Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Цюриха
Цюрих - город старинных улочек и готических соборов. Прогулка по историческому центру, посещение знаковых мест и панорамные виды с Линденхоф
Начало: На главном вокзале
2 мар в 08:00
3 мар в 08:00
€220 за всё до 10 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Цюрих - путешествие во времени
Главные достопримечательности и тайные уголки города на обзорной экскурсии
Начало: На площади Парадеплатц 8
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€176
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторский тур по галереям Цюриха
Познакомиться с современным искусством и исследовать неизвестные арт-объекты города
Начало: На Zurich Innenstadt
2 мар в 12:00
3 мар в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- JJoanna5 февраля 2026Потрясающая экскурсия!
Впервые в Цюрихе транзитом, счастлива, что для первого знакомства с городом выбрала Лиану с ее экскурсией, действительно, случилось путешествие
- ААнна28 января 2026Спасибо Лиане за душевную и очень интересную прогулку по городу. Лиана интересный человек, профессионал и очень доброжелательный хозяин, который встречает
- ААнна26 января 2026Отличный гид, отличная экскурсия!
- ААнжелика14 января 2026Очень понравилась экскурсия!! Алексей оказался замечательным гидом: все рассказал в понятной и веселой форме, составил прекрасный маршрут, постоянно учитывал наши интересы!!! Спасибо ему огромное!!!!
- ООльга13 января 2026Провела с Лианой потрясающие несколько часов. Профессионал. Я как коллега не раз воспользовалась услугами гидов в разных локациях. Легкая и
- ЮЮлия12 января 2026Прекрасная экскурсия))) думаю, что фото все покажут и скажут без слов
- ТТатьяна11 января 2026Отличная экскурсия по Цюриху! Лиана смогла организовать встречу именно в воскресенье во второй половине дня и гибко подстроилась под наше
- ССветлана11 января 2026У меня была 2 - х часовая экскурсия по Цюриху с прекрасным гидом Алексеем. Очень приятный, интеллигентный, эрудированный молодой человек.
- IIrina10 января 2026Лиана провела нам интересный, яркий тур по Цюриху. Мы услышали много нового из истории города, о Швейцарии и укладе жизни самих швейцарцев. Прогулка получилась позитивной, информативной и яркой.
- ААлександра5 января 2026Лиана отличный гид, прекрасно знает Цюрих, ориентируется и в истории, и может рассказать интересные факты из современной жизни. Нам немного
Ответы на вопросы от путешественников по Цюриху в категории «Для иностранцев»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Цюрихе
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Цюриху в феврале 2026
Сейчас в Цюрихе в категории "Для иностранцев" можно забронировать 3 экскурсии от 176 до 220 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 134 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Цюрихе (Швейцария 🇨🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год для иностранцев, 134 ⭐ отзыва, цены от €176. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Швейцарии. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель