Oksana проводит ещё 7 экскурсий

Посетители музея ABBA в Стокгольме окунутся в неповторимую атмосферу 70-х, когда мир впервые услышал хиты, ставшие классикой.
Экскурсия предлагает не только изучить историю группы, но и увидеть редкие экспонаты, личные вещи
Экскурсия предлагает не только изучить историю группы, но и увидеть редкие экспонаты, личные вещи
5 причин купить эту экскурсию
- 🎤 Интерактивная выставка с возможностью стать пятым участником группы ABBA
- 🎹 Специальное пианино, соединенное с пианино Бенни Андерссона
- 📞 Возможность поговорить по телефону с участниками группы
- 🎶 Уникальные экспонаты и история группы ABBA
- 📸 Возможность увидеть себя на сайте музея в роли участника группы
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Посещение музея ABBA в Стокгольме будет интересно в любое время года, так как экскурсия проходит в помещении и не зависит от погодных условий.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Музей ABBA
- Интерактивная выставка
Описание экскурсии
Швеция гордится своими музыкантами. Страну прославили Roxette, Ace of Base, Army of Lovers, Secret Service, The Cardigans, но больше всего шуму наделала группа ABBA. Приглашаю в музей группы, на музыкальную интерактивную выставку. Во время экскурсии я расскажу о жизни и карьере всех участников группы, об их вкладе в мировую культуру, о шведской музыке сегодня.
Чем же порадует музей:
- В музее стоит специальное пианино, которое соединено с таким же пианино в студии Бенни. Каждый раз, когда он играет на своем пианино, музыка звучит и в музее АББА;
- В музее есть телефон, если он зазвонит – не упустите свой шанс! Номер телефона знают только четыре участника группы АББА. У вас есть огромная возможность поговорить по телефону с легендой;
- Ну и самое интересное – можно стать пятым участником группы, прямо в музее. Здесь есть голографическое изображение всех участников, а для вас рядом с ними стоит микрофон:) Попробуйте спеть Mamma Mia или Money Money, а затем зайдите на сайт музея и вы увидите себя во всей красе.
Я проведу по самым интересным площадкам данного музея и с удовольствием расскажу о группе AББА с момента появления до настоящего времени. До сих пор ABBA остается самой успешной группой Швеции всех времен, с продажами в 378 миллионов альбомов по всему миру.
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Стокгольм
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 1440 туристов
Свой человек в Стокгольме? А если он еще и лицензированный гид, который проводит экскурсии без скучных фактов и занудных дат? Это мы! С нами можно погулять по крышам, посетить самые нетуристические
Отзывы и рейтинг
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