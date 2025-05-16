За одно путешествие вы побываете в слоновьем питомнике и понаблюдаете за тем, как его обитателей будут купать, узнаете секреты настоящего цейлонского чая и увидите, как его производят.
Освоите
Описание тура
Организационные детали
Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.
Условия отмены:
Бесплатная отмена тура возможна за 14 дней до начала.
Проживание. Будем жить в отелях:
- Дамбулла или Сигирия: Sigiriana by Thilanka / Elephas resort
- Канди: Hotel Thilanka / Topaz / Tree of Life
- Нувара-Элия: Heaven Seven/ The Blackpool Resort & Spa
Возможно размещение в аналогичных отелях.
*Фото отелей для примера взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость входят завтраки и ужины в отеле, а также минеральная вода (1 л в день на человека), дегустация чая и кулинарный мастер-класс по приготовлению национального блюда. Обеды оплачиваются отдельно.
Транспорт. Транспорт зависит от количества людей в группе, везде есть кондиционер:
- 1-2 человека — легковая машина Toyota Axio / Aqua / Similar
- 3-6 человек — минивэн Toyota KDH flat / high roof
- 6-12 человек — микроавтобус Toyota Coaster / Mitsubishi Rosa, Nissan Civillian
Дети. Участие возможно с любого возраста, обязательно в сопровождении родителей.
Уровень сложности. Будем подниматься на Сигирию, набор высоты — 200 метров, время подъёма — 1-2 часа в одну сторону.
Виза. Нужна. Оплачивается отдельно.
Тур доступен для бронирования в любой день с 01.11 по 30.04
Программа тура по дням
Слоновий питомник и Сад специй
Встретим вас в аэропорту имени Бандаранаике и отправимся в приют для слонов Пиннавела. Здесь спасают слонят, которые остались без родителей, и раненых животных. Понаблюдаем за тем, как обитателей приюта купают, затем заглянем на фабрику, где из слоновьего навоза делают сувениры. Посетим Сад специй и узнаем, как выращивают пряности.
Ночевать будем в отеле в Дамбулле или Сигирии.
Сигирия и пещерный храм Дамбулла
Позавтракаем и поедем к скальному плато Сигирия, а затем поднимемся на самый верх по лестнице за головокружительными видами. Предстоит преодолеть примерно 1200 ступеней, подъём займёт 1-2 часа. Дальше побываем в пещерном храме Дамбулла. По желанию и за доплату можем посетить Ригтигалы — первое поселение буддийских монахов.
К вечеру вернёмся в отель.
Прогулка на катамаране, мастер-класс и храм Зуба Будды
После завтрака отправимся в Канди. А ещё сегодня вас ждёт прогулка на катамаране по озеру с лилиями в Хабаране, а затем — кулинарный мастер-класс. Заселимся в отель. Отдохнём и устроим экскурсию в храм Зуба Будды, а ещё увидим национальное шоу с танцами.
Королевский ботанический сад, чайная фабрика и водопад Рамбода
Позавтракаем, выселимся и поедем в Нувара-Элию. По дороге заглянем в Королевский ботанический сад Перадения, где собрана уникальная коллекция необычных растений. Затем посетим чайную плантацию, продегустируем напиток на чайной фабрике. А ещё полюбуемся водопадом Рамбода.
По прибытии разместимся в отеле.
Треккинг в нацпарке «Яла»
Утром отправимся в национальный парк «Яла», по пути будем останавливаться для красивых кадров. Сегодня побываем у водопада Равана Элла и полюбуемся девятиарочным мостом. А затем прогуляемся к подножию Малого пика Адама. Завершим экскурсию и заселимся в отель.
Сафари на джипах
Встанем пораньше и устроим джип-сафари по нацпарку. Затем позавтракаем, выселимся и отправимся в Галле — приморский городок, переживший колониальное господство португальцев, голландцев и англичан. Далее доставим вас в аэропорт Коломбо.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1090
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Услуги русскоязычного лицензированного гида
- Минеральная вода в машине (1 л в день на человека)
- Все местные налоги
- Экскурсии по программе
- Кулинарный мастер-класс
- Дегустация чая
- Джип-сафари в нацпарке «Яла»
Что не входит в цену
- Билеты до Шри-Ланки и обратно
- Обеды
- Доплата за 1-местное размещение - $215
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Виза
- Стоимость тура для ребёнка - $110 (если ребёнок с 2 взрослыми в 1 номере, максимальное кол во детей - 2)
- В даты 24.12. и 31.12. доплата за тур - $70 за взрослого и $35 за ребёнка
- Обратите внимание: после внесения предоплаты в 15% также необходимо перевести 50% суммы непосредственно организатору за 14 дней до начала тура
- Минимальное количество участников - 2 человека