283 отзыва оставили туристы

Лучшее время для экскурсии в Стокгольме - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город радует яркими красками и активной жизнью. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой прогулки по Старому Городу возможны, но холод и короткий световой день могут ограничить впечатления.

Приглашаем вас на уникальное путешествие по Старому Городу Стокгольма, Гамла Стан, одному из самых захватывающих средневековых кварталов в Европе. Вас ожидает погружение в атмосферу старинных улочек, где каждый камень хранит

свою историю. Вы узнаете о самой старой церкви Старого Города, обнаружите часть крепостной стены и пушечную башню, узнаете о Старинной отметке высоты суши над уровнем моря и откроете для себя, где находились Северные ворота города. Мы расскажем вам о тайне пушечного ядра, застрявшего в углу дома, о загадочных историях городских порталов и колодцев, о Стокгольмской кошке и истории принцессы, спасенной от Дракона. Пройдитесь вдоль самой узкой улочки шириной всего 90 сантиметров и отыщите настоящий рунический камень времен Викингов. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и позволит увидеть Стокгольм под совершенно новым углом

Описание экскурсии

Старый город в Стокгольме или как его называют по-шведски «Гамла Стан» — это один из самых больших средневековых районов сохранившихся в Европе, это самая основная историческая достопримечательность Стокгольма. Здесь в середине XIII века начинался город. Средневековые улочки и площади имеют особую магию. Прогуливаясь по ним с головой окунаешься в атмосферу уникальных и неповторимых архитектурных сооружений, соборов, памятников и скульптур, которые сохранили память о множестве исторических событий, тайн и загадок, поразительных историй и удивительных фактов, о которых я расскажу во время нашей прогулки.

Вам предстоит узнать историю самой старой церкви Старого Города, обнаружить часть крепостной стены и пушечную башню, добраться до Старинной отметки высоты суши над уровнем моря, определить, где находились Северные ворота города и отчего они были такими узкими. А также узнать, куда исчезла часть Кафедрального Собора и как «улыбается» его башня, разобраться в тайне пушечного ядра застрявшего в углу дома и многое другое! Например, познакомиться с загадочными историями городских порталов и колодцев. Узнать тайну Стокгольмской кошки и историю принцессы, спасенной от Дракона. Пройтись вдоль самой узкой улочки шириной всего 90 сантиметров. Отыскать настоящий рунический камень времен Викингов. В этом городе есть на что посмотреть и о чем узнать;)

Ну а с самыми искушенными путешественниками можем отправиться на ночную прогулку (после 21.00), чтобы окунуться в неповторимую магию Старого Города под покровом ночи.

Кому подойдет экскурсия

Взрослые и дети от 6 лет