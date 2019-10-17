6 отзывов оставили туристы

Старый город Мы прогуляемся по Старому городу и отыщем самую маленькую скульптуру в Европе. Осмотрит Рыцарскую церковь, усыпальницу шведских королей, и старинный собор Святого Николая, протиснемся по самой узкой улочке и выпьем традиционный рождественский глёг на Большой площади. Вы увидите рунические камни и наследие викингов, узнаете интересные факты о Ратуше — месте проведения Нобелевских банкетов.
Современный Стокгольм Дойдя до главной набережной Стокгольма — Стрэндвэген, вы полюбуетесь живописным видом. А после окажетесь в современном районе миллионеров — Остермальм, где я расскажу о понятии «Стокгольмский синдром». Вы увидите город с разных панорамных точек и сделаете лучшие вечерние снимки!
Организационные детали
Программу стандартного маршрута мы всегда можем обсудить и, по вашему желанию, сделать ее более длительной.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Место встречи для начала В Старом городе.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Хотите увидеть город глазами местного жителя ? А узнать интересные исторические факты в лёгком изложении?
Тогда Вы наш человек!
Вместе мы пройдём самыми необычными маршрутами и увидим как живут местные жители.
Никаких классических программ!
Весело, познавательно и по-шведски без стресса - вот такие экскурсии я могу вам предложить!
Все хорошо. Встретили, все рассказали, объяснили, как построить дальше самостоятельный маршрут. Еще обязательно обратимся, если будем в Стокгольме!
Наталья
20 июля 2019
Хороший экскурсовод, нам все понравилось, спасибо
Жильцова
23 октября 2018
Понравился индивидуальный подход, так как экскурсия начиналась в нестандартное время (7:00). Гид была на месте вовремя, и отлично продумала логистику нашей прогулки. Приятно, что Людмила с большим уважением относится к Швеции и к Стокгольму в частности, к истории и культуре страны. Всегда получаешь положительные эмоции от человека, который любит место, о котором рассказывает. Людмила внимательно подходит к приоритетам группы, интеллигентный и образованный человек, общение с которым оставило только положительные эмоции. Всем рекомендуем:)
Татьяна
9 января 2018
Отличная экскурсия, прекрасный экскурсовод, все прошло очень интересно и комфортно, рекомендую!
Ирина
9 января 2018
Спасибо, Людмиле! Познавательно и интересно! Прекрасное эмоцилнальное изложение!
Разобраться, кем же все-таки были эти загадочные скандинавские мореходы
Викинги – кто они? Разбойники или великие воины? Во время экскурсии по историческому музею вы не только увидите уникальные предметы быта, доспехи и оружие викингов, но и разгадаете загадки рунических камней и послания храбрых воинов.
Интерактивная прогулка по Старому городу и центру Стокгольма
Спокойствие, только спокойствие! Обзорно-развлекательная экскурсия рассчитана как на детей, так и на взрослых. Интересно будет всем. Вы отправитесь в увлекательное путешествие по городу и в веселой и игровой форме узнаете о самых важных достопримечательностях города, а также услышите множество историй о принцах и принцессах, драконах и других сказочных персонажах.
Экскурсия по Стокгольму на авто – это прекрасная возможность увидеть город сразу с нескольких панорамных площадок. Мы проедем 7 шведских островов и вы увидите бесконечно множество районов, где «кипит жизнь» шведской столицы. Моя экскурсия — это баланс историй о современной жизни с интересными рассказами об истории страны. Все будет lagom, поехали!
Исследовать улочки самого сердца Стокгольма и погрузиться в историю шведской монархии
Давайте прогуляемся по нетуристическим уголкам Стокгольма и достопримечательностям Старого города. Побродим по острову Святого духа, посетим место захоронения шведских монархов, пройдемся по самой узкой улочке и проверим, не связали ли очередную шапочку маленькому символу города. Я покажу вам Стокгольм «для своих», познакомлю с его историей и самыми известными обитателями.
Прогуляться по главными достопримечательностями и узнать об особенностях шведской жизни
Знакомиться с городом я предлагаю, разобравшись, что скрывается за парадными фасадами и как выглядит в Стокгольме жизнь сегодня. Начнем с королей и королевских традиций от дворца и так догуляем и до привычек обычных городских жителей.
Хотели бы вы знать, где проживал в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил — Карлсон? А увидеть самую маленькую скульптуру в Европе? А может быть, вы уже слышали о самой узкой улочке Стокгольма — улице Мортена Тротзига? Тогда вам непременно нужно прогуляться по старому городу Стокгольма.
Идеальный вариант начать знакомство со столицей Швеции – отправиться на обзорную автомобильную экскурсию. За 3 часа вы увидите самые важные достопримечательности Стокгольма. Будем останавливаться, гулять и рассматривать объекты города, я познакомлю вас с историей и расскажу об особенностях образа жизни шведов.
Рождественские традиции, ярмарки, рынки и многое другое на обзорной экскурсии с местной жительницей
Устали от монотонного пересказа исторических фактов? Хотели бы узнать историю города в лёгкой познавательной форме? На обзорной прогулке со мной вы получите самую полноценную картину Стокгольма — как его современной, так и исторической части.
Наша дружеская обзорная прогулка создана для тех, кто хочет с первого дня прочувствовать атмосферу Стокгольма и начать ориентироваться в шведской столице. Мы проведем вас по знаковым достопримечательностям, покажем современную внутреннюю жизнь города и расскажем самые интересные факты из его истории. Вы узнаете о лучших местных ресторанчиках, познакомитесь с крошечным символом Стокгольма и с нашей помощью наметите план дальнейшего путешествия!