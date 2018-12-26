Тематическая прогулка 👣 по историческому музею. Самые главные события шведского королевства увековечены здесь в экспонатах и реликвиях прошлых времён. Мы пройдем по той части музея, которая посвящена эпохе викингов. Вы осмотрите оригинальные доспехи, одежду викингов и даже торговое судно. Рассмотрите настоящие рунические камни с посланиями потомкам и самый главный экспонат, который запомнится вам надолго – награбленное викингами золото. Вы узнаете:
Как выглядели поселения викингов.
Какую роль в эпоху викингов играли женщины и дети.
Как викинги открыли Америку.
Что говорят шведские историки о Рюрике.
Почему у настоящих викингов шлем был без рогов.
Организационные детали
Вход в музей 🖼 со мной для вас абсолютно бесплатный!
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Хотите увидеть город глазами местного жителя ? А узнать интересные исторические факты в лёгком изложении? Тогда Вы наш человек! Вместе мы пройдём самыми необычными маршрутами и увидим как живут местные жители. Никаких классических программ! Весело, познавательно и по-шведски без стресса - вот такие экскурсии я могу вам предложить!
Людмила провела прекрасную экскурсию, и смогла заинтересовать и взрослых, и детей, а еще посоветовала другие интересные для посещения места в Стокгольме. Мы остались крайне довольны и можем смело рекомендовать эту экскурсию, если вам интересна тема викингов.
Ольга
28 ноября 2018
Все было на высшем уровне. Очень интересный музей, замечательная экскурсия!
Лариса
26 июля 2017
Людмила очень грамотно строит экскурсию с учётом возраста, пола и других индивидуальных особенностей экскурсантов, умеет легко находить общий язык со всеми, обладает неплохой эрудицией и прекрасно владеет русским языком как рассказчик. С ней было очень интересно, и время пролетело незаметно. Она приятна, опрятна, современна, улыбчива и очень похожа на шведку. Рекомендуем !
Ксения
9 января 2017
Экскурсия с Людмилой - это прогулка с приятным собеседником, которого знаешь много лет. Удивительно, как человек, проживающий в Швеции так долго может сохранить столь правильную речь. Весь рассказ насколько структурирован, интересен и приятен, что мы как маленькие дети ходили за ней с открытым ртом. Приятная, интересная, так много знающая. Минус был только один - мы заказали очень короткую по времени экскурсию, а у Людмилы была другая группа после нас. Обязательно вернёмся в Стокгольм, нам понравился и город и гид. Очень рекомендуем! С большим уважением, семья Исаковых.