13 отзывов оставили туристы

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Цюрих — путешествие во времени

Главные достопримечательности и тайные уголки города на обзорной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на площади Парадеплатц
  • Заказать экскурсию

От €8064 за экскурсиюскидка20%

У этой экскурсии13 отзывов
4.85
Liana
Задать вопросОбычно отвечает за 36 мин.
Liana – Гид в Цюрихе
Вы погуляете по узким улочкам Старого города и узнаете, какие события и легенды скрываются за красивыми фасадами его средневековых домов.

Я расскажу о неординарных личностях, вершивших историю 📖 Цюриха, и покажу места, о которых не знают многие местные жители.
Цюрих — путешествие во времени
Цюрих — путешествие во времени

Что вас ожидает

Цюрих сквозь века
Наша прогулка начнется на площади Парадеплатц, откуда мы отправимся к сердцу Старого города — площади Мюнстерхоф с красивейшими домами Гильдий и собором Фраумюнстер. Я расскажу о первых банке и отеле Цюриха и покажу церковь святого Петра. А также поделюсь историями о покровителях города и о том, как Цюрихом правили женщины.

Секреты квартала Нидерхоф
Гуляя по узким мощеным улочкам, вы узнаете, что произошло здесь 500 лет назад и как эти события повлияли на характер жителей Цюриха. Старинный мост приведет нас в другую часть Старого города — квартал Нидерхоф. Здесь вы зайдете в собор Гроссмюнстер и узнаете, что зашифровано в его великолепных витражах.

Неизведанный Цюрих
Я раскрою не только популярные, но и необычные факты о Цюрихе. Так, вы узнаете, как с ним связан дадаизм, где жил Ленин, как он тайно уехал вершить революцию в России и почему в самом центре города притаилась старинная обсерватория. А в завершение поделюсь ценными советами местного жителя: как ориентироваться в городе, куда еще сходить и где вкусно пообедать.

Организационные детали

После экскурсии вы сможете самостоятельно посетить собор Фраумюнстер (цена билета — 5 евро)

Цюрих — путешествие во времени
Цюрих — путешествие во времени
Цюрих — путешествие во времени
Цюрих — путешествие во времени
Цюрих — путешествие во времени
Цюрих — путешествие во времени
Цюрих — путешествие во времени
Цюрих — путешествие во времени
Цюрих — путешествие во времени
Цюрих — путешествие во времени
Цюрих — путешествие во времени
Цюрих — путешествие во времени

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на площади Парадеплатц.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Liana
Liana
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Лиана, и я живу в удивительном Цюрихе уже 11 лет. С удовольствием поделюсь с вами местными легендами, помогу понять швейцарский менталитет и удивиться истории и красоте Цюриха. До скорой встречи!
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13 отзывов оставили туристы

29 февраля 2020
Отличный гид. Мы первый раз в Цюрихе на 2 дня, прекрасное начало для знакомства со старой частью города! Спасибо!
27 февраля 2020
Получили большое удовольствие от экскурсии! Время пролетело незаметно. Лиана обратила внимание на интереснейшие факты истории и провела нас по красивым улочкам города, которые без нее мы могли пропустить! Замечательный гид, мы обязательно вернемся и продолжим знакомство с Цюрихом в компании Лианы!
10 февраля 2020
Спасибо большое Лиане за Цюрих, который она нам показала. Лиана - очень приятный, тактичный собеседник. Всем рекомендую.
25 января 2020
Спасибо Лиане за экскурсию не только по историческому центру, но и по современной жизни страны в целом! было познавательно и очень увлекательно!
23 января 2020
С мужем впервые в Цюрихе, поэтому вся информация, полученная на экскурсии была для нас новой, интересной. Лиана показала как все основные достопримечательности, так и некоторые потайные уголки Цюриха, ответила на все наши вопросы - нам с мужем очень понравилось! Большое спасибо!
11 января 2020
Хочу поблагодарить Лиану за прекрасную содержательную экскурсию, за тёплую и душевную энергетику, будем однозначно рекомендовать друзьям и знакомым. На все наши предварительно заданные вопросы мы получили развёрнутые ответы. Экскурсия должна быть 2 часа, но гид предложила продолжить, чтобы завершить программу прогулки, было очень приятно видеть такое отношение к своему делу.
7 января 2020
Очень познавательная прогулка по центру и старому городу. Однозначно советую.
5 января 2020
Экскурсия очень понравилась! Великолепный экскурсовод, прекрасная экскурсия, очень удобная и полезная для путешествующих туристов.
29 декабря 2019
Лиана прекрасный, очень эрудированный экскурсовод, получили большое удовольствие от прогулки, узнали много нового!
25 декабря 2019
Были в Цюрихе в Рождество, не смотря на проливной дождь, гид Лиана провела для нас чудесную экскурсию. Она смогла передать нам атмосферу города. Лиана, спасибо, нам было очень приятно общение с вами.
Ещё 3 отзыва

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