283 отзыва оставили туристы

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Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города

Отголоски средневековья в шведской столице

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

40 за человека

У этой экскурсии283 отзыва
4.96
Гузель
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Гузель – Гид в Стокгольме
В путешествии по одному из крупнейших средневековых кварталов, сохранившихся в Европе, вы погрузитесь в атмосферу старинных улочек, характерных для той эпохи построек и таинственных деталей, укрытых в уголках Стокгольма.

Вас ждут сказочные истории 📖, городские легенды и захватывающие факты из жизни «Гамла Стан».
Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города
Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города

Что вас ожидает

Старый город в Стокгольме или как его называют по-шведски «Гамла Стан» — это один из самых больших средневековых районов сохранившихся в Европе, это самая основная историческая достопримечательность Стокгольма. Здесь в середине XIII века начинался город. Средневековые улочки и площади имеют особую магию. Прогуливаясь по ним с головой окунаешься в атмосферу уникальных и неповторимых архитектурных сооружений, соборов, памятников и скульптур, которые сохранили память о множестве исторических событий, тайн и загадок, поразительных историй и удивительных фактов, о которых я расскажу во время нашей прогулки.

Вам предстоит узнать историю самой старой церкви Старого Города, обнаружить часть крепостной стены и пушечную башню, добраться до Старинной отметки высоты суши над уровнем моря, определить, где находились Северные ворота города и отчего они были такими узкими. А также узнать, куда исчезла часть Кафедрального Собора и как «улыбается» его башня, разобраться в тайне пушечного ядра застрявшего в углу дома и многое другое! Например, познакомиться с загадочными историями городских порталов и колодцев. Узнать тайну Стокгольмской кошки и историю принцессы, спасенной от Дракона. Пройтись вдоль самой узкой улочки шириной всего 90 сантиметров. Отыскать настоящий рунический камень времен Викингов. В этом городе есть на что посмотреть и о чем узнать ;)

Ну а с самыми искушенными путешественниками можем отправиться на ночную прогулку (после 21.00), чтобы окунуться в неповторимую магию Старого Города под покровом ночи.

Кому подойдет экскурсия

Взрослые и дети от 6 лет

Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города
Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города
Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города
Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города
Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города
Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города
Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города
Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Гузель
Гузель
Живу в Стокгольме 15 лет и для меня он всегда разный, он может быть светлым и темным, средневековым и современным, оригинальным и простым, но при этом всегда привлекательным. Стокгольм может быть на любой вкус. Приезжайте, я с удовольствием покажу Вам Стокгольм!
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283 отзыва оставили туристы

9 марта 2020
Заказали экскурсию в интернете, ориентируясь на отзывы и не ошиблись. Гузель хороший экскурсовод, знающий своё дело. Экскурсии ведёт легко, с юмором, не перегружая датами, фамилиями и терминами. Прекрасно ориентируется как в истории, так и в архитектуре, и искусстве. Мы получали полноценные ответы на все вопросы, которые задавали. Благодарим за организованность, лаконичность и доброжелательность. Нам все понравилось. Спасибо. ))
5 марта 2020
3 марта 2020 г. нам с супругой посчастливилось побывать на индивидуальной экскурсии с Гузель. Сказать что нам понравилось - ничего не сказать! Мы в полнейшем восторге! Не смотря на ненастную погоду (шел снег с дождем) экскурсия прошла на одном дыхании! Гузель - мастер своего дела! Заказывайте у неё экскурсию, не пожалеете! Гузель ответила на все наши вопросы, рассказала достаточно много интересного, всегда была на связи и помогла с некоторыми деталями путешествия! Побольше бы таких экскурсоводов!
4 марта 2020
Хотим поблагодарить Гузель за замечательную экскурсию!!! Недавно побывали в Стокгольме, казалось мы гуляем с хорошо знакомым человеком. Гузель очень интересно рассказывала, водила по красивейшим местам. Кроме того, создала неформальную атмосферу, отвлекаясь, стоя у оперного театра, рассказом о спектаклях в этом театре. За несколько часов мы успели полюбить пород и хотим вернуться сюда снова.
25 февраля 2020
Очень интересно, легко слушается и прекрасно запоминается. Очень грамотная подача хорошо подготовленного материала.
19 февраля 2020
Спасибо большое за содержательную экскурсию ! Энергии вам на нас всех туристов !
9 февраля 2020
Гузель прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Разнообразные знания по любым вопросам истории, архитектуре, гастрономии и многом другом были интересны и полезны. По нашей просьбе встретила нас около паромв, так как мы первый раз в Стокгольме. Рассказала о музеях, привычках жителей Стокгольма. Очень рекомендуем нашего экскурсовода. Еще раз спасибо Гузель.
2 февраля 2020
Хочу сказать огромное спасибо Гузель за прекрасно проведенное время. Старый город! Солнце !+5 ! Море интересного и познавательного!!! Гузель - это знающий человек. любящий свое дело. 3 часа пролетело не заметно!!! Всем советую!!!!
2 февраля 2020
Большое спасибо за экскурсию и знакомством со старым городом! Экскурсия прошла на одном дыхании (почти 4 часа), помимо стандартных мест must see, Гузель показала нам вещи, на которые мы сами никогда не обратили внимание. По ее совету попали в отличный ресторан на ужин. Очень рекомендую!!!
31 января 2020
Спасибо за отличную экскурсию!!! Экскурсия от Гузель - это великолепный рассказ об истории Стокгольма и Швеции, о людях которые её прославили и обычных шведах, об их быте, традициях, вкусах... Хорошо проработанный маршрут, было очень интересно, весело и не скучно! Большое спасибо за изысканную встречу с благородным городом, за Вашу (а теперь и мою) любовь к Стокгольму! И не смотря на моросящий дождик, было тепло и душевно!
24 января 2020
Замечательная экскурсия. А Гузель хороший рассказчик. И так получилось, что кроме меня никого небыло (будни, не сезон), т. е получилась индивидуальная экскурсия. А скорее - познавательная пешая прогулка с человеком, который любит и знает город.. Почти 4 часа пролетели незаметно! Я очень довольна!
Ещё 273 отзыва

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21 отзыв
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Скульптуры и скульптурные композиции, порой очень неожиданные и даже эксцентричные, органично вплетены в облик шведской столицы. На прогулке по Старому Городу, острову рыцарей, Королевскому острову, деловому Сити, аристократическому Восточному району и Корабельному острову вы увидите самые интересные и оригинальные уличные скульптуры. А я расскажу вам об их создании, символизме и жизни вне музеев.

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