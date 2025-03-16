Индивидуальная
до 4 чел.
По местам Одри Хепбёрн (из Лозанны)
Посетить живописные места, где знаменитая актриса прожила более 30 лет
€320 за всё до 4 чел.
Квест
до 5 чел.
Семейная квест-экскурсия в Лозанне
Интерактивная прогулка по историческому центру с играми и загадками
Начало: На площади Сан-Франсуа
16 мар в 09:00
17 мар в 09:00
€215 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по историческому некрополю Лозанны
Посетить городской ландшафтный парк и одновременно кладбище «Буа-де-Во»
Начало: У главного входа на кладбище
Сегодня в 15:30
16 мар в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Лозанне в категории «Необычные»
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