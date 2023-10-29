Oksana проводит ещё 7 экскурсий

Посетители музея ABBA в Стокгольме окунутся в неповторимую атмосферу 70-х, когда мир впервые услышал хиты, ставшие классикой.Экскурсия предлагает не только изучить историю группы, но и увидеть редкие экспонаты, личные вещи

участников и даже попробовать себя в роли пятого участника ABBA. Уникальное пианино, соединенное с домашней студией Бенни, дает шанс услышать музыку, играемую самим маэстро. Телефон, звонок на который может означать разговор с одним из участников группы, добавляет экскурсии особый шарм. Голографическое изображение группы и возможность записать свое исполнение любимых хитов делают посещение музея незабываемым. Экскурсия по музею ABBA - это шанс прикоснуться к истории мировой музыки и почувствовать себя частью легенды

Лучшее время для посещения

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Посещение музея ABBA в Стокгольме будет интересно в любое время года, так как экскурсия проходит в помещении и не зависит от погодных условий.

Сейчас август — это идеальное время.