с богатой коллекцией реликвий. Вечером сможем провести время на набережной, любуясь закатом, или подняться на смотровую площадку ресторана, откуда открывается невероятный вид на вечерний город.

Знакомство с КоломбоЗнакомство с КоломбоЗнакомство с КоломбоЗнакомство с КоломбоЗнакомство с КоломбоЗнакомство с Коломбо
2 день

Водная прогулка среди мангровых лесов, прибытие в Национальный парк «Уилпатту»

После завтрака выезжаем в Калпитию. Этот город расположен у Dutch Bay, во времена колонизации он служил военным центром. Место славится своими мангровыми лесами и баобабами. Нас ждёт прогулка на лодке, во время которой мы насладимся уникальной природой окрестностей. Устроим ланч-пикник, а после — продолжим путь к отелю в Национальном парке «Уилпатту».

По прибытии разместимся и отдохнём, ведь завтра нас ждёт сафари!

Водная прогулка среди мангровых лесов, прибытие в Национальный парк «Уилпатту»Водная прогулка среди мангровых лесов, прибытие в Национальный парк «Уилпатту»Водная прогулка среди мангровых лесов, прибытие в Национальный парк «Уилпатту»Водная прогулка среди мангровых лесов, прибытие в Национальный парк «Уилпатту»
3 день

Джип-сафари по парку «Уилпатту»

Сегодня весь день посвятим исследованию флоры и фауны парка. Его особенностью являются «виллусы» — естественные озёра, заполняющиеся дождевой водой. Парк также известен своей популяцией леопардов. Здесь обитают самбар, пятнистый олень, мангуст, мышь и землеройка. Среди птиц можно встретить расписного аиста, открытого клюва, маленького баклана и множество видов сов. Будем делать остановки, чтобы отдохнуть, и устроим пикник на берегу озера.

Джип-сафари по парку «Уилпатту»Джип-сафари по парку «Уилпатту»Джип-сафари по парку «Уилпатту»Джип-сафари по парку «Уилпатту»Джип-сафари по парку «Уилпатту»
4 день

Достопримечательности Анурадхапуры, Сигирия, закат на Пидурангале

Позавтракав, отправимся в Анурадхапуру — город, основанный в 6 веке и ставший буддийским религиозным центром. В Старом городе сохранились памятники древности, охраняемые ЮНЕСКО: дагобы Тупарама, Руванвели с каменными статуями Будды, скальный монастырь Исурумуния. Вы также сможете увидеть священное дерево Джайя Шри Маха Бодхи, которому почти 2300 лет.

После обеда продолжим наш путь и доберёмся до знаменитой Сигирии. Поднимемся на вершину, а вечером, после заселения в отель, встретим закат на скале Пидурангала, откуда открывается потрясающий вид на Львиную скалу и окрестности.

Достопримечательности Анурадхапуры, Сигирия, закат на ПидурангалеДостопримечательности Анурадхапуры, Сигирия, закат на ПидурангалеДостопримечательности Анурадхапуры, Сигирия, закат на ПидурангалеДостопримечательности Анурадхапуры, Сигирия, закат на ПидурангалеДостопримечательности Анурадхапуры, Сигирия, закат на Пидурангале
5 день

Рассвет на Сигирии, прибытие в Канди

Рано утром желающие отправятся на Львиную скалу, чтобы полюбоваться восхитительными пейзажами. На вершине также можно изучить скальные фрески, руины королевской резиденции и древних садов.

Другие смогут выспаться и подняться на Сигирию после завтрака. Вернувшись, пообедаем и поедем в Канди. По пути заглянем в храм Дамбулла — крупнейший сохранившийся пещерный комплекс на Шри-Ланке.

По прибытии в город заселимся в отель, поужинаем и погуляем по вечернему городу.

Рассвет на Сигирии, прибытие в КандиРассвет на Сигирии, прибытие в КандиРассвет на Сигирии, прибытие в КандиРассвет на Сигирии, прибытие в КандиРассвет на Сигирии, прибытие в Канди
6 день

Знаковые локации Канди

Начинаем погружаться в местную атмосферу. Сначала посетим Королевский ботанический сад в Парадении, пригороде Канди. Вернёмся в отель, чтобы отдохнуть, или заглянем на Market Street для шопинга.

В 16:00 направимся в храм Зуба Будды и побываем в церкви Святого Павла, расположенной на территории комплекса. Зайдём в музей Шри Далада, экспозиция которого рассказывает об истории храма, а также в Музей слона Раджи, где хранится чучело слона, служившего храму.

Вечером нас ждёт шоу танцев на углях — древний ритуал, символизирующий силу веры и внутреннего очищения.

Знаковые локации КандиЗнаковые локации КандиЗнаковые локации КандиЗнаковые локации Канди
7 день

Амбулувава, водопад Рамбода и Нувара-Элия

Начнём день с переезда к башне Амбулувава. Желающие смогут подняться наверх и полюбоваться открывающимися видами, а другие проведут время в кафе. После этого посетим водопад Рамбода, окружённый густыми лесами и холмами.

После обеда побываем на чайной плантации и увидим, как производят цейлонский чай. У вас будет возможность попробовать напиток и приобрести его.

