283 отзыва оставили туристы

В путешествии по одному из крупнейших средневековых кварталов, сохранившихся в Европе, вы погрузитесь в атмосферу старинных улочек, характерных для той эпохи построек и таинственных деталей, укрытых в уголках Стокгольма. Вас ждут сказочные истории 📖, городские легенды и захватывающие факты из жизни «Гамла Стан».

Что вас ожидает

Старый город в Стокгольме или как его называют по-шведски «Гамла Стан» — это один из самых больших средневековых районов сохранившихся в Европе, это самая основная историческая достопримечательность Стокгольма. Здесь в середине XIII века начинался город. Средневековые улочки и площади имеют особую магию. Прогуливаясь по ним с головой окунаешься в атмосферу уникальных и неповторимых архитектурных сооружений, соборов, памятников и скульптур, которые сохранили память о множестве исторических событий, тайн и загадок, поразительных историй и удивительных фактов, о которых я расскажу во время нашей прогулки.

Вам предстоит узнать историю самой старой церкви Старого Города, обнаружить часть крепостной стены и пушечную башню, добраться до Старинной отметки высоты суши над уровнем моря, определить, где находились Северные ворота города и отчего они были такими узкими. А также узнать, куда исчезла часть Кафедрального Собора и как «улыбается» его башня, разобраться в тайне пушечного ядра застрявшего в углу дома и многое другое! Например, познакомиться с загадочными историями городских порталов и колодцев. Узнать тайну Стокгольмской кошки и историю принцессы, спасенной от Дракона. Пройтись вдоль самой узкой улочки шириной всего 90 сантиметров. Отыскать настоящий рунический камень времен Викингов. В этом городе есть на что посмотреть и о чем узнать ;)

Ну а с самыми искушенными путешественниками можем отправиться на ночную прогулку (после 21.00), чтобы окунуться в неповторимую магию Старого Города под покровом ночи.

Кому подойдет экскурсия

Взрослые и дети от 6 лет