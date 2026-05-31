13 отзывов оставили туристы

Вы погуляете по узким улочкам Старого города и узнаете, какие события и легенды скрываются за красивыми фасадами его средневековых домов. Я расскажу о неординарных личностях, вершивших историю Цюриха, и покажу места, о которых не знают многие местные жители. А также поделюсь городскими поверьями, пока вы будете искать золото.

Описание экскурсии

Цюрих сквозь века

Наша прогулка начнется на площади Парадеплатц, откуда мы отправимся к сердцу Старого города — площади Мюнстерхоф с красивейшими домами Гильдий и собором Фраумюнстер. Я расскажу о первых банке и отеле Цюриха и покажу церковь святого Петра. А также поделюсь историями о покровителях города и о том, как Цюрихом правили женщины.

Секреты квартала Нидерхоф

Гуляя по узким мощеным улочкам, вы узнаете, что произошло здесь 500 лет назад и как эти события повлияли на характер жителей Цюриха. Старинный мост приведет нас в другую часть Старого города — квартал Нидерхоф. Здесь вы зайдете в собор Гроссмюнстер и узнаете, что зашифровано в его великолепных витражах.

Неизведанный Цюрих

Я раскрою не только популярные, но и необычные факты о Цюрихе. Так, вы узнаете, как с ним связан дадаизм, где жил Ленин, как он тайно уехал вершить революцию в России. Поищем тайные знаки и послания в самых людных местах. А в завершение поделюсь ценными советами местного жителя: как ориентироваться в городе, куда еще сходить и где вкусно пообедать.

Организационные детали

После экскурсии вы сможете самостоятельно посетить собор Фраумюнстер (цена билета — 5 евро)