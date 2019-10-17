6 отзывов оставили туристы

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Вечерний тур по Стокгольму

Познакомиться с городом за полтора часа и насладиться рождественской иллюминацией

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча В Старом городе
  • Заказать экскурсию

160 за экскурсию

У этой экскурсии6 отзывов
5
Людмила
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Людмила – Гид в Стокгольме
Стокгольм совсем не похож на большинство европейских городов и шведы украшают северную столицу так, чтобы новогодняя иллюминация была в балансе с архитектурным стилем города.

Я встречу вас в любом удобном месте и мы без спешки прогуляемся по вечерним улицам.

Вы посетите центральные районы и острова и узнаете не только о викингах и их традициях, но также о быте современных шведов.
Вечерний тур по Стокгольму
Вечерний тур по Стокгольму

Что вас ожидает

Старый город
Мы прогуляемся по Старому городу и отыщем самую маленькую скульптуру в Европе. Осмотрит Рыцарскую церковь, усыпальницу шведских королей, и старинный собор Святого Николая, протиснемся по самой узкой улочке и выпьем традиционный рождественский глёг на Большой площади. Вы увидите рунические камни и наследие викингов, узнаете интересные факты о Ратуше — месте проведения Нобелевских банкетов.

Современный Стокгольм
Дойдя до главной набережной Стокгольма — Стрэндвэген, вы полюбуетесь живописным видом. А после окажетесь в современном районе миллионеров — Остермальм, где я расскажу о понятии «Стокгольмский синдром». Вы увидите город с разных панорамных точек и сделаете лучшие вечерние снимки!

Организационные детали

Программу стандартного маршрута мы всегда можем обсудить и, по вашему желанию, сделать ее более длительной.

Вечерний тур по Стокгольму
Вечерний тур по Стокгольму
Вечерний тур по Стокгольму
Вечерний тур по Стокгольму
Вечерний тур по Стокгольму
Вечерний тур по Стокгольму
Вечерний тур по Стокгольму
Вечерний тур по Стокгольму
Вечерний тур по Стокгольму

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала В Старом городе.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Людмила
Людмила
Хотите увидеть город глазами местного жителя ? А узнать интересные исторические факты в лёгком изложении? Тогда Вы наш человек! Вместе мы пройдём самыми необычными маршрутами и увидим как живут местные жители. Никаких классических программ! Весело, познавательно и по-шведски без стресса - вот такие экскурсии я могу вам предложить!
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6 отзывов оставили туристы

17 октября 2019
Все хорошо. Встретили, все рассказали, объяснили, как построить дальше самостоятельный маршрут. Еще обязательно обратимся, если будем в Стокгольме!
20 июля 2019
Хороший экскурсовод, нам все понравилось, спасибо
23 октября 2018
Понравился индивидуальный подход, так как экскурсия начиналась в нестандартное время (7:00). Гид была на месте вовремя, и отлично продумала логистику нашей прогулки. Приятно, что Людмила с большим уважением относится к Швеции и к Стокгольму в частности, к истории и культуре страны. Всегда получаешь положительные эмоции от человека, который любит место, о котором рассказывает. Людмила внимательно подходит к приоритетам группы, интеллигентный и образованный человек, общение с которым оставило только положительные эмоции. Всем рекомендуем:)
9 января 2018
Отличная экскурсия, прекрасный экскурсовод, все прошло очень интересно и комфортно, рекомендую!
9 января 2018
Спасибо, Людмиле! Познавательно и интересно! Прекрасное эмоцилнальное изложение!
8 сентября 2017
Отличная экскурсия!

Людмила проводит ещё 3 экскурсии

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