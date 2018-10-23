6 отзывов оставили туристы

Познакомиться с городом за полтора часа и насладиться вечерней иллюминацией
Стокгольм совсем не похож на большинство европейских городов и шведы украшают северную столицу так, чтобы иллюминация была в балансе с архитектурным стилем города. Я встречу вас в любом удобном месте и мы без спешки прогуляемся по вечерним улицам.
Вы посетите центральные районы и острова и узнаете не только о викингах и их традициях, но также о быте современных шведов.
Мы прогуляемся по Старому городу и отыщем самую маленькую скульптуру в Европе. Осмотрит Рыцарскую церковь, усыпальницу шведских королей, и старинный собор Святого Николая, протиснемся по самой узкой улочке и выпьем традиционный рождественский глёг на Большой площади. Вы увидите рунические камни и наследие викингов, узнаете интересные факты о Ратуше — месте проведения Нобелевских банкетов.
Современный Стокгольм
Дойдя до главной набережной Стокгольма — Стрэндвэген, вы полюбуетесь живописным видом. А после окажетесь в современном районе миллионеров — Остермальм, где я расскажу о понятии «Стокгольмский синдром». Вы увидите город с разных панорамных точек и сделаете лучшие вечерние снимки!
Организационные детали
Программу стандартного маршрута мы всегда можем обсудить и, по вашему желанию, сделать ее более длительной.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старом городе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Стокгольм
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 796 туристов
Хотите увидеть город глазами местного жителя? А узнать интересные исторические факты в лёгком изложении?
Тогда Вы наш человек!
Вместе мы пройдём самыми необычными маршрутами и увидим как живут местные жители.
Никаких классических программ!
Весело, познавательно и по-шведски без стресса - вот такие экскурсии я могу вам предложить!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
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2
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1
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Жильцова
Понравился индивидуальный подход, так как экскурсия начиналась в нестандартное время (7:00). Гид была на месте вовремя, и отлично продумала логистику нашей прогулки. Приятно, что Людмила с большим уважением относится к читать дальшеуменьшить
Швеции и к Стокгольму в частности, к истории и культуре страны. Всегда получаешь положительные эмоции от человека, который любит место, о котором рассказывает. Людмила внимательно подходит к приоритетам группы, интеллигентный и образованный человек, общение с которым оставило только положительные эмоции. Всем рекомендуем:)
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С
Сергей
Все хорошо. Встретили, все рассказали, объяснили, как построить дальше самостоятельный маршрут. Еще обязательно обратимся, если будем в Стокгольме!
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Т
Татьяна
Отличная экскурсия, прекрасный экскурсовод, все прошло очень интересно и комфортно, рекомендую!
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И
Ирина
Спасибо, Людмиле! Познавательно и интересно! Прекрасное эмоцилнальное изложение!
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Н
Наталья
Хороший экскурсовод, нам все понравилось, спасибо
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С
София
Отличная экскурсия!
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