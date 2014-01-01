Выбирайте и другие экскурсии в Лозанне

Мы прогуляемся по городу с удивительной историей и архитектурой, ведь Лозанна ярусами восходит от набережной Уши до Старого города, расположенного на высоте 900 м.
Полюбуемся на увитую плющом башню старинного замка герцогов Савойских (16 век), стоящую напротив отеля Англетерр, где гостил лорд Байрон — автор поэмы “Шийонский узник”, и я расскажу вам об истории написания этой поэмы.
Рядом — Олимпийским музей и парк (темой его открытия после реставрации в 2014 стала Олимпиада в Сочи) и знаменитый фешенебельный отель Beau-Rivage, принимавший в числе своих гостей Елизавету Австрийскую, королевское семейство Таиланда, Президента и делегацию РФ и прочих.
Лозанна — самый маленький город в мире, имеющий собственное метро, которое является достопримечательностью этого города.
Мы поднимемся в центр, на площадь Св. Франсуа, где вы узнаете, как жила средневековая Лозанна, где проходила крепостная стена, на которой разбит парк Мира.
Полюбуемся прекрасным парком Монбенон с видом на Женевское озеро, увидим Лозаннский Дворец Правосудия и памятник Гийому Теллю — я расскажу вам легенду о метком стрелке, имя которого легло в историю создания Швейцарской Конфедерации.
Пройдем в Старый город, на площадь Палю, осмотрим Ратушу и Фонтан Правосудия, а также старейший дом Лозанны на улице Белошвеек.
По крытой лестнице старинного Торгового Ряда мы пройдем к самому красивому в Швейцарии Кафедральному собору (11 век), где покоится прах юной русской аристократки, графини Орловой, и я расскажу вам печальную историю ее жизни, любви и смерти.
Мы осмотрим Старый город и величественный дворец Рюмина — тут вы узнаете, кто и почему подарил Лозанне миллион золотых рублей.
Если у вас появится желание посетить музей зоологии — вы сможете ознакомиться с коллекцией бабочек В. Набокова, переданная музею после смерти писателя его женой.
В ходе экскурсии я, кроме прочего, расскажу о жизни и быте жителей Лозанны, отвечу на все ваши вопросы и подскажу лучшие заведения и магазины.
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я приглашаю вас в Швейцарию — с её старинными замками, тонкими винами, ароматными сырами и знаменитым шоколадом. Провожу экскурсии и могу разработать индивидуальный маршрут с посещением самых красивых мест Швейцарии, региона Женевского озера и альпийских курортов. Как аккредитованный переводчик сети клиник Genolier и Hirslanden, la Prairie, Laclinique, La Source и CIС помогу с переводами и на приеме у врача, с организацией обследования и лечения. Другие возможные услуги: выбор учебных заведений; открытие счета в швейцарском банке, обеспечение связей и контактов с официальными организациями, адвокатами, банками Швейцарии; консультации по открытию предприятия в Швейцарии, покупке недвижимости, получению ВНЖ и гражданства. Я и мои коллеги гарантируем вам индивидуальный подход, полную конфиденциальность и швейцарское качество обслуживания.