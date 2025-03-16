Найдено 3 экскурсии в категории « Нескучные экскурсии » в Лозанне на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 3 часа Индивидуальная до 4 чел. По местам Одри Хепбёрн (из Лозанны) Посетить живописные места, где знаменитая актриса прожила более 30 лет €320 за всё до 4 чел. Пешая 2 часа Квест до 5 чел. Семейная квест-экскурсия в Лозанне Интерактивная прогулка по историческому центру с играми и загадками Начало: На площади Сан-Франсуа €215 за всё до 5 чел. Пешая 1.5 часа Индивидуальная до 5 чел. Прогулка по историческому некрополю Лозанны Посетить городской ландшафтный парк и одновременно кладбище «Буа-де-Во» Начало: У главного входа на кладбище €150 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Лозанны

Ответы на вопросы от путешественников по Лозанне в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лозанне По местам Одри Хепбёрн (из Лозанны) Семейная квест-экскурсия в Лозанне Прогулка по историческому некрополю Лозанны В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Лозанне в марте 2025 Сейчас в Лозанне в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 320.

Экскурсии на русском языке в Лозанне (Швейцария 🇨🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Швейцарии. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май