Исследуем Шри-Ланку: джип-сафари, чайная плантация и треккинг к подножию Малого пика Адама

Побывать на фабрике чая, прогуляться на катамаране по озеру и научиться готовить местное блюдо
Начинаем наше увлекательное приключение.

За одно путешествие вы побываете в слоновьем питомнике и понаблюдаете за тем, как его обитателей будут купать, узнаете секреты настоящего цейлонского чая и увидите, как его производят.

Освоите
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приготовление национального блюда и прокатитесь на катамаране по озеру с водяными лилиями, промчитесь по национальному парку на джипе и подниметесь на Сигирию.

А ещё будете осматривать старинные храмы, погружаться в историю страны и делать невероятные кадры на фоне природы.

Исследуем Шри-Ланку: джип-сафари, чайная плантация и треккинг к подножию Малого пика Адама
Исследуем Шри-Ланку: джип-сафари, чайная плантация и треккинг к подножию Малого пика Адама
Исследуем Шри-Ланку: джип-сафари, чайная плантация и треккинг к подножию Малого пика Адама
Ближайшие даты:
16
мая17
мая18
мая19
мая20
мая21
мая22
мая
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.

Условия отмены:
Бесплатная отмена тура возможна за 14 дней до начала.

Проживание. Будем жить в отелях:

  • Дамбулла или Сигирия: Sigiriana by Thilanka / Elephas resort
  • Канди: Hotel Thilanka / Topaz / Tree of Life
  • Нувара-Элия: Heaven Seven/ The Blackpool Resort & Spa

Возможно размещение в аналогичных отелях.

*Фото отелей для примера взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость входят завтраки и ужины в отеле, а также минеральная вода (1 л в день на человека), дегустация чая и кулинарный мастер-класс по приготовлению национального блюда. Обеды оплачиваются отдельно.

Транспорт. Транспорт зависит от количества людей в группе, везде есть кондиционер:

  • 1-2 человека — легковая машина Toyota Axio / Aqua / Similar
  • 3-6 человек — минивэн Toyota KDH flat / high roof
  • 6-12 человек — микроавтобус Toyota Coaster / Mitsubishi Rosa, Nissan Civillian

Дети. Участие возможно с любого возраста, обязательно в сопровождении родителей.

Уровень сложности. Будем подниматься на Сигирию, набор высоты — 200 метров, время подъёма — 1-2 часа в одну сторону.

Виза. Нужна. Оплачивается отдельно.

Тур доступен для бронирования в любой день с 01.11 по 30.04

Программа тура по дням

1 день

Слоновий питомник и Сад специй

Встретим вас в аэропорту имени Бандаранаике и отправимся в приют для слонов Пиннавела. Здесь спасают слонят, которые остались без родителей, и раненых животных. Понаблюдаем за тем, как обитателей приюта купают, затем заглянем на фабрику, где из слоновьего навоза делают сувениры. Посетим Сад специй и узнаем, как выращивают пряности.

Ночевать будем в отеле в Дамбулле или Сигирии.

Слоновий питомник и Сад специйСлоновий питомник и Сад специйСлоновий питомник и Сад специйСлоновий питомник и Сад специйСлоновий питомник и Сад специйСлоновий питомник и Сад специй
2 день

Сигирия и пещерный храм Дамбулла

Позавтракаем и поедем к скальному плато Сигирия, а затем поднимемся на самый верх по лестнице за головокружительными видами. Предстоит преодолеть примерно 1200 ступеней, подъём займёт 1-2 часа. Дальше побываем в пещерном храме Дамбулла. По желанию и за доплату можем посетить Ригтигалы — первое поселение буддийских монахов.

К вечеру вернёмся в отель.

Сигирия и пещерный храм ДамбуллаСигирия и пещерный храм ДамбуллаСигирия и пещерный храм ДамбуллаСигирия и пещерный храм Дамбулла
3 день

Прогулка на катамаране, мастер-класс и храм Зуба Будды

После завтрака отправимся в Канди. А ещё сегодня вас ждёт прогулка на катамаране по озеру с лилиями в Хабаране, а затем — кулинарный мастер-класс. Заселимся в отель. Отдохнём и устроим экскурсию в храм Зуба Будды, а ещё увидим национальное шоу с танцами.

Прогулка на катамаране, мастер-класс и храм Зуба БуддыПрогулка на катамаране, мастер-класс и храм Зуба БуддыПрогулка на катамаране, мастер-класс и храм Зуба БуддыПрогулка на катамаране, мастер-класс и храм Зуба БуддыПрогулка на катамаране, мастер-класс и храм Зуба Будды
4 день

Королевский ботанический сад, чайная фабрика и водопад Рамбода

Позавтракаем, выселимся и поедем в Нувара-Элию. По дороге заглянем в Королевский ботанический сад Перадения, где собрана уникальная коллекция необычных растений. Затем посетим чайную плантацию, продегустируем напиток на чайной фабрике. А ещё полюбуемся водопадом Рамбода.

По прибытии разместимся в отеле.

Королевский ботанический сад, чайная фабрика и водопад РамбодаКоролевский ботанический сад, чайная фабрика и водопад РамбодаКоролевский ботанический сад, чайная фабрика и водопад РамбодаКоролевский ботанический сад, чайная фабрика и водопад РамбодаКоролевский ботанический сад, чайная фабрика и водопад РамбодаКоролевский ботанический сад, чайная фабрика и водопад Рамбода
5 день

Треккинг в нацпарке «Яла»

Утром отправимся в национальный парк «Яла», по пути будем останавливаться для красивых кадров. Сегодня побываем у водопада Равана Элла и полюбуемся девятиарочным мостом. А затем прогуляемся к подножию Малого пика Адама. Завершим экскурсию и заселимся в отель.

Треккинг в нацпарке «Яла»Треккинг в нацпарке «Яла»Треккинг в нацпарке «Яла»Треккинг в нацпарке «Яла»
6 день

Сафари на джипах

Встанем пораньше и устроим джип-сафари по нацпарку. Затем позавтракаем, выселимся и отправимся в Галле — приморский городок, переживший колониальное господство португальцев, голландцев и англичан. Далее доставим вас в аэропорт Коломбо.

Сафари на джипахСафари на джипахСафари на джипахСафари на джипах

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1090
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Услуги русскоязычного лицензированного гида
  • Минеральная вода в машине (1 л в день на человека)
  • Все местные налоги
  • Экскурсии по программе
  • Кулинарный мастер-класс
  • Дегустация чая
  • Джип-сафари в нацпарке «Яла»
Что не входит в цену
  • Билеты до Шри-Ланки и обратно
  • Обеды
  • Доплата за 1-местное размещение - $215
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Виза
  • Стоимость тура для ребёнка - $110 (если ребёнок с 2 взрослыми в 1 номере, максимальное кол во детей - 2)
  • В даты 24.12. и 31.12. доплата за тур - $70 за взрослого и $35 за ребёнка
  • Обратите внимание: после внесения предоплаты в 15% также необходимо перевести 50% суммы непосредственно организатору за 14 дней до начала тура
  • Минимальное количество участников - 2 человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Бандаранаике, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Бандаранаике, время ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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