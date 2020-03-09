283 отзыва оставили туристы

Старый город в Стокгольме или как его называют по-шведски «Гамла Стан» — это один из самых больших средневековых районов сохранившихся в Европе, это самая основная историческая достопримечательность Стокгольма. Здесь в середине XIII века начинался город. Средневековые улочки и площади имеют особую магию. Прогуливаясь по ним с головой окунаешься в атмосферу уникальных и неповторимых архитектурных сооружений, соборов, памятников и скульптур, которые сохранили память о множестве исторических событий, тайн и загадок, поразительных историй и удивительных фактов, о которых я расскажу во время нашей прогулки.
Вам предстоит узнать историю самой старой церкви Старого Города, обнаружить часть крепостной стены и пушечную башню, добраться до Старинной отметки высоты суши над уровнем моря, определить, где находились Северные ворота города и отчего они были такими узкими. А также узнать, куда исчезла часть Кафедрального Собора и как «улыбается» его башня, разобраться в тайне пушечного ядра застрявшего в углу дома и многое другое! Например, познакомиться с загадочными историями городских порталов и колодцев. Узнать тайну Стокгольмской кошки и историю принцессы, спасенной от Дракона. Пройтись вдоль самой узкой улочки шириной всего 90 сантиметров. Отыскать настоящий рунический камень времен Викингов. В этом городе есть на что посмотреть и о чем узнать ;)
Ну а с самыми искушенными путешественниками можем отправиться на ночную прогулку (после 21.00), чтобы окунуться в неповторимую магию Старого Города под покровом ночи.
Кому подойдет экскурсия
Взрослые и дети от 6 лет
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Живу в Стокгольме 15 лет и для меня он всегда разный, он может быть светлым и темным, средневековым и современным, оригинальным и простым, но при этом всегда привлекательным. Стокгольм может быть на любой вкус. Приезжайте, я с удовольствием покажу Вам Стокгольм!
Заказали экскурсию в интернете, ориентируясь на отзывы и не ошиблись. Гузель хороший экскурсовод, знающий своё дело. Экскурсии ведёт легко, с юмором, не перегружая датами, фамилиями и терминами. Прекрасно ориентируется как в истории, так и в архитектуре, и искусстве. Мы получали полноценные ответы на все вопросы, которые задавали. Благодарим за организованность, лаконичность и доброжелательность. Нам все понравилось. Спасибо. ))
Василий
5 марта 2020
3 марта 2020 г. нам с супругой посчастливилось побывать на индивидуальной экскурсии с Гузель. Сказать что нам понравилось - ничего не сказать! Мы в полнейшем восторге! Не смотря на ненастную погоду (шел снег с дождем) экскурсия прошла на одном дыхании! Гузель - мастер своего дела! Заказывайте у неё экскурсию, не пожалеете! Гузель ответила на все наши вопросы, рассказала достаточно много интересного, всегда была на связи и помогла с некоторыми деталями путешествия! Побольше бы таких экскурсоводов!
Надежда
4 марта 2020
Хотим поблагодарить Гузель за замечательную экскурсию!!! Недавно побывали в Стокгольме, казалось мы гуляем с хорошо знакомым человеком. Гузель очень интересно рассказывала, водила по красивейшим местам. Кроме того, создала неформальную атмосферу, отвлекаясь, стоя у оперного театра, рассказом о спектаклях в этом театре. За несколько часов мы успели полюбить пород и хотим вернуться сюда снова.
Irina
25 февраля 2020
Очень интересно, легко слушается и прекрасно запоминается. Очень грамотная подача хорошо подготовленного материала.
Ольга
19 февраля 2020
Спасибо большое за содержательную экскурсию ! Энергии вам на нас всех туристов !
Ekaterina
9 февраля 2020
Гузель прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Разнообразные знания по любым вопросам истории, архитектуре, гастрономии и многом другом были интересны и полезны. По нашей просьбе встретила нас около паромв, так как мы первый раз в Стокгольме. Рассказала о музеях, привычках жителей Стокгольма. Очень рекомендуем нашего экскурсовода. Еще раз спасибо Гузель.
Наталия
2 февраля 2020
Хочу сказать огромное спасибо Гузель за прекрасно проведенное время. Старый город! Солнце !+5 ! Море интересного и познавательного!!! Гузель - это знающий человек. любящий свое дело. 3 часа пролетело не заметно!!! Всем советую!!!!
