полноценно рассказала нам об истории города и его значимых местах. Также мы узнали множество фактов о жителях города - Дэвиде Боуви, Коко Шанель и русских переселенцах. Посетили протестантский храм и узнали о влиянии протестантизма на жизнь города и Швейцарии. А ещё прогулялись по историческим красивым улочкам, попробовали шоколад и узнали о самых вкусных местах в городе!)



Время экскурсии пролетело незаметно, и я бы очень хотела на экскурсию к Анне ещё раз! Всем рекомендую данную экскурсию, если будете в Лозанне🥰🍷