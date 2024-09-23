Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 30-40% от стоимости тура на бронирование отеля, трансфера, экскурсий. Остальная часть — на месте. Точную сумму и реквизиты сообщит организатор.

Проживание. Размещение в 2-местных номерах с собственными ванными комнатами. 1 ночь в Коломбо, 1 ночь в Канди и 2 ночи в Сигирии. Отели: Ivy Lane Colombo Hotel, Romance Hills Hotel, Sigiriya Sun Shine Villa или аналогичные. За доплату возможно 1-местное размещение и повышение класса отеля/номера.

*Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. Включены завтраки в отелях и 1 обед с кулинарным мастер-классом. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Комфортабельный автомобиль с кондиционером. Suzuki Ertiga, Toyota KDH, Toyota Hiace High Roof (зависит от количества человек).

Дети. С любого возраста.

Виза. Оформляется бесплатно на 30 дней по прилёте.