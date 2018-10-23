6 отзывов оставили туристы

Мои заказы

Обзорная экскурсия по Стокгольму

Познакомиться с городом за полтора часа и насладиться вечерней иллюминацией
Стокгольм совсем не похож на большинство европейских городов и шведы украшают северную столицу так, чтобы иллюминация была в балансе с архитектурным стилем города. Я встречу вас в любом удобном месте и мы без спешки прогуляемся по вечерним улицам.

Вы посетите центральные районы и острова и узнаете не только о викингах и их традициях, но также о быте современных шведов.
5
6 отзывов
Обзорная экскурсия по Стокгольму
Обзорная экскурсия по Стокгольму
Обзорная экскурсия по Стокгольму

Описание экскурсии

Старый город

Мы прогуляемся по Старому городу и отыщем самую маленькую скульптуру в Европе. Осмотрит Рыцарскую церковь, усыпальницу шведских королей, и старинный собор Святого Николая, протиснемся по самой узкой улочке и выпьем традиционный рождественский глёг на Большой площади. Вы увидите рунические камни и наследие викингов, узнаете интересные факты о Ратуше — месте проведения Нобелевских банкетов.

Современный Стокгольм

Дойдя до главной набережной Стокгольма — Стрэндвэген, вы полюбуетесь живописным видом. А после окажетесь в современном районе миллионеров — Остермальм, где я расскажу о понятии «Стокгольмский синдром». Вы увидите город с разных панорамных точек и сделаете лучшие вечерние снимки!

Организационные детали

Программу стандартного маршрута мы всегда можем обсудить и, по вашему желанию, сделать ее более длительной.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Старом городе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваш гид в Стокгольм
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 796 туристов
Хотите увидеть город глазами местного жителя? А узнать интересные исторические факты в лёгком изложении? Тогда Вы наш человек! Вместе мы пройдём самыми необычными маршрутами и увидим как живут местные жители. Никаких классических программ! Весело, познавательно и по-шведски без стресса - вот такие экскурсии я могу вам предложить!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Жильцова
Понравился индивидуальный подход, так как экскурсия начиналась в нестандартное время (7:00). Гид была на месте вовремя, и отлично продумала логистику нашей прогулки. Приятно, что Людмила с большим уважением относится к
читать дальшеуменьшить

Швеции и к Стокгольму в частности, к истории и культуре страны. Всегда получаешь положительные эмоции от человека, который любит место, о котором рассказывает. Людмила внимательно подходит к приоритетам группы, интеллигентный и образованный человек, общение с которым оставило только положительные эмоции. Всем рекомендуем:)

Вам был полезен этот отзыв?
С
Все хорошо. Встретили, все рассказали, объяснили, как построить дальше самостоятельный маршрут. Еще обязательно обратимся, если будем в Стокгольме!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Отличная экскурсия, прекрасный экскурсовод, все прошло очень интересно и комфортно, рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Спасибо, Людмиле! Познавательно и интересно! Прекрасное эмоцилнальное изложение!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Хороший экскурсовод, нам все понравилось, спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
С
Отличная экскурсия!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Стокгольм

Похожие экскурсии на «Обзорная экскурсия по Стокгольму»

Велопрогулка по островам Стокгольма. Почувствовать себя местным
На велосипеде
5.5 часов
91 отзыв
Индивидуальная
Велопрогулка по островам Стокгольма. Почувствовать себя местным
Совместить историю, архитектуру, природные ландшафты и спорт в занимательной велопрогулке
Начало: На парковке велосипедов у здания Национального Муз...
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от €100 за человека
Стокгольм и его необычные памятники
Пешая
3 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 20 чел.
Стокгольм и его необычные памятники
Приглашаем на уникальное путешествие по Стокгольму, где вы увидите малоизвестные, но важные памятники и узнаете их истории
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
от €120 за всё до 20 чел.
В Стокгольм с детьми
Пешая
2 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
В Стокгольм с детьми
Проведите 2 часа в захватывающем путешествии по Стокгольму, где сказки оживают и история встречается с весельем
Начало: На Slottbacken 2 в Старом городе, напротив всадник...
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от €254 за всё до 10 чел.
Метро Стокгольма
Пешая
Метро
1.5 часа
71 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Метро Стокгольма
Погрузитесь в мир искусства и истории с экскурсией по метро Стокгольма. Уникальный маршрут по самым красивым станциям ждет вас
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
от €100 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стокгольм. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стокгольм
от €241 за экскурсию