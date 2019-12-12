Мария проводит ещё 5 экскурсий

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Старый город — от королей до викингов

Узнать, что скрывают улочки и пряничные фасады Стокгольма, на прогулке по Гамла Стану

Мария
Мария – представитель из Стокгольм
Кто не проник в секреты Старого города и не прочувствовал его дух — не побывал в Стокгольме! На нашей прогулке 👣 вы обойдете знаменитые места шведской столицы ⭐️, погружаясь во времена рыцарей и монашеских орденов, и исследуете неожиданные закоулки Гамла Стана, куда редко добираются туристы.

Саги о викингах, Королевский дворец, яркие домики и стильные кофейни — с первой встречи вам откроется настоящий Стокгольм, лаконичный, интригующий и уютный.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • €20 за человека

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Старый город — от королей до викингов
Старый город — от королей до викингов

Что вас ожидает

Гамла Стан: истории 📖 старого Стокгольма
Наше путешествие начнется с мощеных площадей и переулков Старого города, где много веков назад зародился Стокгольм. Здесь вас встретят и парадный Королевский дворец, и крошечная статуя мальчика, смотрящего на луну, а еще самая узкая улочка в городе, древний рунический камень и саги о викингах. В закоулках Гамла Стана обитают бесчисленные легенды о первой шведской Золушке, байки о королях и тиранах, а каждый булыжник мостовой дышит историей! Мы не будем зацикливаться на датах и именах шведской летописи, открывая лишь её самые яркие страницы, а иллюстрациями к рассказам станут бывшие монастыри, оборонительные сооружения Средневековья и пряничные домики купцов, красующиеся на всех стокгольмских открытках.

Город глазами местного жителя
Даже в стенах облюбованного туристами Старого города мы отыщем места, о которых не подозревают обычные путешественники. Вы заглянете в колоритные закоулки Гамла Стана, прогуляетесь 👣 по Рыцарскому острову, где оживут легенды о рыцарях и монахах, пройдете под старейшим зданием Стокгольма и узнаете, какое отношение к основателю города имеет Александр Невский. Заодно поговорим и о современной жизни шведской столицы: её самых уютных и вкусных заведениях, особенностях жизненного уклада и скандинавском менталитете. А приятным бонусом станет неожиданная панорама всего Стокгольма — самый захватывающий и фотогеничный ракурс города!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Начало и место завершения
🚩 Метро Gamla Stan
Старый город — от королей до викингов
Старый город — от королей до викингов
Старый город — от королей до викингов
Старый город — от королей до викингов
Старый город — от королей до викингов
Старый город — от королей до викингов
Старый город — от королей до викингов

Экскурсия проводится в понедельник в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Мария
Мария
Наша команда гидов проводит особенные экскурсии по Стокгольму – с историями без скучных дат, с завораживающими видами на город, с прогулками по легендарным местам и скрытым нетуристическим жемчужинам города. Вашими проводниками в Стокгольме станут увлеченные и вдохновляющие гиды, влюбленные в шведскую столицу!
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Мария проводит ещё 5 экскурсий

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