Посетите мастерскую по изготовлению украшений, прогуляетесь
Описание тура
Организационные детали
Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 30-40% от стоимости тура на бронирование отеля, трансфера, экскурсий. Остальная часть — на месте. Точную сумму и реквизиты сообщит организатор.
Проживание. Размещение в 2-местных номерах с собственными ванными комнатами. 1 ночь в Коломбо, 1 ночь в Канди и 2 ночи в Сигирии. Отели: Ivy Lane Colombo Hotel, Romance Hills Hotel, Sigiriya Sun Shine Villa или аналогичные. За доплату возможно 1-местное размещение и повышение класса отеля/номера.
*Фото отелей взяты с сайта booking.com
Питание. Включены завтраки в отелях и 1 обед с кулинарным мастер-классом. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Комфортабельный автомобиль с кондиционером. Suzuki Ertiga, Toyota KDH, Toyota Hiace High Roof (зависит от количества человек).
Дети. С любого возраста.
Виза. Оформляется бесплатно на 30 дней по прилёте.
Программа тура по дням
Экскурсия по Коломбо
Начнём путешествие с экскурсии по Коломбо — городу, где сильно выражен контраст бедности и богатства, хорошо заметно смешение религий, а история оставила множество следов. Вы увидите все главные достопримечательности столицы, в числе которых «Красная мечеть», деловые районы, старая голландская больница, порт, маяк Галбокка. Прогуляетесь по парку Вихарамахадеви, увидите театр и Национальный музей. Зайдёте в один из самых почитаемых буддийских храмов в Коломбо — Гангарамайя.
Вечер можем провести на набережной, любуясь закатом. Или поднимемся на смотровую ресторана, откуда будет не менее впечатляющий вид. Заселение в отель в Коломбо.
Слоны и экскурсия по Канди
После завтрака выезжаем из номеров и отправляемся далее — в Канди. По пути посетим слоновий питомник, который стал домом для слонов-сирот и пострадавших животных. Понаблюдаем за их повседневной жизнью: купанием в реке, кормлением, играми.
Канди считается культурной столицей Шри-Ланки. Здесь находится храм Зуба Будды — одно из важнейших мест на всём острове. Посетим комплекс, на территории которого также есть храм, музей Шри Далада и ещё один музей, посвящённый слону. Во время экскурсии вы узнаете о реликвии и истории Шри-Ланки.
Вечером желающие за доплату смогут отправиться на шоу танцев на углях. Это древний ритуал, часть культурного наследия островного государства. Ночь в Канди.
Мастерская, местная кухня, храмы Дамбуллы и Пидурангала
Для большего погружения в культуру сегодня посетим мастерскую по изготовлению украшений. После чего нас ждёт переезд в Дамбуллу, где когда-то скрывался царь Анурадхапуры. Посетим пещерный буддийский храм, построенный в 1 веке до нашей эры. Он высечен прямо в скале и состоит из нескольких пещер. Рассмотрим древние фрески и многочисленные статуи Будды.
Продолжим культурное проникновение на мастер-классе по приготовлению ланкийских блюд. Узнаем о кулинарных традициях и отведаем полученный результат.
Далее переезжаем в Сигирию, где находится крепость на скале. Сюда мы пойдём встречать рассвет в последний день. А сегодня полюбуемся закатным небом с соседней горы — Пидурангалы. Заселение в отель на две ночи.
Сафари в национальном парке, аутентичная деревня и монастырь Ритигала
Встанем пораньше и отправимся на 4-часовое сафари в национальный парк «Миннерия». На 6-, 7-местных джипах проедем по территории в поисках местных обитателей: слонов, крокодилов, леопардов и многих других. Понаблюдаем за животными и птицами в естественной среде обитания. После насыщенной утренней прогулки отдохнём в отеле.
Во второй половине дня познакомимся с традициями деревни Хабарана. Прогуляемся среди рисовых полей, покатаемся на бычьей упряжке и лодке по озеру. На обед желающие смогут отведать местных блюд.
Ближе к вечеру окажемся у руин монастыря Ритигала. Священная локация расположена среди джунглей и когда-то была домом для сотен монахов. Здесь сохранились остатки залов для медитаций, цистерн и лестниц.
Сигирия и возвращение в Коломбо
Последний день путешествия начнём с рассвета на Львиной скале. Набор высоты — 200 м. 1270 ступеней до цели. Поход по желанию, но очень рекомендуем не упускать возможность посетить одно из значимых мест острова и полюбоваться впечатляющими пейзажами с вершины. Сейчас на вершине можно увидеть остатки от королевской резиденции, каменных статуй львов, древнего сада, фресок.
После обеда отправимся обратно в Коломбо.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За одного (группа 5-7 человек)
|$790
|За одного (группа 3-4 человека)
|$990
|За одного (группа 2 человека)
|$1 380
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 1 обед с мастер-классом
- Все переезды по программе
- Входные билеты на объекты по программе
- Сафари в национальном парке
- Сопровождение русскоязычным гидом-водителем
Что не входит в цену
- Билеты до Коломбо и обратно в ваш город
- 1-местное размещение - доплата $90 за тур
- 3 обеда и 4 ужина - от $150 за весь тур
- Шоу танцев на углях (по желанию) - $10
- Страховка
- Чаевые (на Шри-Ланке очень приветствуется и желательно) - 10% от суммы чека в ресторане, около $1 за уборку номера в день, около $2 водителю, от $5 до $10 местным гидам за экскурсию, 10% от суммы в спа
- Тур проводится индивидуально только для вашей компании. Организовать путешествие возможно в любые удобные вам даты. Стоимость зависит от количества человек:
- $790 за одного в группе из 5-7 человек
- $990 за одного в группе из 3-4 человек
- $1380 за одного в группе из 2 человек
- Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 30-40% от стоимости тура на бронирование отеля, трансфера, экскурсий. Остальная часть - на месте