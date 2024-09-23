Коломбо, Канди, Сигирия и дикая природа: индивидуальный тур

Погрузиться в культуру на мастер-классе и в храмах, отправиться на сафари и навестить слонов-сирот
Путешествие только для вашей компании с русскоязычным гидом по значимым локациям Шри-Ланки. Вы не просто увидите популярные места, но и погрузитесь в культуру островного государства.

Посетите мастерскую по изготовлению украшений, прогуляетесь
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среди рисовых полей в аутентичной деревне, научитесь готовить ланкийские блюда и сможете побывать на шоу танцев на углях.

В программе много святилищ и природы: вы пройдётесь по залам пещерного храма, рассмотрите руины монастыря среди джунглей и отправитесь на сафари в национальном парке «Миннерия». А ещё понаблюдаете за спасёнными слонами в питомнике.

5
1 отзыв
Коломбо, Канди, Сигирия и дикая природа: индивидуальный тур
Коломбо, Канди, Сигирия и дикая природа: индивидуальный тур
Коломбо, Канди, Сигирия и дикая природа: индивидуальный тур
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 30-40% от стоимости тура на бронирование отеля, трансфера, экскурсий. Остальная часть — на месте. Точную сумму и реквизиты сообщит организатор.

Проживание. Размещение в 2-местных номерах с собственными ванными комнатами. 1 ночь в Коломбо, 1 ночь в Канди и 2 ночи в Сигирии. Отели: Ivy Lane Colombo Hotel, Romance Hills Hotel, Sigiriya Sun Shine Villa или аналогичные. За доплату возможно 1-местное размещение и повышение класса отеля/номера.

*Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. Включены завтраки в отелях и 1 обед с кулинарным мастер-классом. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Комфортабельный автомобиль с кондиционером. Suzuki Ertiga, Toyota KDH, Toyota Hiace High Roof (зависит от количества человек).

Дети. С любого возраста.

Виза. Оформляется бесплатно на 30 дней по прилёте.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Коломбо

Начнём путешествие с экскурсии по Коломбо — городу, где сильно выражен контраст бедности и богатства, хорошо заметно смешение религий, а история оставила множество следов. Вы увидите все главные достопримечательности столицы, в числе которых «Красная мечеть», деловые районы, старая голландская больница, порт, маяк Галбокка. Прогуляетесь по парку Вихарамахадеви, увидите театр и Национальный музей. Зайдёте в один из самых почитаемых буддийских храмов в Коломбо — Гангарамайя.

Вечер можем провести на набережной, любуясь закатом. Или поднимемся на смотровую ресторана, откуда будет не менее впечатляющий вид. Заселение в отель в Коломбо.

Экскурсия по КоломбоЭкскурсия по КоломбоЭкскурсия по КоломбоЭкскурсия по КоломбоЭкскурсия по КоломбоЭкскурсия по КоломбоЭкскурсия по КоломбоЭкскурсия по КоломбоЭкскурсия по КоломбоЭкскурсия по КоломбоЭкскурсия по Коломбо
2 день

Слоны и экскурсия по Канди

После завтрака выезжаем из номеров и отправляемся далее — в Канди. По пути посетим слоновий питомник, который стал домом для слонов-сирот и пострадавших животных. Понаблюдаем за их повседневной жизнью: купанием в реке, кормлением, играми.

Канди считается культурной столицей Шри-Ланки. Здесь находится храм Зуба Будды — одно из важнейших мест на всём острове. Посетим комплекс, на территории которого также есть храм, музей Шри Далада и ещё один музей, посвящённый слону. Во время экскурсии вы узнаете о реликвии и истории Шри-Ланки.

Вечером желающие за доплату смогут отправиться на шоу танцев на углях. Это древний ритуал, часть культурного наследия островного государства. Ночь в Канди.

Слоны и экскурсия по КандиСлоны и экскурсия по КандиСлоны и экскурсия по КандиСлоны и экскурсия по КандиСлоны и экскурсия по КандиСлоны и экскурсия по КандиСлоны и экскурсия по КандиСлоны и экскурсия по Канди
3 день

Мастерская, местная кухня, храмы Дамбуллы и Пидурангала

Для большего погружения в культуру сегодня посетим мастерскую по изготовлению украшений. После чего нас ждёт переезд в Дамбуллу, где когда-то скрывался царь Анурадхапуры. Посетим пещерный буддийский храм, построенный в 1 веке до нашей эры. Он высечен прямо в скале и состоит из нескольких пещер. Рассмотрим древние фрески и многочисленные статуи Будды.

Продолжим культурное проникновение на мастер-классе по приготовлению ланкийских блюд. Узнаем о кулинарных традициях и отведаем полученный результат.

