читать дальше то интересных особенностей и фишек, о которых и не прочитаешь особо нигде. Отличный формат и для детей, и взрослых. Мы остались в большом восторге!

Нам проводила экскурсию Ирина. Все просто супер. Очень приятный человек и с большим знанием города. Показала много разных дополнительных каких