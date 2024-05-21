Экскурсии по Старому городу в Стокгольм

Найдено 9 экскурсий в категории «Старый город» в Стокгольм на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старый город: в гостях у Карлсона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Старый город Стокгольма: в гостях у Карлсона - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в мир историй и тайн Стокгольма, следуя по следам Карлсона, исследуя узкие улочки и величественные площади
Начало: По адресу Slottsbacken 2 около всадника
«Давайте пройдемся по старому городу и узнаем все его истории и секреты»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
249 за всё до 10 чел.
Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
367 отзывов
Стокгольм: секреты и легенды Старого Города в увлекательной экскурсии
Откройте для себя волшебство Старого Города Стокгольма, погружаясь в истории и тайны, которые оживают на каждом шагу
«Старый город в Стокгольме или как его называют по-шведски «Гамла Стан» — это один из самых больших средневековых районов сохранившихся в Европе, это самая основная историческая достопримечательность Стокгольма»
Сегодня в 16:30
14 июня в 09:00
60 за человека
Старый город Gamla Stan - дела давно минувших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Старый город Gamla Stan - путешествие в историю Стокгольма
Погрузитесь в атмосферу Стокгольма прошлых веков, исследуя узкие улочки и исторические загадки Старого города Gamla Stan
«Старый город, Gamla Stan – это самое сердце Стокгольма»
Завтра в 10:00
15 июня в 08:00
182 за всё до 5 чел.
В Стокгольм с детьми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
29 отзывов
В Стокгольм с детьми: сказочное приключение по столице Швеции
Проведите 2 часа в захватывающем путешествии по Стокгольму, где сказки оживают и история встречается с весельем
Начало: На Slottbacken 2 в Старом городе, напротив всадник...
«За 2 часа вы детально познакомитесь со Старым городом и увидите все главные достопримечательности Стокгольма»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
195 за всё до 10 чел.
Прогулка по рождественскому Стокгольму
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Рождественская сказка в Стокгольме: экскурсия по зимнему городу
Погрузитесь в атмосферу праздника с экскурсией по рождественскому Стокгольму. Вас ждут украшенные улицы, вкусные лакомства и теплые воспоминания
«Атмосфера зимнего СтокгольмаВы прогуляетесь по сказочному Старому городу с его узкими улочками, Королевским дворцом, знаменитым маленьким памятником, старыми площадями и церквями»
Завтра в 08:00
10 июня в 12:00
110 за всё до 10 чел.
Старый город и музей Скансен в Стокгольме
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Старый город и музей Скансен в Стокгольме: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневековой Швеции, исследуя Старый город и музей Скансен в компании опытного гида
«После музея мы сядем на закрытый водный трамвайчик и за 7 минут доберемся в Старый город, где вас ждут все главные достопримечательности»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
260 за всё до 10 чел.
Обзорная-квест по дворцу и Старому городу
🚶 Пешая
Квест
2 часа
6 отзывов
Интерактивная квест-экскурсия: дворец и Старый город Стокгольма
Приглашаем в увлекательное путешествие по историческим местам Стокгольма, где каждый шаг раскрывает новую тайну
«Вы отправитесь на прогулку по Старому городу, или Гамла-Стану, с его разноцветными домиками и аутентичной атмосферой»
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:30
196 за всё до 20 чел.
Стокгольм со всех сторон
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
62 отзыва
«Стокгольм со всех сторон»: путешествие по ключевым достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Стокгольма, открывая его с новых ракурсов. Гамла Стан, Сёдермальм и панорамные виды ждут вас
Начало: в Старом Городе
«Музейный остров, район богачей, а главное — весь Старый Город»
Расписание: ежедневно в 12:00
1 окт в 12:00
2 окт в 12:00
26 за человека
Старый город - от королей до викингов
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
Старый город Стокгольма: от королей до викингов
Погрузитесь в атмосферу Стокгольма, исследуя его старинные улочки, легенды о викингах и королях. Узнайте, как живёт современная шведская столица
Начало: Метро Gamla Stan
«Наше путешествие начнется с мощеных площадей и переулков Старого города, где много веков назад зародился Стокгольм»
Расписание: в понедельник в 15:00
7 окт в 15:00
14 окт в 15:00
20 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    21 мая 2024
    Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города
    Я заказал эту экскурсию для друга, в качестве подарка. Он остался очень доволен. Надеюсь, оказавшись в Стокгольме, воспользуюсь услугами Гузель. Спасибо
  • I
    Inna
    17 мая 2024
    Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города
    Замечательная экскурсия: информативно и очень интересно!
  • К
    Кристина
    26 апреля 2024
    Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города
    Спасибо большое Гузель за такую прекрасную экскурсию! Гузель очень позитивный, добрый и открытый человек, после прогулки осталось впечатления, что я
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    гуляла с очень хорошим другом! Гузель старается рассказать все по максимуму, плюс показать свои любимые места в Стокгольме, которые при самостоятельной прогулке можно было бы упустить. Очень рекомендую, северный Стокгольм откроется с Гузель с совершенно теплой стороны!

