Oksana проводит ещё 7 экскурсий

Швеция гордится своими музыкантами. Страну прославили Roxette, Ace of Base, Army of Lovers, Secret Service, The Cardigans, но больше всего шуму наделала группа ABBA. Приглашаю в музей группы, на музыкальную интерактивную выставку. Во время экскурсии я расскажу о жизни и карьере всех участников группы, об их вкладе в мировую культуру, о шведской музыке сегодня.
Чем же порадует музей :
В музее стоит специальное пианино, которое соединено с таким же пианино в студии Бенни. Каждый раз, когда он играет на своем пианино, музыка звучит и в музее АББА;
В музее есть телефон, если он зазвонит – не упустите свой шанс! Номер телефона знают только четыре участника группы АББА. У вас есть огромная возможность поговорить по телефону с легендой;
* Ну и самое интересное – можно стать пятым участником группы, прямо в музее. Здесь есть голографическое изображение всех участников, а для вас рядом с ними стоит микрофон :) Попробуйте спеть Mamma Mia или Money Money, а затем зайдите на сайт музея и вы увидите себя во всей красе.
Я проведу по самым интересным площадкам данного музея и с удовольствием расскажу о группе AББА с момента появления до настоящего времени. До сих пор ABBA остается самой успешной группой Швеции всех времен, с продажами в 378 миллионов альбомов по всему миру.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Свой человек в Стокгольме? А если он еще и лицензированный гид, который проводит экскурсии без скучных фактов и занудных дат?
Это мы! С нами можно погулять по крышам, посетить самые нетуристические уголки города, отправиться на квест и точно встретить Карлсона!
Мы предложим вам не просто прогулку по замку, а настоящее приключение. И у нас всегда есть чем порадовать гостей, которые хотят узнать о гастрономических особенностях королевства викингов.
Необыкновенная атмосфера и колоритная архитектура Стокгольма и пригорода настолько завораживают, что после знакомства с ними вы обязательно захотите вернуться сюда снова!
На наших экскурсиях были Иван Ургант, Владимир Познер, Алла Духова, Егор Бероев, резиденты Камеди Клаб. Возможно, и вы наш следующий гость?
Взглянуть на город сверху вниз и узнать, где живёт герой Астрид Линдгрен
Хотите увидеть панораму сразу нескольких стокгольмских островов, чтобы город был виден так, словно вы смотрите на карту? Добро пожаловать на местные крыши! Это очень увлекательный способ сменить восприятие города, прочесть его историю в архитектуре и лучше понять ритм Стокгольма и его жителей. А ещё это совершенно безопасно, поэтому решайтесь скорее и подражайте вместе со мной знаменитому Карлсону.
В городской Ратуше, где ежегодно проходит банкет и торжественный бал в честь присуждения Нобелевской премии, я познакомлю вас с историей самого Альфреда Нобеля, расскажу о тонкостях организации этого события мирового масштаба, о номинациях и номинантах. А в завершении прогулки вы сможете подняться на башню, чтобы взглянуть на город с прекрасной панорамной точки.
Посетить увлекательный музей королевского корабля «Васа», поднятого с морских глубин
В, казалось бы, небольшом Стокгольме сосредоточено невероятное количество интересных музеев, каждый из которых по-новому раскрывает шведскую историю и культуру. Приглашаю отправиться в музей корабля «Васа» — одного из самых дорогих и красивых военных кораблей 17 века. Перед вами откроются секреты и истории, пролежавшие 333 года на дне моря, но сохранившиеся и дошедшие до наших дней в экспозиции самого посещаемого музея Скандинавии.
Узнать тайны королевской резиденции и прогуляться по уличным зигзагам Стокгольма
Никаких скучных пересказов исторических фактов! Эта прогулка для самых любознательных и искушенных. Что может быть интереснее, чем побывать в залах дворца, где правит нынешний король Швеции, и в нескучной форме узнать о тайнах шведской истории. Мы подготовили для вас специальные задания, с которыми прогулка будет не только познавательной, но и интерактивной.
Увидеть Швецию в миниатюре и главные достопримечательности ее столицы
На этой экскурсии, идеальной для семей и дружеских компаний, вас ждут самый посещаемый музей Скандинавии, Скансен, и прогулка по улочкам Старого города. Скансен — это самая настоящая Швеция в миниатюре. Не нужно путешествовать по всей стране, чтобы увидеть, как жили разные народности на территории Швеции, достаточно попасть сюда, в крупнейший музей-заповедник в Европе! На прогулке я нескучным языком расскажу об истории Швеции, о средневековом быте и о том, как начинался Стокгольм.
Хотели бы вы знать, где проживал в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил — Карлсон? А увидеть самую маленькую скульптуру в Европе? А может быть, вы уже слышали о самой узкой улочке Стокгольма — улице Мортена Тротзига? Тогда вам непременно нужно прогуляться по старому городу Стокгольма.
Рождественские традиции, ярмарки, рынки и многое другое на обзорной экскурсии с местной жительницей
Устали от монотонного пересказа исторических фактов? Хотели бы узнать историю города в лёгкой познавательной форме? На обзорной прогулке со мной вы получите самую полноценную картину Стокгольма — как его современной, так и исторической части.
Не просто подземка, а самая длинная художественная галерея под землей
Для того, чтобы описать метро Стокгольма, слов всегда будет маловато. Его нужно увидеть собственными глазами! Вместе мы пройдем по самым интересным и красивым станциям, погрузимся в их атмосферу, я расскажу их историю и покажу интересные детали.
Увидеть современные творения и понять их взаимодействие с городом
Скульптуры и скульптурные композиции, порой очень неожиданные и даже эксцентричные, органично вплетены в облик шведской столицы. На прогулке по Старому Городу, острову рыцарей, Королевскому острову, деловому Сити, аристократическому Восточному району и Корабельному острову вы увидите самые интересные и оригинальные уличные скульптуры. А я расскажу вам об их создании, символизме и жизни вне музеев.
Разобраться, кем же все-таки были эти загадочные скандинавские мореходы
Викинги – кто они? Разбойники или великие воины? Во время экскурсии по историческому музею вы не только увидите уникальные предметы быта, доспехи и оружие викингов, но и разгадаете загадки рунических камней и послания храбрых воинов.
Рассмотреть настоящий корабль 17 века, узнать о судостроительстве и быте матросов тех давних времен
Музей Васа — визитная карточка Стокгольма — самый посещаемый музей города! Главный экспонат — почти полностью сохранившийся 64-пушечный корабль 17 века, который затонул в 1628 году во время своего первого выхода в море. Почему же музей бьет рекорды из года в год? Музей Васа — удивительный источник технических идей и решений, здесь вы узнаете о кораблестроении, назначении флота и быте матросов 17 века.