Далее переезжаем в Сигирию, где находится крепость на скале. Сюда мы пойдём встречать рассвет в последний день. А сегодня полюбуемся закатным небом с соседней горы — Пидурангалы. Заселение в отель на две ночи.

Мастерская, местная кухня, храмы Дамбуллы и ПидурангалаМастерская, местная кухня, храмы Дамбуллы и ПидурангалаМастерская, местная кухня, храмы Дамбуллы и ПидурангалаМастерская, местная кухня, храмы Дамбуллы и ПидурангалаМастерская, местная кухня, храмы Дамбуллы и ПидурангалаМастерская, местная кухня, храмы Дамбуллы и ПидурангалаМастерская, местная кухня, храмы Дамбуллы и ПидурангалаМастерская, местная кухня, храмы Дамбуллы и ПидурангалаМастерская, местная кухня, храмы Дамбуллы и ПидурангалаМастерская, местная кухня, храмы Дамбуллы и Пидурангала
4 день

Сафари в национальном парке, аутентичная деревня и монастырь Ритигала

Встанем пораньше и отправимся на 4-часовое сафари в национальный парк «Миннерия». На 6-, 7-местных джипах проедем по территории в поисках местных обитателей: слонов, крокодилов, леопардов и многих других. Понаблюдаем за животными и птицами в естественной среде обитания. После насыщенной утренней прогулки отдохнём в отеле.

Во второй половине дня познакомимся с традициями деревни Хабарана. Прогуляемся среди рисовых полей, покатаемся на бычьей упряжке и лодке по озеру. На обед желающие смогут отведать местных блюд.

Ближе к вечеру окажемся у руин монастыря Ритигала. Священная локация расположена среди джунглей и когда-то была домом для сотен монахов. Здесь сохранились остатки залов для медитаций, цистерн и лестниц.

Сафари в национальном парке, аутентичная деревня и монастырь РитигалаСафари в национальном парке, аутентичная деревня и монастырь РитигалаСафари в национальном парке, аутентичная деревня и монастырь РитигалаСафари в национальном парке, аутентичная деревня и монастырь РитигалаСафари в национальном парке, аутентичная деревня и монастырь РитигалаСафари в национальном парке, аутентичная деревня и монастырь РитигалаСафари в национальном парке, аутентичная деревня и монастырь Ритигала
5 день

Сигирия и возвращение в Коломбо

Последний день путешествия начнём с рассвета на Львиной скале. Набор высоты — 200 м. 1270 ступеней до цели. Поход по желанию, но очень рекомендуем не упускать возможность посетить одно из значимых мест острова и полюбоваться впечатляющими пейзажами с вершины. Сейчас на вершине можно увидеть остатки от королевской резиденции, каменных статуй львов, древнего сада, фресок.

После обеда отправимся обратно в Коломбо.

Сигирия и возвращение в КоломбоСигирия и возвращение в КоломбоСигирия и возвращение в КоломбоСигирия и возвращение в Коломбо

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного (группа 5-7 человек)$790
За одного (группа 3-4 человека)$990
За одного (группа 2 человека)$1 380
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 1 обед с мастер-классом
  • Все переезды по программе
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Сафари в национальном парке
  • Сопровождение русскоязычным гидом-водителем
Что не входит в цену
  • Билеты до Коломбо и обратно в ваш город
  • 1-местное размещение - доплата $90 за тур
  • 3 обеда и 4 ужина - от $150 за весь тур
  • Шоу танцев на углях (по желанию) - $10
  • Страховка
  • Чаевые (на Шри-Ланке очень приветствуется и желательно) - 10% от суммы чека в ресторане, около $1 за уборку номера в день, около $2 водителю, от $5 до $10 местным гидам за экскурсию, 10% от суммы в спа
  • Тур проводится индивидуально только для вашей компании. Организовать путешествие возможно в любые удобные вам даты. Стоимость зависит от количества человек:
  • $790 за одного в группе из 5-7 человек
  • $990 за одного в группе из 3-4 человек
  • $1380 за одного в группе из 2 человек
  • Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 30-40% от стоимости тура на бронирование отеля, трансфера, экскурсий. Остальная часть - на месте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Коломбо, место по договорённости, 12:00
Завершение: Г. Коломбо, место по договорённости, вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
23 сен 2024
Прекрасный тур! Дикая природа, настоящие джунгли, животные в естественной среде, - все это поражает. И при этом комфортные условия проживания, отличный транспорт. Тур-лидер - отличный организатор. Все не только прошло
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без запинок, но и получилось организовать дополнительные активности, несмотря на напряженную программу тура. В общем, все получилось, и эмоции до сих пор зашкаливают. И еще спасибо группе. Она была замечательной. Надеюсь, встретимся еще в следующих путешествиях.

Тур входит в следующие категории Коломбо

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