Если вы прибыли в Коломбо накануне, встретимся в лобби вашего отеля в 12:00. Заберём из аэропорта тех, кто прилетел сегодня (за доплату) и направимся на экскурсию по городу. Первым делом осмотрим мечеть Джами Уль Альфар, известную своим ярким красным фасадом.

Далее переместимся в район Форт и увидим Голландский госпиталь, здание компании Cargill, железнодорожную станцию и маяк Галбокка. После обеда пройдёмся по парку Вихарамахадеви, наслаждаясь спокойствием. Сделаем остановку у городской ратуши и мемориала Второй Мировой войны. Окажемся у театра Nelum Pokuna и Национального музея, где погрузимся в историю и культуру Шри-Ланки.

Затем посетим храм Гангарамайя с богатой коллекцией реликвий. Вечером сможем провести время на набережной, любуясь закатом, или подняться на смотровую площадку ресторана, откуда открывается невероятный вид на вечерний город.