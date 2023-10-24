Исторический музей Стокгольма приглашает на увлекательную экскурсию, посвященную викингам. Здесь можно увидеть оригинальные доспехи, одежду и даже торговое судно викингов. Экспозиция музея раскрывает тайны этого загадочного народа: от их поселений
7 причин купить эту экскурсию
- 🛡️ Уникальные экспонаты эпохи викингов
- 🗿 Загадки рунических камней
- ⚔️ История великих воинов
- 👗 Одежда и доспехи викингов
- 💰 Награбленное золото
- 👨👩👧👦 Роль женщин и детей в эпоху викингов
- 🌍 Открытие Америки викингами
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Экскурсия по историческому музею Стокгольма доступна круглый год, так как все мероприятия проходят в помещении. Независимо от времени года, вы сможете насладиться уникальными экспонатами и погрузиться в эпоху викингов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Исторический музей Стокгольма
- Рунические камни
- Торговое судно викингов
- Награбленное золото
Описание экскурсии
Тематическая прогулка по историческому музею. Самые главные события шведского королевства увековечены здесь в экспонатах и реликвиях прошлых времён. Мы пройдем по той части музея, которая посвящена эпохе викингов. Вы осмотрите оригинальные доспехи, одежду викингов и даже торговое судно. Рассмотрите настоящие рунические камни с посланиями потомкам и самый главный экспонат, который запомнится вам надолго – награбленное викингами золото. Вы узнаете:
- Как выглядели поселения викингов.
- Какую роль в эпоху викингов играли женщины и дети.
- Как викинги открыли Америку.
- Что говорят шведские историки о Рюрике.
- Почему у настоящих викингов шлем был без рогов.
Организационные детали
Стоимость билетов в музей — 150 крон для взрослого и бесплатно для детей до 18 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Стокгольм
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 796 туристов
Хотите увидеть город глазами местного жителя? А узнать интересные исторические факты в лёгком изложении? Тогда Вы наш человек! Вместе мы пройдём самыми необычными маршрутами и увидим как живут местные жители. Никаких классических программ! Весело, познавательно и по-шведски без стресса - вот такие экскурсии я могу вам предложить!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо огромное за великолепную экскурсию! Какое-то представление о викингах я имела, но узнала очень много нового и неожиданного. Особенно понравилось, что моя дочь тоже оказалась вовлечена в экскурсию, Людмила подготовила для неё небольшие задачки и интересные картинки, и такая непростая тема оказалась для неё интересной и понятной. Обязательно рекомендую!
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К
Экскурсия с Людмилой - это прогулка с приятным собеседником, которого знаешь много лет. Удивительно, как человек, проживающий в Швеции так долго может сохранить столь правильную речь.
Весь рассказ насколько структурирован, интересен
Весь рассказ насколько структурирован, интересен
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D
Эксурсия началась ещё при входе в музей, где Людмила указала на скрытые и забавные части оформления входной двери, которые многие туристы проходят и не замечают. Были с ребёнком, всем понравилось
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Л
Людмила очень грамотно строит экскурсию с учётом возраста, пола и других индивидуальных особенностей экскурсантов, умеет легко находить общий язык со всеми, обладает неплохой эрудицией и прекрасно владеет русским языком как рассказчик. С ней было очень интересно, и время пролетело незаметно. Она приятна, опрятна, современна, улыбчива и очень похожа на шведку. Рекомендуем!
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И
Людмила провела прекрасную экскурсию, и смогла заинтересовать и взрослых, и детей, а еще посоветовала другие интересные для посещения места в Стокгольме. Мы остались крайне довольны и можем смело рекомендовать эту экскурсию, если вам интересна тема викингов.
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Все было на высшем уровне. Очень интересный музей, замечательная экскурсия!
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