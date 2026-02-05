читать дальше

время (мы ехали из Женевы на машине, и по времени располагали только вечером). Подсказала, где удобно припарковать машину рядом с местом встречи, что очень помогло сориентироваться быстро в новом городе. Прогулка по центру Цюриха прошла великолепно — мы увидели не только основные достопримечательности, но и уютные уголки, которые знают только местные жители. Погода была морозная, и мы сделали остановку на чай/кофе в работающих кафе (а их нужно знать), чтобы согреться, благодаря чему было не холодно. Гид рассказывала интересные легенды и истории о знаменитых людях, связанных с городом, а в конце посоветовала рестораны для ужина. Спасибо за атмосферную, познавательную экскурсию и приятное общение! Цюрих нас правда впечатлил.