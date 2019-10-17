6 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Старый город

Мы прогуляемся по Старому городу и отыщем самую маленькую скульптуру в Европе. Осмотрит Рыцарскую церковь, усыпальницу шведских королей, и старинный собор Святого Николая, протиснемся по самой узкой улочке и выпьем традиционный рождественский глёг на Большой площади. Вы увидите рунические камни и наследие викингов, узнаете интересные факты о Ратуше — месте проведения Нобелевских банкетов.

Современный Стокгольм

Дойдя до главной набережной Стокгольма — Стрэндвэген, вы полюбуетесь живописным видом. А после окажетесь в современном районе миллионеров — Остермальм, где я расскажу о понятии «Стокгольмский синдром». Вы увидите город с разных панорамных точек и сделаете лучшие вечерние снимки!