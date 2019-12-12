Мария проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Гамла Стан: истории 📖 старого Стокгольма

Наше путешествие начнется с мощеных площадей и переулков Старого города, где много веков назад зародился Стокгольм. Здесь вас встретят и парадный Королевский дворец, и крошечная статуя мальчика, смотрящего на луну, а еще самая узкая улочка в городе, древний рунический камень и саги о викингах. В закоулках Гамла Стана обитают бесчисленные легенды о первой шведской Золушке, байки о королях и тиранах, а каждый булыжник мостовой дышит историей! Мы не будем зацикливаться на датах и именах шведской летописи, открывая лишь её самые яркие страницы, а иллюстрациями к рассказам станут бывшие монастыри, оборонительные сооружения Средневековья и пряничные домики купцов, красующиеся на всех стокгольмских открытках.

Город глазами местного жителя

Даже в стенах облюбованного туристами Старого города мы отыщем места, о которых не подозревают обычные путешественники. Вы заглянете в колоритные закоулки Гамла Стана, прогуляетесь 👣 по Рыцарскому острову, где оживут легенды о рыцарях и монахах, пройдете под старейшим зданием Стокгольма и узнаете, какое отношение к основателю города имеет Александр Невский. Заодно поговорим и о современной жизни шведской столицы: её самых уютных и вкусных заведениях, особенностях жизненного уклада и скандинавском менталитете. А приятным бонусом станет неожиданная панорама всего Стокгольма — самый захватывающий и фотогеничный ракурс города!

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.