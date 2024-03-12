Индивидуальные туры в Коломбо с личным гидом

Найдено 12 туров в категории «Индивидуальные» в Коломбо на русском языке, цены от $375. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Шри-Ланка: священный Канди, гора Сигирия и слоновий питомник
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
Шри-Ланка: Канди, Сигирия и слоновий питомник - индивидуальный тур
Погрузитесь в мир природы и культуры Шри-Ланки: от плантаций чая до древних городов и слоновьего питомника
Начало: Коломбо, аэропорт, утро (точное время - по договор...
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$375 за человека
Горы Шри-Ланки: чайные плантации, экзотические растения и водопады
🚗 На машине
🚉 На поезде
Авторский тур
4 дня
4 отзыва
Горы Шри-Ланки: Путешествие по чайным плантациям и водопадам Коломбо
Погрузитесь в мир экзотической природы и культурных традиций Шри-Ланки, посетив чайные плантации и водопады
Начало: Аэропорт Коломбо
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
$515 за человека
По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
Авторский тур
10 дней
2 отзыва
По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
Покататься на слонах, поплавать с черепахами среди коралловых рифов и побывать на фабрике чая
Начало: Аэропорт Коломбо
12 июля в 08:00
2 авг в 08:00
$1 750 за человека
Экскурсии и пляжный отдых на Шри-Ланке: индивидуальный тур
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
Экскурсии и пляжный отдых на Шри-Ланке: индивидуальный тур
Прокатиться на джипах по нацпарку, посмотреть на слонов и увидеть Сигирию и древний Канди
Начало: Коломбо, аэропорт, утро (точное время - по договор...
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
1 780 за всё до 2 чел.
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
🚗 На машине
🚉 На поезде
Авторский тур
6 дней
Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
Собрать цейлонский чай, встретить рассвет на горе и сделать эффектные фото из поезда
Начало: Коломбо, рано утром заберём вас из вашего отеля/ме...
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
$799 за человека
Остров сокровищ: мини-тур по Шри-Ланке
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
Остров сокровищ: увлекательное путешествие по Шри-Ланке
Погрузитесь в мир древних храмов, зелёных чайных плантаций и буйной природы Шри-Ланки с индивидуальным туром
Начало: Аэропорт Коломбо или любой другой город острова, в...
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
$950 за человека
Буддийское и колониальное наследие Цейлона: активный отдых на Шри-Ланке
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Буддийское и колониальное наследие Цейлона: активный отдых на Шри-Ланке
Исследовать древние столицы острова, понаблюдать за обитателями заповедника и погладить черепах
Начало: аэропорт Коломбо, время встречи зависит от вашего ...
16 дек в 10:00
30 дек в 10:00
$1 200 за человека
Такая разная Шри-Ланка: слоновий приют, джип-сафари и отдых на пляже
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
11 дней
Такая разная Шри-Ланка: приключение с джип-сафари и отдыхом на пляже
Приглашаем вас в путешествие по Шри-Ланке, где вас ждут уникальные природные красоты, встреча со слонами и незабываемые сафари
Начало: Аэропорт Коломбо, 10:20
21 июня в 10:20
$3 440 за человека
Успеть всё на Шри-Ланке: знаковые достопримечательности и пляжный релакс
🚗 На машине
Авторский тур
10 дней
Успеть всё на Шри-Ланке: знаковые достопримечательности и пляжный релакс
Увидеть знаменитую Львиную скалу, подняться на пик Адама и отдохнуть на лучших курортах острова
Начало: Аэропорт Бандаранаике, время зависит от времени ва...
3 янв в 08:00
2 фев в 08:00
108 000 за человека
Богатства Цейлона: джип-сафари, слоновий питомник и тропическая природа
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🚉 На поезде
Авторский тур
3 дня
Богатства Цейлона: джип-сафари, слоновий питомник и тропическая природа
Продегустировать чай, увидеть диких животных и прокатиться на поезде мимо плантаций и джунглей
Начало: Коломбо 03:00, Ваддува 04:00, Бентота 05:00, Хикка...
20 июня в 05:00
21 июня в 05:00
590 за человека
Экзотические праздники: дикие животные, чайные плантации и более 150 Будд
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
Экзотические праздники: дикие животные, чайные плантации и более 150 Будд
Погрузиться в культуру Шри-Ланки, подняться в гости к королю и отправиться в джип-сафари
Начало: Коломбо, отель "Ramada 30 Sir Mohomad Macan Markar...
20 июня в 11:00
21 июня в 08:00
960 за человека
Буддийская, чайная и дикая Шри-Ланка
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
Буддийская, чайная и дикая Шри-Ланка
Посетить пещерные храмы, погулять по плантациям и отправиться на джип-сафари
Начало: Коломбо 03:00, Ваддува 04:00, Бентота 05:00, Хикка...
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
720 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Александра
    12 марта 2024
    Горы Шри-Ланки: чайные плантации, экзотические растения и водопады
    Огромная благодарность Шаммике за организацию нашего чудесного путешествия по Шри-Ланке. Начиная с с обсуждения экскурсионной программы и вплоть до окончания
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    нашей поездки Шаммика всегда был на связи, оперативно отвечал на все возникающие у нас вопросы. Экскурсионную программу Шаммика подобрал для нас чудесную, за 4 насыщенных экскурсионных дня мы успели посмотреть основные достопримечательности, насладиться природными красотами острова и многое узнать об истории, культуре и традициях страны. Отели, в которых мы останавливались переночевать между экскурсиями были также идеальными - от чистоты номера до питания. Путешествовали мы втроём: мама и две дочки, 8 и 11 лет, с 15 по 19 февраля 2024 года. Также Шаммика помог нам с бронированием отеля для пляжного отдыха после экскурсионной программы. На протяжении всего экскурсионного маршрута нас сопровождали совершенно замечательные, доброжелательные и внимательные сотрудники Шаммики, водитель и гид Налака. Отдельное спасибо нашему водителю за профессионализм - не смотря на удивительное по интенсивности движение на дорогах острова все перемещения были комфортными и спокойными. Также хотелось бы отметить честность Шаммики и всех его сотрудников - никаких скрытых доплат, повышения стоимости и прочих неприятных моментов у нас не возникло - всё четко и согласно договоренностям.

