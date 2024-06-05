1 чел.
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Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Стокгольму: от Королевского дворца до Тупика Дьявола
Погрузитесь в атмосферу Стокгольма, пройдя по его историческим улицам и узнав секреты, скрытые от обычных туристов
Начало: В районе Королевского драматического театра
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
2 часа
Старый город Стокгольма: в гостях у Карлсона - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в мир историй и тайн Стокгольма, следуя по следам Карлсона, исследуя узкие улочки и величественные площади
Начало: По адресу Slottsbacken 2 около всадника
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
€249 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Стокгольм: секреты и легенды Старого Города в увлекательной экскурсии
Откройте для себя волшебство Старого Города Стокгольма, погружаясь в истории и тайны, которые оживают на каждом шагу
Сегодня в 16:30
14 июня в 09:00
€60 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Скульптуры Стокгольма: путешествие по искусству и истории
Погрузитесь в мир уличного искусства Стокгольма, где каждая скульптура рассказывает свою уникальную историю
Сегодня в 16:30
14 июня в 09:00
€67 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия по метро Стокгольма: путешествие по арт-объектам
Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией по метро Стокгольма. Уникальный маршрут по самым красивым станциям ждет вас
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€80 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия: 10 островов Стокгольма за 3 часа
Уникальная автомобильная экскурсия по 10 островам Стокгольма: исторические здания, музеи и панорамные виды
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
€175 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Необычные памятники Стокгольма: путешествие по скрытым уголкам
Приглашаем на уникальное путешествие по Стокгольму, где вы увидите малоизвестные, но важные памятники и узнаете их истории
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
€110 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная велоэкскурсия по островам Стокгольма: История и природа
Стокгольм на 14 островах, связанных 57 мостами, предлагает уникальную велопрогулку. Узнайте историю, архитектуру и природные ландшафты города
Начало: На парковке велосипедов у здания Национального Муз...
Сегодня в 16:30
14 июня в 10:00
€80 за человека
Индивидуальная
2 часа
Старый город Gamla Stan - путешествие в историю Стокгольма
Погрузитесь в атмосферу Стокгольма прошлых веков, исследуя узкие улочки и исторические загадки Старого города Gamla Stan
Завтра в 10:00
15 июня в 08:00
€182 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
В Стокгольм с детьми: сказочное приключение по столице Швеции
Проведите 2 часа в захватывающем путешествии по Стокгольму, где сказки оживают и история встречается с весельем
Начало: На Slottbacken 2 в Старом городе, напротив всадник...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€195 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Юргорден: встреча с муми-троллями и история Швеции в одной экскурсии
Вас ждет незабываемое приключение по острову Юргорден, где сказки оживают и история Швеции раскрывается в парке Скансен
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
€108 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рождественская сказка в Стокгольме: экскурсия по зимнему городу
Погрузитесь в атмосферу праздника с экскурсией по рождественскому Стокгольму. Вас ждут украшенные улицы, вкусные лакомства и теплые воспоминания
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
€110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Визит в Королевский дворец Стокгольма: путешествие в сердце шведской истории
Приглашаем на уникальную экскурсию по Королевскому дворцу Стокгольма, где история оживает в каждом зале
Начало: Мы встречаемся у памятника Olaus Petri по адресу S...
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
€155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
История одного кораблекрушения: экскурсия в музей Васа
Приглашаем на увлекательное путешествие в прошлое с экскурсией в музей Васа, где история оживает перед вашими глазами
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€105 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Понять Стокгольм за 3 часа: от богемного Сёдермальма до королевского дворца
Откройте для себя красоту и историю Стокгольма через эксклюзивную экскурсию на авто. Исследуйте 7 островов и узнайте секреты шведской столицы
Начало: Slosttsbacken 2 около стеллы
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€325 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Музыкальный Стокгольм: эксклюзивное путешествие в музей ABBA
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по музыкальной истории Швеции через жизнь и творчество группы ABBA
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€196 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Все о викингах: погружение в историю через экскурсию в музее Стокгольма
Погрузитесь в мир викингов на индивидуальной экскурсии по историческому музею Стокгольма. Узнайте тайны древних воинов и их наследие
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
€248 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Уппсала - город со старинной историей: уникальное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Уппсалы, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое путешествие по страницам шведской истории
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
€156 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Стокгольм глазами школьника: увлекательное путешествие для всей семьи
Познавательная прогулка по Стокгольму, где история оживает в игровой форме. Ваш ребенок будет в восторге, а вы узнаете много нового
Начало: Gamla Stan. Slottsbacken 2
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€143 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Старый город и музей Скансен в Стокгольме: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневековой Швеции, исследуя Старый город и музей Скансен в компании опытного гида
