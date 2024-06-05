С Сигитас Ежедневная прогулка по Стокгольму Labai naudinga užsakyti ekskursiją ir susipažinti su miestu pirmąją viešnagės dieną.

К Кристина Ежедневная прогулка по Стокгольму Спасибо Дмитрию, интересно и достаточно по времени.

S Svetlana Ежедневная прогулка по Стокгольму Все прекрасно! У меня все трое детей разного возраста, и всем было очень интересно и познавательно!

Ю Юрий Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города Я заказал эту экскурсию для друга, в качестве подарка. Он остался очень доволен. Надеюсь, оказавшись в Стокгольме, воспользуюсь услугами Гузель. Спасибо

I Inna Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города Замечательная экскурсия: информативно и очень интересно!

Е Екатерина Метро Стокгольма Ирина, благодарим за отличную прогулку по метрополитену Стокгольма! Очень понравилось, поговорили об истории Швеции, об их менталитете, о строительстве метро, концепции каждой станции. Нам очень понравилось, гуляли много, интересно, познавательно. Рекомендуем Ирину на 1000%!

Ю Юлия Стокгольмское метро - волшебная подземная пещера читать дальше материала и прекрасное чувство юмора. Время пролетело незаметно. Зная концепцию проекта и историю проектирования гораздо интереснее рассматривать станции метро, как произведение современного искусства. Всем рекомендую! Очень! Огромное спасибо гиду! Встретила нас в удобной для нас точке, что очень важно, если не ориентироваться в городе. Хорошая подача

И Ирина Юргорден - остров сказок и сказочных животных Экскурсия была отличная. Интересно, не напряжно, информативно и легко. Ходить придется долго, поэтому необходима удобная обувь. Были с ребенком 8 лет, спасибо гиду Ирине, она сделала экскурсию интересной для всех.

К Кристина Метро Стокгольма читать дальше в метро много нюансов и замыслов оформителей станций, которые без гида можно и вовсе не заметить. Плюс узнаете много интересного о Швеции и шведах, их образе жизни! Спасибо большое Ирине за такую потрясающую экскурсию! С первых секунд стало очень интересно! Рекомендую брать для посещения метро экскурсию, потому что