Для иностранцев – экскурсии в Цюрихе

Найдено 3 экскурсии в категории «Для иностранцев» в Цюрихе на русском языке, цены от €176, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.
Пешком по центру Цюриха
Пешая
2 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Цюриха
Цюрих - город старинных улочек и готических соборов. Прогулка по историческому центру, посещение знаковых мест и панорамные виды с Линденхоф
Начало: На главном вокзале
2 мар в 08:00
3 мар в 08:00
€220 за всё до 10 чел.
Цюрих - путешествие во времени
Пешая
2 часа
-
10%
76 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Цюрих - путешествие во времени
Главные достопримечательности и тайные уголки города на обзорной экскурсии
Начало: На площади Парадеплатц 8
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€176€195 за всё до 4 чел.
Авторский тур по галереям Цюриха
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторский тур по галереям Цюриха
Познакомиться с современным искусством и исследовать неизвестные арт-объекты города
Начало: На Zurich Innenstadt
2 мар в 12:00
3 мар в 10:00
€200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • J
    Joanna
    5 февраля 2026
    Цюрих - путешествие во времени
    Потрясающая экскурсия!
    Впервые в Цюрихе транзитом, счастлива, что для первого знакомства с городом выбрала Лиану с ее экскурсией, действительно, случилось путешествие
    читать дальше

    во времени. Эрудированный, заинтересованный, вдохновляющий гид и по-человечески эмпатичный (Лиана предложила встретиться на вокзале, чтобы комфортно без дополнительного стресса найти место встречи в незнакомом городе).

    До сих под впечатлением от мест, историй, секретных фактов об улочках, о личностях города. Любовь к деталям!
    Лиана, спасибо от души!
    Я влюбилась в Цюрих благодаря вам!

  • А
    Анна
    28 января 2026
    Цюрих - путешествие во времени
    Спасибо Лиане за душевную и очень интересную прогулку по городу. Лиана интересный человек, профессионал и очень доброжелательный хозяин, который встречает
    читать дальше

    гостей в своем доме. Все очень понравилось и в том числе маленькая, уютная кафешка, куда мы заходили на кофе, морковный пирог и погреться) Всем рекомендуем!

  • А
    Анна
    26 января 2026
    Цюрих - путешествие во времени
    Отличный гид, отличная экскурсия!
  • А
    Анжелика
    14 января 2026
    Пешком по центру Цюриха
    Очень понравилась экскурсия!! Алексей оказался замечательным гидом: все рассказал в понятной и веселой форме, составил прекрасный маршрут, постоянно учитывал наши интересы!!! Спасибо ему огромное!!!!
  • О
    Ольга
    13 января 2026
    Цюрих - путешествие во времени
    Провела с Лианой потрясающие несколько часов. Профессионал. Я как коллега не раз воспользовалась услугами гидов в разных локациях. Легкая и
    читать дальше

    плавная подача с уклоном на размышления. Не туристические уголки Цюриха, сама бы точно не нашла. И полное погружение в атмосферу города. Рекомендую. С ув. Ольга.

  • Ю
    Юлия
    12 января 2026
    Цюрих - путешествие во времени
    Прекрасная экскурсия))) думаю, что фото все покажут и скажут без слов
  • Т
    Татьяна
    11 января 2026
    Цюрих - путешествие во времени
    Отличная экскурсия по Цюриху! Лиана смогла организовать встречу именно в воскресенье во второй половине дня и гибко подстроилась под наше
    читать дальше

    время (мы ехали из Женевы на машине, и по времени располагали только вечером). Подсказала, где удобно припарковать машину рядом с местом встречи, что очень помогло сориентироваться быстро в новом городе. Прогулка по центру Цюриха прошла великолепно — мы увидели не только основные достопримечательности, но и уютные уголки, которые знают только местные жители. Погода была морозная, и мы сделали остановку на чай/кофе в работающих кафе (а их нужно знать), чтобы согреться, благодаря чему было не холодно. Гид рассказывала интересные легенды и истории о знаменитых людях, связанных с городом, а в конце посоветовала рестораны для ужина. Спасибо за атмосферную, познавательную экскурсию и приятное общение! Цюрих нас правда впечатлил.

  • С
    Светлана
    11 января 2026
    Пешком по центру Цюриха
    У меня была 2 - х часовая экскурсия по Цюриху с прекрасным гидом Алексеем. Очень приятный, интеллигентный, эрудированный молодой человек.
    читать дальше

    Получила огромнейшее удовольствие от экскурсии. За 2 часа я знала всё, о городе и стране, истории (понятными словами, не засыпая датами) об интересных событиях, фактах того времени и сегодняшних дней, о людях и их жизни. Рассказал где и что можно интересное попробовать из национальной кухни и особенности этих блюд. Прогулялись по рождественским улочкам сказочного Цюриха После экскурсии я влюбилась в этот город, благодаря Алексею, и теперь мечтаю о новых путешествиях по городам Швейцарии

  • I
    Irina
    10 января 2026
    Цюрих - путешествие во времени
    Лиана провела нам интересный, яркий тур по Цюриху. Мы услышали много нового из истории города, о Швейцарии и укладе жизни самих швейцарцев. Прогулка получилась позитивной, информативной и яркой.
  • А
    Александра
    5 января 2026
    Цюрих - путешествие во времени
    Лиана отличный гид, прекрасно знает Цюрих, ориентируется и в истории, и может рассказать интересные факты из современной жизни. Нам немного
    читать дальше

    не повезло с погодой - был дождь все время, но Лиана придумала маршрут так, чтобы мы могли временами прятаться от него в интересных домах с историей.

Ответы на вопросы от путешественников по Цюриху в категории «Для иностранцев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Цюрихе
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Пешком по центру Цюриха;
  2. Цюрих - путешествие во времени;
  3. Авторский тур по галереям Цюриха.
Сколько стоит экскурсия по Цюриху в феврале 2026
Сейчас в Цюрихе в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 176 до 220 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 134 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
