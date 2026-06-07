283 отзыва оставили туристы

Стокгольм: истории, тайны и загадки Старого Города
Откройте для себя волшебство Старого Города Стокгольма, погружаясь в истории и тайны, которые оживают на каждом шагу
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Старому Городу Стокгольма, Гамла Стан, одному из самых захватывающих средневековых кварталов в Европе. Вас ожидает погружение в атмосферу старинных улочек, где каждый камень хранит читать дальшеуменьшить
свою историю.
Вы узнаете о самой старой церкви Старого Города, обнаружите часть крепостной стены и пушечную башню, узнаете о Старинной отметке высоты суши над уровнем моря и откроете для себя, где находились Северные ворота города.
Мы расскажем вам о тайне пушечного ядра, застрявшего в углу дома, о загадочных историях городских порталов и колодцев, о Стокгольмской кошке и истории принцессы, спасенной от Дракона.
Пройдитесь вдоль самой узкой улочки шириной всего 90 сантиметров и отыщите настоящий рунический камень времен Викингов.
Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и позволит увидеть Стокгольм под совершенно новым углом
Лучшее время для экскурсии в Стокгольме - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город радует яркими красками и активной жизнью. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой прогулки по Старому Городу возможны, но холод и короткий световой день могут ограничить впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Старый город
Кафедральный собор
Средневековые улочки
Пушечная башня
Северные ворота
Рунический камень
Описание экскурсии
Старый город в Стокгольме или как его называют по-шведски «Гамла Стан» — это один из самых больших средневековых районов сохранившихся в Европе, это самая основная историческая достопримечательность Стокгольма. Здесь в середине XIII века начинался город. Средневековые улочки и площади имеют особую магию. Прогуливаясь по ним с головой окунаешься в атмосферу уникальных и неповторимых архитектурных сооружений, соборов, памятников и скульптур, которые сохранили память о множестве исторических событий, тайн и загадок, поразительных историй и удивительных фактов, о которых я расскажу во время нашей прогулки.
Вам предстоит узнать историю самой старой церкви Старого Города, обнаружить часть крепостной стены и пушечную башню, добраться до Старинной отметки высоты суши над уровнем моря, определить, где находились Северные ворота города и отчего они были такими узкими. А также узнать, куда исчезла часть Кафедрального Собора и как «улыбается» его башня, разобраться в тайне пушечного ядра застрявшего в углу дома и многое другое! Например, познакомиться с загадочными историями городских порталов и колодцев. Узнать тайну Стокгольмской кошки и историю принцессы, спасенной от Дракона. Пройтись вдоль самой узкой улочки шириной всего 90 сантиметров. Отыскать настоящий рунический камень времен Викингов. В этом городе есть на что посмотреть и о чем узнать;)
Ну а с самыми искушенными путешественниками можем отправиться на ночную прогулку (после 21.00), чтобы окунуться в неповторимую магию Старого Города под покровом ночи.
Кому подойдет экскурсия
Взрослые и дети от 6 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€74
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гузель — ваш гид в Стокгольм
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час
Провёл экскурсии для 2552 туристов
Живу в Стокгольме 15 лет и для меня он всегда разный, он может быть светлым и темным, средневековым и современным, оригинальным и простым, но при этом всегда привлекательным. Стокгольм может быть на любой вкус. Приезжайте, я с удовольствием покажу Вам Стокгольм!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 452 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Константин
Замечательная экскурсия-прогулка по Старому Городу, где мы узнали много интересных фактов про Стокгольм, шведов и Швецию. Гузель очень хорошо, структурировано ведет рассказ, время пролетело незаметно. Кроме того Гузель посоветовала нам несколько интересных музеев, ресторанов и какие специалитеты можно попробовать и привезти домой. Однозначно рекомендуем данную экскурсию, вы получите только положительные эмоции!
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Людмила
Благодаря Гузель я влюбилась в Швецию и Стокгольм с «первого взгляда»! Познавательная, информативная и очень интересная история города! Слушала как сказку! Просто море удовольствия! Сам гид, Гузель очень отзывчивый, деликатный человек! Незабываемые впечатления! Спасибо Гузель! Хочу вернуться в Стокгольм снова и снова! Рекомендую всем!
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Виктория
Большое спасибо Гузель за наше первое знакомство с историей Швеции и историческим её сердцем - Старым городом! Все мы выдержали и холод и дольше, чем 3-х часовой поход. 👍👍🫶 Рекомендуем 🇸🇪
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Владимир
Три главных качества Гузели: знания, внимание к клиенту и неутомимость. Рекомендуем.
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Igor
Большое спасибо за прекрасную экскурсию по Стокгольму! Мы впервые посетили этот удивительный город и благодаря гиду смогли увидеть его не только как туристы, но и понять его историю, характер и читать дальшеуменьшить
особенности современной шведской жизни. Экскурсия была очень хорошо организована: маршрут продуман, рассказ насыщен интересными фактами, историческими событиями и любопытными деталями, которые невозможно узнать из путеводителей. Особенно понравилось, что информация подавалась легко и увлекательно, без перегруженности датами и цифрами. Отдельно хочется отметить профессионализм, доброжелательность и отличное знание материала. Гид охотно отвечал на вопросы, делился рекомендациями и помог увидеть Стокгольм глазами местного жителя. Экскурсия оставила самые приятные впечатления. Рекомендуем всем, кто приезжает в Стокгольм впервые и хочет за несколько часов получить яркое и целостное представление о городе. Спасибо за замечательный день! ⭐⭐⭐⭐⭐
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А
Арсений
Прилетел одним днем в Стокгольм. Гузель шикарно показала исторический центр, было невероятно интересно. Остались очень приятные впечатления о городе благодаря экскурсии. Все вопросы были услышаны, все пожелания - удовлетворены.
P.S. Если едете осенью/зимой - одевайтесь тепло!
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