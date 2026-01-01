Коломбо, Канди, Сигирия и дикая природа: индивидуальный тур
Погрузиться в культуру на мастер-классе и в храмах, отправиться на сафари и навестить слонов-сирот
Начало: Г. Коломбо, место по договорённости, 12:00
«Узнаем о кулинарных традициях и отведаем полученный результат»
2 фев в 08:00
16 фев в 08:00
$790 за человека
Все краски Цейлона: индивидуальный гранд-тур по Шри-Ланке с треккингом, сафари и мастер-классом
Прогуляться по плато Хортон, приготовить ланкийские блюда и увидеть обитателей национальных парков
Начало: Аэропорт Коломбо, время зависит от времени вашего ...
«После выезда из отеля нас ждёт обед с мастер-классом по ланкийской кухне»
7 фев в 08:00
21 фев в 08:00
$1590 за человека
Исследуем Шри-Ланку: джип-сафари, чайная плантация и треккинг к подножию Малого пика Адама
Побывать на фабрике чая, прогуляться на катамаране по озеру и научиться готовить местное блюдо
Начало: Аэропорт Бандаранаике, время по договорённости
«В стоимость входят завтраки и ужины в отеле, а также минеральная вода (1 л в день на человека), дегустация чая и кулинарный мастер-класс по приготовлению национального блюда»
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
$1440 за человека
Приключения на Шри-Ланке: экскурсии и треккинги, уроки йоги и сёрфинга, гастрономия
Подняться на Сигирию, выполнить практики на берегу океана, погулять по джунглям и чайным плантациям
Начало: Аэропорт Коломбо, 10:30, возможно любое время встр...
«Не забудем и о гастрономических удовольствиях: в стоимость уже включены завтраки, пикник в джунглях и 6 ужинов, в том числе кулинарный мастер-класс по приготовлению карри и хопперсов, а также трапеза на берегу океана»
8 мар в 10:30
€1600 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Гастрономические»
Самые популярные туры этой рубрики в Коломбо
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
- Коломбо, Канди, Сигирия и дикая природа: индивидуальный тур;
- Все краски Цейлона: индивидуальный гранд-тур по Шри-Ланке с треккингом, сафари и мастер-классом;
- Исследуем Шри-Ланку: джип-сафари, чайная плантация и треккинг к подножию Малого пика Адама;
- Приключения на Шри-Ланке: экскурсии и треккинги, уроки йоги и сёрфинга, гастрономия.
Какие места ещё посмотреть в Коломбо
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Коломбо в январе 2026
Сейчас в Коломбо в категории "Гастрономические" можно забронировать 4 тура от 790 до 1600. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Коломбо, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Шри-Ланки на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026