6 отзывов оставили туристы

Стокгольм совсем не похож на большинство европейских городов и шведы украшают северную столицу так, чтобы иллюминация была в балансе с архитектурным стилем города. Я встречу вас в любом удобном месте и мы без спешки прогуляемся по вечерним улицам. Вы посетите центральные районы и острова и узнаете не только о викингах и их традициях, но также о быте современных шведов.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Старый город

Мы прогуляемся по Старому городу и отыщем самую маленькую скульптуру в Европе. Осмотрит Рыцарскую церковь, усыпальницу шведских королей, и старинный собор Святого Николая, протиснемся по самой узкой улочке и выпьем традиционный рождественский глёг на Большой площади. Вы увидите рунические камни и наследие викингов, узнаете интересные факты о Ратуше — месте проведения Нобелевских банкетов.

Современный Стокгольм

Дойдя до главной набережной Стокгольма — Стрэндвэген, вы полюбуетесь живописным видом. А после окажетесь в современном районе миллионеров — Остермальм, где я расскажу о понятии «Стокгольмский синдром». Вы увидите город с разных панорамных точек и сделаете лучшие вечерние снимки!

Организационные детали

Программу стандартного маршрута мы всегда можем обсудить и, по вашему желанию, сделать ее более длительной.