  • N
    Nikita
    7 марта 2024
    Шри-Ланка: священный Канди, гора Сигирия и слоновий питомник
    Хорошая компания. Организовалм индивидуальный тур. Бронировали хорошие отели 4+. Адекватные цены. Буду рекомендовать друзьям и знакомым. Слышат что хочет путешественник. Готовы перестройть и сделать маршрут чтобы было комфортно.
  • Е
    Екатерина
    6 марта 2024
    Горы Шри-Ланки: чайные плантации, экзотические растения и водопады
    Ездили в 4-дневный тур. ЧТО ПОНРАВИЛОСЬ: Сопровождение Гид Виран хорошо говорит по-русски, дружелюбный и заботливый. Не было никаких конфликтов и напряжённых моментов. Водитель Ранга
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    прекрасно водит машину, мы чувствовали себя в безопасности. Очень комфортный минивэн, особенно если учесть, что мы были в нём всего втроём. Содержание тура Отличный баланс культурных и природных достопримечательностей. Удачно продуман маршрут: переезды небольшие (1-3 часа), по пути остановки на смотровых площадках или перекусить. Хорошо, что организаторы не пытались упихать в тур как можно больше достопримечательностей: иначе бы приходилось ехать с утра до ночи и в голове бы всё перемешалось. Здесь как раз был комфортный объём впечатлений. Отели Видно, что отели для ночёвок подобраны с умом. Комфортные, расположены в красивых местах. Отели в Канди и Элле – с прекрасными видами. ПЛОХО: в отеле в Элле (Ella Red Rock) была отвратительная еда - рис и лапша, пережаренные в вонючем масле. Зато там терраса и великолепный вид на горы. В отеле в Нувара-Элии, напротив, ужин был замечательный - обильный и вкуснейший. ЧТО НЕ ПОНРАВИЛОСЬ Непрозрачность цен В программе тура было предупреждение, что в стоимость не входят входные билеты на достопримечательности. Но не было точно сказано, какие билеты сколько стоят. Это выяснялось уже по ходу тура, и билеты были довольно дорогие. В слоновий питомник - 15 долларов, на шоу - 2000 рупий, в горный заповедник - 12 000 рупий и так далее. Мы не против дополнительных трат, но предпочли бы заранее быть к ним готовыми. Выбор ресторанов для обедов На обеды нас привозили в рестораны со шведскими столами, стоимость 1800-2000 рупий на человека. Но еда не везде была вкусная. Мы бы предпочли обычный формат - блюдо на заказ. Отсутствие запасных вариантов В один из дней планировался мини-поход по горному заповеднику (плато Хортон). Но утро выдалось дождливым и туманным, и гид отсоветовал туда идти, потому что мы ничего не увидим. В тот же день случилась и другая неожиданность - отменили горный поезд, на котором мы должны были ехать. Однако никаких запасных вариантов на непредвиденный случай не было. В итоге в тот день мы (по собственной инициативе) выполнили программу следующего дня, а на следующий день самостоятельно спланировали новый маршрут, посмотрев по карте попутные достопримечательности. К чести гида и Шаммики, они с нашим планом согласились, так что всё прошло хорошо. Кстати, на поезде мы всё-таки покатались на другой день, полчаса вместо запланированных двух. И были этому рады, потому что два часа на поезде точно делать нечего.

