Что вас ожидает

Тематическая прогулка 👣 по историческому музею. Самые главные события шведского королевства увековечены здесь в экспонатах и реликвиях прошлых времён. Мы пройдем по той части музея, которая посвящена эпохе викингов. Вы осмотрите оригинальные доспехи, одежду викингов и даже торговое судно. Рассмотрите настоящие рунические камни с посланиями потомкам и самый главный экспонат, который запомнится вам надолго – награбленное викингами золото. Вы узнаете:

Как выглядели поселения викингов.

Какую роль в эпоху викингов играли женщины и дети.

Как викинги открыли Америку.

Что говорят шведские историки о Рюрике.

Почему у настоящих викингов шлем был без рогов.

Организационные детали

Вход в музей 🖼 со мной для вас абсолютно бесплатный!