1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Цюриху
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: В здании центрального вокзала
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€45 за человека
Индивидуальная
2 часа
«Лицо» и легенды Цюриха
Покорить центр города и понять сложный характер швейцарцев в первый день путешествия
Начало: мост Мюнстербрюкке
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Счастливый день в Цюрихе
Дружеская прогулка по знаковым и атмосферным местам города с легким погружением в историю
Начало: Главный жд вокзал Цюриха (Zurich HB)
Завтра в 08:30
12 июня в 09:00
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
В сказочный город Люцерн из Цюриха
Отправиться из Цюриха в город-музей под открытым небом и очароваться красотой озера на фоне гор
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешком по центру Цюриха
Изучить город на обзорной экскурсии и узнать о его прошлом и настоящем
Начало: На главном вокзале
19 июня в 14:00
21 июня в 08:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Цюрих - путешествие во времени
Главные достопримечательности и тайные уголки города на обзорной экскурсии
Начало: На площади Парадеплатц 8
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Расписание: Ежедневно в 15:15
€45 за человека
Индивидуальная
2 часа
Расписание: Ежедневно в 11:00
€180 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина6 июня 2024Мой гид Володя познакомил меня с городом в очень непринужденной манере. Кроме программных мест показал мне свои любимые потайные местечки,
- AAleksandr3 июня 2024Экскурсией остались довольны. Алексею удалось передать дух Цюриха. Много новой информации. Спасибо.
- ИИлья3 июня 2024На экскурсию ездили мои мама и бабушка. Говорят, что это лучшая экскурсия за всю поездку по разным странам Европы. Интересные места, Алексей — очень знающий и приятный гид, очень терпеливый.
- ЕЕвгений30 мая 2024Интересная экскурсия, мы хорошо провели время, узнали больше о городе и стране в целом.
- ЕЕкатерина12 мая 2024Совершила великолепную прогулку с Юлией по Цюриху. Познавательно, содержательно и увлекательно. Посетили старый город и прошлись по Банхофштрассе. Юлия показала знаковые места, рассказала про местные рестораны и предложила идеи для дальнейшего отдыха в Цюрихе. Рекомендую
- ИИван10 мая 2024Получилась индивидуальная экскурсию с Людмилой:) Прогулялись, покушали классного джелатто, посмотрели город, класс☺️
- ННаталья30 апреля 2024Отличная прогулка с интересным гидом, отлично поможет ознакомится с городом! Рекомендую!
- MMila9 апреля 2024Все супер! Большое спасибо) Юлия интересный рассказчик и добрый, приятный человек 🫶🏻
- DDarja9 апреля 2024Хоть я сама и не смогла принять участие в эксурсии, так как именно в этот день разболелась, но мои родственники
- ТТатьяна7 апреля 2024Спасибо большое Алексею за прекрасно проведенное время в Люцерне!
Ответы на вопросы от путешественников по Цюриху в категории «Можно с детьми»
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Сколько стоит экскурсия по Цюриху в июне 2024
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