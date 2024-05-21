1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Старый город Стокгольма: в гостях у Карлсона - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в мир историй и тайн Стокгольма, следуя по следам Карлсона, исследуя узкие улочки и величественные площади
Начало: По адресу Slottsbacken 2 около всадника
«Давайте пройдемся по старому городу и узнаем все его истории и секреты»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
€249 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Стокгольм: секреты и легенды Старого Города в увлекательной экскурсии
Откройте для себя волшебство Старого Города Стокгольма, погружаясь в истории и тайны, которые оживают на каждом шагу
«Старый город в Стокгольме или как его называют по-шведски «Гамла Стан» — это один из самых больших средневековых районов сохранившихся в Европе, это самая основная историческая достопримечательность Стокгольма»
Сегодня в 16:30
14 июня в 09:00
€60 за человека
Индивидуальная
2 часа
Старый город Gamla Stan - путешествие в историю Стокгольма
Погрузитесь в атмосферу Стокгольма прошлых веков, исследуя узкие улочки и исторические загадки Старого города Gamla Stan
«Старый город, Gamla Stan – это самое сердце Стокгольма»
Завтра в 10:00
15 июня в 08:00
€182 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
В Стокгольм с детьми: сказочное приключение по столице Швеции
Проведите 2 часа в захватывающем путешествии по Стокгольму, где сказки оживают и история встречается с весельем
Начало: На Slottbacken 2 в Старом городе, напротив всадник...
«За 2 часа вы детально познакомитесь со Старым городом и увидите все главные достопримечательности Стокгольма»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€195 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рождественская сказка в Стокгольме: экскурсия по зимнему городу
Погрузитесь в атмосферу праздника с экскурсией по рождественскому Стокгольму. Вас ждут украшенные улицы, вкусные лакомства и теплые воспоминания
«Атмосфера зимнего СтокгольмаВы прогуляетесь по сказочному Старому городу с его узкими улочками, Королевским дворцом, знаменитым маленьким памятником, старыми площадями и церквями»
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
€110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Старый город и музей Скансен в Стокгольме: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневековой Швеции, исследуя Старый город и музей Скансен в компании опытного гида
«После музея мы сядем на закрытый водный трамвайчик и за 7 минут доберемся в Старый город, где вас ждут все главные достопримечательности»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€260 за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Интерактивная квест-экскурсия: дворец и Старый город Стокгольма
Приглашаем в увлекательное путешествие по историческим местам Стокгольма, где каждый шаг раскрывает новую тайну
«Вы отправитесь на прогулку по Старому городу, или Гамла-Стану, с его разноцветными домиками и аутентичной атмосферой»
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:30
€196 за всё до 20 чел.
Групповая
2 часа
«Стокгольм со всех сторон»: путешествие по ключевым достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Стокгольма, открывая его с новых ракурсов. Гамла Стан, Сёдермальм и панорамные виды ждут вас
Начало: в Старом Городе
«Музейный остров, район богачей, а главное — весь Старый Город»
Расписание: ежедневно в 12:00
1 окт в 12:00
2 окт в 12:00
€26 за человека
Групповая
1.5 часа
Старый город Стокгольма: от королей до викингов
Погрузитесь в атмосферу Стокгольма, исследуя его старинные улочки, легенды о викингах и королях. Узнайте, как живёт современная шведская столица
Начало: Метро Gamla Stan
«Наше путешествие начнется с мощеных площадей и переулков Старого города, где много веков назад зародился Стокгольм»
Расписание: в понедельник в 15:00
7 окт в 15:00
14 окт в 15:00
€20 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий21 мая 2024Я заказал эту экскурсию для друга, в качестве подарка. Он остался очень доволен. Надеюсь, оказавшись в Стокгольме, воспользуюсь услугами Гузель. Спасибо
- IInna17 мая 2024Замечательная экскурсия: информативно и очень интересно!
- ККристина26 апреля 2024Спасибо большое Гузель за такую прекрасную экскурсию! Гузель очень позитивный, добрый и открытый человек, после прогулки осталось впечатления, что я
- SSimon9 апреля 2024Татьяна - светлый человек и суперпрофессионал. В виде исключения согласилась провести эскурсию буквально на следующий день. Было очень интересно и нескучно, 10/10
- ООлеся1 апреля 2024Нам проводила экскурсию Ирина. Все просто супер. Очень приятный человек и с большим знанием города. Показала много разных дополнительных каких
- ААльберт19 января 2024Понравилось всё - предварительное обсуждение экскурсии, выбранное место для начала, план экскурсии полностью соответствовал нашим пожеланиям, ну и конечно сам
- ППавел9 января 2024Приятный экскурсовод, рассказывающий легко и с юмором, при этом не поверхностно. Людмила выбрала подходящую форму и содержание экскурсии для нашей группы (родители и дети 10 и 12 лет).
- ННаталья8 января 2024Ирина очень интересный рассказчик,провела замечательную экскурсию. Много ценной информации получили
- ННаталья31 декабря 2023Очень «уютная», если так можно сказать про экскурсию! Людмила прекрасный экскурсовод, детям очень понравилось! Без скучных дат, загадки, ребусы, все прошло на одном дыхании, время пролетело незаметно!
- ААнна25 октября 2023Все очень понравилось жаль у нас было мало времени, и маленький ребенок! В следующий раз возьмем встречу на намного дольше 🫶
Ответы на вопросы от путешественников по Стокгольм в категории «Старый город»
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