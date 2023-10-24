Исторический музей Стокгольма приглашает на увлекательную экскурсию, посвященную викингам. Здесь можно увидеть оригинальные доспехи, одежду и даже торговое судно викингов. Экспозиция музея раскрывает тайны этого загадочного народа: от их поселений

до открытия Америки. Узнайте, что говорят шведские историки о Рюрике и почему шлемы викингов были без рогов. Вход в музей для участников экскурсии бесплатный. Погрузитесь в эпоху викингов и откройте для себя их мир в историческом музее Стокгольма

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Экскурсия по историческому музею Стокгольма доступна круглый год, так как все мероприятия проходят в помещении. Независимо от времени года, вы сможете насладиться уникальными экспонатами и погрузиться в эпоху викингов.

Сейчас август — это идеальное время.