Вечером доберёмся до отеля в Нувара-Элии. Перед ужином останется время для экскурсии в охотничий клуб, сохранивший дух викторианской эпохи. Завершить программу сможем ужином в отеле The Grand Hotel Nuwara Eliya, построенном в 1891 году.

Амбулувава, водопад Рамбода и Нувара-ЭлияАмбулувава, водопад Рамбода и Нувара-ЭлияАмбулувава, водопад Рамбода и Нувара-ЭлияАмбулувава, водопад Рамбода и Нувара-ЭлияАмбулувава, водопад Рамбода и Нувара-ЭлияАмбулувава, водопад Рамбода и Нувара-Элия
8 день

Треккинг по плато Хортон и путешествие на поезде до Эллы

После раннего завтрака выселимся из отеля и в 7:00 отправимся покорять плато Хортон. Парк расположен на высоте около 2100 метров над уровнем моря. Здесь мы насладимся захватывающими видами с обзорной точки World’s End. За 3,5 часа преодолеем 10 км, сделаем остановки в живописных местах. Кстати, парк стал известен благодаря фильму «Мост через реку Квай».

После треккинга нас ждёт поездка до Эллы вдоль чайных плантаций и горных ущелий. Поезд домчится за 1,5 часа. По прибытии заселимся в отель, далее — свободное время.

Треккинг по плато Хортон и путешествие на поезде до ЭллыТреккинг по плато Хортон и путешествие на поезде до ЭллыТреккинг по плато Хортон и путешествие на поезде до ЭллыТреккинг по плато Хортон и путешествие на поезде до ЭллыТреккинг по плато Хортон и путешествие на поезде до Эллы
9 день

Малый пик Адама, Девятиарочный мост, обед с кулинарным мастер-классом и водопад Равана

Желающие встанут очень рано, чтобы в 5:00 отправиться на Малый пик Адама. Во время треккинга вы полюбуетесь завораживающими видами окрестностей. Вернувшись, позавтракаем и направимся к Девятиарочному мосту — памятнику колониальной эпохи.

После выезда из отеля нас ждёт обед с мастер-классом по ланкийской кухне. Далее мы покинем Эллу и посетим водопад Равана.

Пункт назначения — национальный парк «Удавалаве». Дорога замёт около 2,5 часов. По прибытии разместимся в отеле и отдохнём.

Малый пик Адама, Девятиарочный мост, обед с кулинарным мастер-классом и водопад РаванаМалый пик Адама, Девятиарочный мост, обед с кулинарным мастер-классом и водопад РаванаМалый пик Адама, Девятиарочный мост, обед с кулинарным мастер-классом и водопад РаванаМалый пик Адама, Девятиарочный мост, обед с кулинарным мастер-классом и водопад РаванаМалый пик Адама, Девятиарочный мост, обед с кулинарным мастер-классом и водопад РаванаМалый пик Адама, Девятиарочный мост, обед с кулинарным мастер-классом и водопад Равана
10 день

Сафари в парке «Удавалаве», переезд в Мириссу

В 5:30 стартуем, впереди нас ждёт 4-часовое сафари на джипах по парку. Здесь проживает более 500 слонов, за которыми интересно понаблюдать. Также вы увидите буйволов, пятнистых оленей, крокодилов и множество птиц.

К 10:00 вернёмся в отель. У вас будет время отдохнуть, а после обеда мы отправимся в Мириссу. По пути заглянем в слоновий питомник, чтобы покормить слонят.

Добравшись до города, заселимся в отель. Затем — свободное время.

Сафари в парке «Удавалаве», переезд в МириссуСафари в парке «Удавалаве», переезд в МириссуСафари в парке «Удавалаве», переезд в МириссуСафари в парке «Удавалаве», переезд в Мириссу
11 день

Поиск китов, Галле, возвращение в Коломбо

Утром просыпаемся рано, ведь мы отправляемся на китовое сафари. Выезжаем в сторону пирса, где начнётся наше приключение. Мирисса — отличное место для наблюдения за океанскими гигантами. Попробуем поймать в объектив синих китов, финвалов и кашалотов.

После этого вернёмся в отель, отдохнём, соберём вещи и в 12:00 направимся в Галле. Увидим рыбаков на ходулях и местный форт. Гуляя по улицам города, осмотрим церковь Святой Марии, Часовую башню и маяк Галле. Также посетим Национальный морской музей, где познакомимся с историей торговли региона и мореплавания.

Затем прибудем в Коломбо. Желающие продолжат свой отдых на побережье, а кто-то полетит домой. До новых встреч!

Поиск китов, Галле, возвращение в КоломбоПоиск китов, Галле, возвращение в КоломбоПоиск китов, Галле, возвращение в Коломбо

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За человека (при группе от 5 до 7 человек)$1 590
За человека (при группе от 3 до 4 человек)$1 950
За человека (при группе из 2 человек)$2 650
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 3 обеда (2 ланч-пикника во время сафари и 1 обед с мастер-классом)
  • Трансфер из отеля в Коломбо и по маршруту
  • Трансфер до аэропорта
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
  • Билеты на поезд от Эллы
  • Сафари
  • Кулинарное шоу в Канди
Что не входит в цену
  • Перелёт до Шри-Ланки и обртано
  • Остальное питание
  • 1-местное размещение
  • Трансфер из аэропорта
  • Страховка
  • Мы подберём для вас любые удобные даты путешествия
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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