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Стокгольмское метро: путешествие по подземной галерее искусства
Погрузитесь в мир искусства и истории, путешествуя по самым необычным станциям Стокгольмского метро
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
€105 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерний тур по Стокгольму: от Старого города до Остермальма
Проведите незабываемый вечер, исследуя красоты Стокгольма с личным гидом. Узнайте уникальные истории и создайте воспоминания на всю жизнь
Начало: В Старом городе
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€247 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
История Стокгольма: познавательная прогулка без скучных дат
Забудьте о скучных экскурсиях! Вместе мы исследуем Стокгольм, погружаясь в его историю через увлекательные рассказы и легенды
Начало: Slottsbacken 2 в Старом городе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€195 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Стокгольм: глубокое погружение в историю и современность города
Познакомьтесь с Стокгольмом как никогда раньше: от королевских дворцов до жизни обычных горожан
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
€274 за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Интерактивная квест-экскурсия: дворец и Старый город Стокгольма
Приглашаем в увлекательное путешествие по историческим местам Стокгольма, где каждый шаг раскрывает новую тайну
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:30
€196 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
1 час
Нобелевский Стокгольм: история, Ратуша и панорамные виды
Погрузитесь в мир Нобелевских премий, посетив знаменитую Ратушу Стокгольма и взглянув на город с высоты
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
€105 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Блеск Нобелевского банкета: история и сумасшедшая логистика
Погрузитесь в мир Нобелевского банкета в Стокгольме! Узнайте о традициях, истории и логистике этого грандиозного события
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
€105 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Музей Васа в Стокгольме: путешествие в историю мореплавания
Откройте для себя удивительный мир мореплавания 17 века с экскурсией в Музей Васа, где история оживает
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Стокгольмская Ратуша: экскурсия по символу города и месту Нобелевского банкета
Погрузитесь в мир истории и архитектуры, посетив знаменитую Стокгольмскую Ратушу. Уникальный шанс увидеть место вручения Нобелевской премии
Завтра в 10:00
15 июня в 08:00
€105 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
«Стокгольм со всех сторон»: путешествие по ключевым достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Стокгольма, открывая его с новых ракурсов. Гамла Стан, Сёдермальм и панорамные виды ждут вас
Начало: в Старом Городе
Расписание: ежедневно в 12:00
1 окт в 12:00
2 окт в 12:00
€26 за человека
Групповая
1.5 часа
Мир подземного Стокгольма: экскурсия по метро
Погрузитесь в мир стокгольмского метро, где каждая станция - произведение искусства. Узнайте секреты и истории, скрытые за яркими красками и эпатажным дизайном
Начало: на станции Solna Centrum
Расписание: в пятницу в 15:00
4 окт в 15:00
11 окт в 15:00
€20 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Скульптурные шедевры Карла Миллеса: эксклюзивное путешествие в Стокгольме
Приглашаем вас в уникальное путешествие по саду Миллеса, где скульптура и природа сливаются в единое целое, создавая неповторимую атмосферу
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
€156 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Замок Грипсхольм в Стокгольме: путешествие сквозь века
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Замку Грипсхольм, где каждый уголок хранит секреты прошлого
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер в Стокгольме с русскоговорящим водителем
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Арланда и отвезёт по нужному адресу в Стокгольме. Помощь с багажом и интересные рассказы о городе включены
Завтра в 04:00
10 июня в 00:00
€118 за всё до 3 чел.
Групповая
1.5 часа
Старый город Стокгольма: от королей до викингов
Погрузитесь в атмосферу Стокгольма, исследуя его старинные улочки, легенды о викингах и королях. Узнайте, как живёт современная шведская столица
Начало: Метро Gamla Stan
Расписание: в понедельник в 15:00
7 окт в 15:00
14 окт в 15:00
€20 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССигитас5 июня 2024Labai naudinga užsakyti ekskursiją ir susipažinti su miestu pirmąją viešnagės dieną.
- ККристина4 июня 2024Спасибо Дмитрию, интересно и достаточно по времени.
- SSvetlana2 июня 2024Все прекрасно! У меня все трое детей разного возраста, и всем было очень интересно и познавательно!
- ААня31 мая 2024Брала экскурсию по центру стокгольма на велосипеде. Гузель очень интересно все рассказывает, маршрут не сложный, все основные места по центру
- ЮЮрий21 мая 2024Я заказал эту экскурсию для друга, в качестве подарка. Он остался очень доволен. Надеюсь, оказавшись в Стокгольме, воспользуюсь услугами Гузель. Спасибо
- IInna17 мая 2024Замечательная экскурсия: информативно и очень интересно!
- ЕЕкатерина15 мая 2024Ирина, благодарим за отличную прогулку по метрополитену Стокгольма! Очень понравилось, поговорили об истории Швеции, об их менталитете, о строительстве метро, концепции каждой станции. Нам очень понравилось, гуляли много, интересно, познавательно. Рекомендуем Ирину на 1000%!
- ЮЮлия8 мая 2024Огромное спасибо гиду! Встретила нас в удобной для нас точке, что очень важно, если не ориентироваться в городе. Хорошая подача
- ККристина26 апреля 2024Спасибо большое Ирине за такую потрясающую экскурсию! С первых секунд стало очень интересно! Рекомендую брать для посещения метро экскурсию, потому что
- ККристина26 апреля 2024Гузель - потрясающий рассказчик, очень светлый и открытый человек, и вы очень приятно проведете время, если забронируете с ней экскурсию! После прогулки у меня осталось впечатление, что я гуляла со своим хорошим другом! Спасибо!
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