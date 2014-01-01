Выбирайте и другие экскурсии в Лозанне

Я приглашаю вас в Швейцарию — с её старинными замками, тонкими винами, ароматными сырами и знаменитым шоколадом. Провожу экскурсии и могу разработать индивидуальный маршрут с посещением самых красивых мест Швейцарии, региона Женевского озера и альпийских курортов. Как аккредитованный переводчик сети клиник Genolier и Hirslanden, la Prairie, Laclinique, La Source и CIС помогу с переводами и на приеме у врача, с организацией обследования и лечения. Другие возможные услуги: выбор учебных заведений; открытие счета в швейцарском банке, обеспечение связей и контактов с официальными организациями, адвокатами, банками Швейцарии; консультации по открытию предприятия в Швейцарии, покупке недвижимости, получению ВНЖ и гражданства. Я и мои коллеги гарантируем вам индивидуальный подход, полную конфиденциальность и швейцарское качество обслуживания.