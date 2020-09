Oksana проводит ещё 7 экскурсий

Швеция гордится своими музыкантами. Страну прославили Roxette, Ace of Base, Army of Lovers, Secret Service, The Cardigans, но больше всего шуму наделала группа ABBA. Приглашаю в музей группы, на музыкальную интерактивную выставку. Во время экскурсии я расскажу о жизни и карьере всех участников группы, об их вкладе в мировую культуру, о шведской музыке сегодня.

Чем же порадует музей :

В музее стоит специальное пианино, которое соединено с таким же пианино в студии Бенни. Каждый раз, когда он играет на своем пианино, музыка звучит и в музее АББА;

В музее есть телефон, если он зазвонит – не упустите свой шанс! Номер телефона знают только четыре участника группы АББА. У вас есть огромная возможность поговорить по телефону с легендой;

* Ну и самое интересное – можно стать пятым участником группы, прямо в музее. Здесь есть голографическое изображение всех участников, а для вас рядом с ними стоит микрофон :) Попробуйте спеть Mamma Mia или Money Money, а затем зайдите на сайт музея и вы увидите себя во всей красе.

Я проведу по самым интересным площадкам данного музея и с удовольствием расскажу о группе AББА с момента появления до настоящего времени. До сих пор ABBA остается самой успешной группой Швеции всех времен, с продажами в 378 миллионов альбомов по всему миру.