Александра
2 февраля 2020
Большое спасибо за экскурсию и знакомством со старым городом! Экскурсия прошла на одном дыхании (почти 4 часа), помимо стандартных мест must see, Гузель показала нам вещи, на которые мы сами никогда не обратили внимание. По ее совету попали в отличный ресторан на ужин. Очень рекомендую!!!
Александр
31 января 2020
Спасибо за отличную экскурсию!!! Экскурсия от Гузель - это великолепный рассказ об истории Стокгольма и Швеции, о людях которые её прославили и обычных шведах, об их быте, традициях, вкусах... Хорошо проработанный маршрут, было очень интересно, весело и не скучно! Большое спасибо за изысканную встречу с благородным городом, за Вашу (а теперь и мою) любовь к Стокгольму! И не смотря на моросящий дождик, было тепло и душевно!
Лилия
24 января 2020
Замечательная экскурсия. А Гузель хороший рассказчик. И так получилось, что кроме меня никого небыло (будни, не сезон), т. е получилась индивидуальная экскурсия. А скорее - познавательная пешая прогулка с человеком, который любит и знает город.. Почти 4 часа пролетели незаметно! Я очень довольна!
Совместить историю, архитектуру, природные ландшафты и спорт в занимательной велопрогулке
Стокгольм расположен на 14 островах, связанных 57 мостами, и все они охвачены велосипедными дорожками общей протяженностью более 750 километров. Эта экскурсия — отличная возможность совместить историю, архитектуру, природные ландшафты и спорт в увлекательной велопрогулке. Благодаря популярному в Стокгольме средству передвижения вы сможете почувствовать себя местным жителем и увидеть значительно больше, чем это было бы возможно при пешем туре!
Увидеть современные творения и понять их взаимодействие с городом
Скульптуры и скульптурные композиции, порой очень неожиданные и даже эксцентричные, органично вплетены в облик шведской столицы. На прогулке по Старому Городу, острову рыцарей, Королевскому острову, деловому Сити, аристократическому Восточному району и Корабельному острову вы увидите самые интересные и оригинальные уличные скульптуры. А я расскажу вам об их создании, символизме и жизни вне музеев.
Исследовать улочки самого сердца Стокгольма и погрузиться в историю шведской монархии
Давайте прогуляемся по нетуристическим уголкам Стокгольма и достопримечательностям Старого города. Побродим по острову Святого духа, посетим место захоронения шведских монархов, пройдемся по самой узкой улочке и проверим, не связали ли очередную шапочку маленькому символу города. Я покажу вам Стокгольм «для своих», познакомлю с его историей и самыми известными обитателями.
Прогуляться по главными достопримечательностями и узнать об особенностях шведской жизни
Знакомиться с городом я предлагаю, разобравшись, что скрывается за парадными фасадами и как выглядит в Стокгольме жизнь сегодня. Начнем с королей и королевских традиций от дворца и так догуляем и до привычек обычных городских жителей.
Познакомиться с городом за полтора часа и насладиться рождественской иллюминацией
Стокгольм совсем не похож на большинство европейских городов и шведы украшают северную столицу так, чтобы новогодняя иллюминация была в балансе с архитектурным стилем города. Я встречу вас в любом удобном месте и мы без спешки прогуляемся по вечерним улицам. Вы посетите центральные районы и острова и узнаете не только о викингах и их традициях, но также о быте современных шведов.
Интерактивная прогулка по Старому городу и центру Стокгольма
Спокойствие, только спокойствие! Обзорно-развлекательная экскурсия рассчитана как на детей, так и на взрослых. Интересно будет всем. Вы отправитесь в увлекательное путешествие по городу и в веселой и игровой форме узнаете о самых важных достопримечательностях города, а также услышите множество историй о принцах и принцессах, драконах и других сказочных персонажах.
Экскурсия по Стокгольму на авто – это прекрасная возможность увидеть город сразу с нескольких панорамных площадок. Мы проедем 7 шведских островов и вы увидите бесконечно множество районов, где «кипит жизнь» шведской столицы. Моя экскурсия — это баланс историй о современной жизни с интересными рассказами об истории страны. Все будет lagom, поехали!
Хотели бы вы знать, где проживал в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил — Карлсон? А увидеть самую маленькую скульптуру в Европе? А может быть, вы уже слышали о самой узкой улочке Стокгольма — улице Мортена Тротзига? Тогда вам непременно нужно прогуляться по старому городу Стокгольма.