  • S
    Simon
    9 апреля 2024
    Обзорная-квест по дворцу и Старому городу
    Татьяна - светлый человек и суперпрофессионал. В виде исключения согласилась провести эскурсию буквально на следующий день. Было очень интересно и нескучно, 10/10
  • О
    Олеся
    1 апреля 2024
    Старый город: в гостях у Карлсона
    Нам проводила экскурсию Ирина. Все просто супер. Очень приятный человек и с большим знанием города. Показала много разных дополнительных каких
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    то интересных особенностей и фишек, о которых и не прочитаешь особо нигде. Отличный формат и для детей, и взрослых. Мы остались в большом восторге!

  • А
    Альберт
    19 января 2024
    Прогулка по рождественскому Стокгольму
    Понравилось всё - предварительное обсуждение экскурсии, выбранное место для начала, план экскурсии полностью соответствовал нашим пожеланиям, ну и конечно сам
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    поданный материал. Узнали интересные детали жизни в Швеции, которые не найдёшь в Википедии:-). Спасибо Ирине за интересную экскурсию и вкусный презент!

  • П
    Павел
    9 января 2024
    В Стокгольм с детьми
    Приятный экскурсовод, рассказывающий легко и с юмором, при этом не поверхностно. Людмила выбрала подходящую форму и содержание экскурсии для нашей группы (родители и дети 10 и 12 лет).
  • Н
    Наталья
    8 января 2024
    Прогулка по рождественскому Стокгольму
    Ирина очень интересный рассказчик,провела замечательную экскурсию. Много ценной информации получили
  • Н
    Наталья
    31 декабря 2023
    В Стокгольм с детьми
    Очень «уютная», если так можно сказать про экскурсию! Людмила прекрасный экскурсовод, детям очень понравилось! Без скучных дат, загадки, ребусы, все прошло на одном дыхании, время пролетело незаметно!
    Очень «уютная», если так можно сказать про экскурсию! Людмила прекрасный экскурсовод, детям очень понравилось! Без скучныхОчень «уютная», если так можно сказать про экскурсию! Людмила прекрасный экскурсовод, детям очень понравилось! Без скучныхОчень «уютная», если так можно сказать про экскурсию! Людмила прекрасный экскурсовод, детям очень понравилось! Без скучных
  • А
    Анна
    25 октября 2023
    В Стокгольм с детьми
    Все очень понравилось жаль у нас было мало времени, и маленький ребенок! В следующий раз возьмем встречу на намного дольше 🫶

Ответы на вопросы от путешественников по Стокгольм в категории «Старый город»

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Сейчас в Стокгольм в категории "Старый город" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 20 до 260. Туристы уже оставили гидам 520 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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