  • М
    Марина
    21 февраля 2024
    По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
    Всем привет, кто читает этот отзыв. Случайные стечения обстоятельсв занесли меня в путешествие. Ответственно заявляю можете смело отправляться с ними в
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    путешествие. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы до путешествия, а во время путешесивмя старались сделать, так чтбы всем попутчикам было комфортно. Кто-то мечтал поплавать с акулами, а мне хотелось белоснежный песок и бюрюзовый океан, научиться кататься на сапе. Все получили желаемое. Если вы хотите классных эмоций и запоминающегося отдыха, тогда берите смело тур и отправляйтесь в путешествие. Бонусом можете получить новых друзей, как я. Еще раз огромное спасибо ребятам за то, что сделали одно из самых ярких моих путешествий. Буду с нетерпением ждать новых!

  • Ю
    Юлиана
    13 февраля 2024
    По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
    "Благодарю за организацию моего путешествия в Шри - Ланку! Продуманный, насыщенный впечатлениями маршрут, профессиональный подход даже к мелочам)) Отличное питание, внимательный персонал
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    на яхте и в гостиницах по маршруту сделали мой отдых комфортным, а океан впечатлений- незабываемым! Большое спасибо лично Дон Чангу за отзывчивость, интересные поездки и профессиональный подход во всём)) Благодарю, буду рекомендовать Всем удачи и интересных путешествий

  • S
    Smirnov
    1 февраля 2024
    Горы Шри-Ланки: чайные плантации, экзотические растения и водопады
    Отличная экскурсия, очень понравилось. Маршрут полностью соответствовал нашим ожиданиям. сопровождение в ходе экскурсий и трансфер - на высшем уровне. По
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    нашему желанию гид дополнительно заезжал туда, куда мы просили по дороге (на фабрику драг. камней, местное кафе стрит-фуда, магазин, и т. д.). Хотелось бы, конечно, чтобы гид больше сам рассказывал, а не только отвечал на наши вопросы

  • Е
    Елена
    28 ноября 2023
    Шри-Ланка: священный Канди, гора Сигирия и слоновий питомник
    Наше знакомство с удивительной страной Шри-Ланка, где столько всего интересного, состоялось! Прямо в аэропорту нас встретил представитель тура Nalaka, мы
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    сели в комфортный автомобиль с кондиционером и двинулись в путь. По дороге в Канди получили много информации о стране, её истории, традициях и культуре. Задавали много вопросов, на все получили более чем исчерпывающий ответ. В Канди мы заселились в отель на 2 ночи. Уже оттуда начинались все наши экскурсии. Отель уютный, кухня хорошая, сервис нам понравился. На крыше есть открытый бассейн. В день приезда мы посетили Храм Священного Зуба Будды и национальное шоу, все очень понравилось! Второй наш экскурсионный день начался с подъёма на Львиную гору - Сигирия - очень впечатлило это место! Надо сказать, мы не ожидали, что гид будет также подниматься с нами на высоту 180 м, ведь это достаточно сложно, но Налек в хорошей спортивной форме (видимо, такие подъёмы с туристами способствуют этому!) По ходу нашего передвижения дальше - в Пещерный Храм Дамбулла - мы внепланово посетили мастерскую по изготовлению сувениров и мебели из дерева, там купили слоников из эбонитового дерева! Также благодаря нашему гиду всегда могли купить фрукты, мороженое, пиво - 33 удовольствия))) Пещерный Храм и народный медицинский сад также очень понравились. В третий день мы получили удовольствие от посещения музея и фабрики драгоценных камней, Королевского Ботанического сада, чайной фабрики и слоновьего питомника. Везде, где дело касалось приобретения нами каких-либо подарков, нам очень помогал наш гид своими рекомендациями). Спасибо огромное! Хочется также поблагодарить нашего водителя Ranga, который на протяжении всех 3 дней показал себя с исключительно профессиональной стороны, а по окончании тура довёз нас в наш следующий отель на Хиккадуве, где мы продолжили свой отдых. ШАММИКА, Вам особая благодарность за организацию и слаженную работу всей Вашей команды! Обязательно вернёмся снова в Вашу гостеприимную страну! Елена, Николай, Наталья, Химки, Московская область, 19-21 ноября 2023 г.

Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо в категории «Индивидуальные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 12
  1. Шри-Ланка: священный Канди, гора Сигирия и слоновий питомник
  2. Горы Шри-Ланки: чайные плантации, экзотические растения и водопады
  3. По морям да по островам: большое путешествие на Шри-Ланку
  4. Экскурсии и пляжный отдых на Шри-Ланке: индивидуальный тур
  5. Более 1000 км по Шри-Ланке: активный тур с треккингами, рафтингом и сафари
Сколько стоит тур в Коломбо в июне 2024
Сейчас в Коломбо в категории "Индивидуальные" можно забронировать 12 авторских туров от 375 до 108 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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