Выбирайте и другие экскурсии в Лозанне

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Лозанна — столица Олимпиад и аристократии

Обзорная экскурсия по городу удивительной истории и архитектуры

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

350 за экскурсию

Оксана
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Оксана – Гид в Лозанне
Я приглашаю вас на прогулку 👣 по Лозанне, второму по величине и значимости городу на побережье Женевского озера, во время которой вы узнаете историю 📖 города и Международного Олимпийского Комитета, о жизни здесь Марины Цветаевой и Жоржа Сименона, о том, почему Лозанна также носит звание столицы Правосудия и Медицины и о многом другом.
Лозанна — столица Олимпиад и аристократии
Лозанна — столица Олимпиад и аристократии

Программа

  • Мы прогуляемся по городу с удивительной историей и архитектурой, ведь Лозанна ярусами восходит от набережной Уши до Старого города, расположенного на высоте 900 м.
  • Полюбуемся на увитую плющом башню старинного замка герцогов Савойских (16 век), стоящую напротив отеля Англетерр, где гостил лорд Байрон — автор поэмы “Шийонский узник”, и я расскажу вам об истории написания этой поэмы.
  • Рядом — Олимпийским музей и парк (темой его открытия после реставрации в 2014 стала Олимпиада в Сочи) и знаменитый фешенебельный отель Beau-Rivage, принимавший в числе своих гостей Елизавету Австрийскую, королевское семейство Таиланда, Президента и делегацию РФ и прочих.
  • Лозанна — самый маленький город в мире, имеющий собственное метро, которое является достопримечательностью этого города.
  • Мы поднимемся в центр, на площадь Св. Франсуа, где вы узнаете, как жила средневековая Лозанна, где проходила крепостная стена, на которой разбит парк Мира.
  • Полюбуемся прекрасным парком Монбенон с видом на Женевское озеро, увидим Лозаннский Дворец Правосудия и памятник Гийому Теллю — я расскажу вам легенду о метком стрелке, имя которого легло в историю создания Швейцарской Конфедерации.
  • Пройдем в Старый город, на площадь Палю, осмотрим Ратушу и Фонтан Правосудия, а также старейший дом Лозанны на улице Белошвеек.
  • По крытой лестнице старинного Торгового Ряда мы пройдем к самому красивому в Швейцарии Кафедральному собору (11 век), где покоится прах юной русской аристократки, графини Орловой, и я расскажу вам печальную историю ее жизни, любви и смерти.
  • Мы осмотрим Старый город и величественный дворец Рюмина — тут вы узнаете, кто и почему подарил Лозанне миллион золотых рублей.
  • Если у вас появится желание посетить музей зоологии — вы сможете ознакомиться с коллекцией бабочек В. Набокова, переданная музею после смерти писателя его женой.

В ходе экскурсии я, кроме прочего, расскажу о жизни и быте жителей Лозанны, отвечу на все ваши вопросы и подскажу лучшие заведения и магазины.

Лозанна — столица Олимпиад и аристократии
Лозанна — столица Олимпиад и аристократии
Лозанна — столица Олимпиад и аристократии
Лозанна — столица Олимпиад и аристократии
Лозанна — столица Олимпиад и аристократии
Лозанна — столица Олимпиад и аристократии
Лозанна — столица Олимпиад и аристократии
Лозанна — столица Олимпиад и аристократии
Лозанна — столица Олимпиад и аристократии
Лозанна — столица Олимпиад и аристократии
Лозанна — столица Олимпиад и аристократии
Лозанна — столица Олимпиад и аристократии
Лозанна — столица Олимпиад и аристократии
Лозанна — столица Олимпиад и аристократии
Лозанна — столица Олимпиад и аристократии
Лозанна — столица Олимпиад и аристократии
Лозанна — столица Олимпиад и аристократии
Лозанна — столица Олимпиад и аристократии
Лозанна — столица Олимпиад и аристократии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Оксана
Оксана
Я приглашаю вас в Швейцарию — с её старинными замками, тонкими винами, ароматными сырами и знаменитым шоколадом. Провожу экскурсии и могу разработать индивидуальный маршрут с посещением самых красивых мест Швейцарии, региона Женевского озера и альпийских курортов. Как аккредитованный переводчик сети клиник Genolier и Hirslanden, la Prairie, Laclinique, La Source и CIС помогу с переводами и на приеме у врача, с организацией обследования и лечения. Другие возможные услуги: выбор учебных заведений; открытие счета в швейцарском банке, обеспечение связей и контактов с официальными организациями, адвокатами, банками Швейцарии; консультации по открытию предприятия в Швейцарии, покупке недвижимости, получению ВНЖ и гражданства. Я и мои коллеги гарантируем вам индивидуальный подход, полную конфиденциальность и швейцарское качество обслуживания.
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350 за экскурсию
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