13 отзывов оставили туристы

Наша прогулка начнется на площади Парадеплатц, откуда мы отправимся к сердцу Старого города — площади Мюнстерхоф с красивейшими домами Гильдий и собором Фраумюнстер. Я расскажу о первых банке и отеле Цюриха и покажу церковь святого Петра. А также поделюсь историями о покровителях города и о том, как Цюрихом правили женщины.
Секреты квартала Нидерхоф
Гуляя по узким мощеным улочкам, вы узнаете, что произошло здесь 500 лет назад и как эти события повлияли на характер жителей Цюриха. Старинный мост приведет нас в другую часть Старого города — квартал Нидерхоф. Здесь вы зайдете в собор Гроссмюнстер и узнаете, что зашифровано в его великолепных витражах.
Неизведанный Цюрих
Я раскрою не только популярные, но и необычные факты о Цюрихе. Так, вы узнаете, как с ним связан дадаизм, где жил Ленин, как он тайно уехал вершить революцию в России. Поищем тайные знаки и послания в самых людных местах. А в завершение поделюсь ценными советами местного жителя: как ориентироваться в городе, куда еще сходить и где вкусно пообедать.
Организационные детали
После экскурсии вы сможете самостоятельно посетить собор Фраумюнстер (цена билета — 5 евро)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Парадеплатц 8
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лиана — ваш гид в Цюрихе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 663 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Лиана, и я живу в удивительном Цюрихе уже 11 лет. С удовольствием поделюсь с вами местными легендами, помогу понять швейцарский менталитет и удивиться истории и красоте Цюриха. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 83 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Александр
экскурсия больше напоминала на прогулку с давней знакомой. Теплое общение. Знание материала и любовь к своему делу. Лиана спасибо вам за то что поделились любовью к Цуриху и Щвейцарии все очень понравилось
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Татьяна
Отличная экскурсия по Цюриху! Лиана смогла организовать встречу именно в воскресенье во второй половине дня и гибко подстроилась под наше время (мы ехали из Женевы на машине, и по времени читать дальшеуменьшить
располагали только вечером). Подсказала, где удобно припарковать машину рядом с местом встречи, что очень помогло сориентироваться быстро в новом городе. Прогулка по центру Цюриха прошла великолепно — мы увидели не только основные достопримечательности, но и уютные уголки, которые знают только местные жители. Погода была морозная, и мы сделали остановку на чай/кофе в работающих кафе (а их нужно знать), чтобы согреться, благодаря чему было не холодно. Гид рассказывала интересные легенды и истории о знаменитых людях, связанных с городом, а в конце посоветовала рестораны для ужина. Спасибо за атмосферную, познавательную экскурсию и приятное общение! Цюрих нас правда впечатлил.
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Viktoria
Огромное спасибо Лиане за невероятно интересную программу. История, архитектура, интересные факты, маленькие детали, которые невозможно найти в путеводителях, — всё было подано настолько захватывающе, что время пролетело совершенно незаметно.
Особенно хочется отметить читать дальшеуменьшить
доброжелательность, прекрасное чувство юмора, внимание и готовность ответить на любые вопросы. Благодаря этой экскурсии мы увидели Цюрих совсем другими глазами. От всей души рекомендуем Лиану тем, кто хочет не просто посмотреть достопримечательности, а почувствовать атмосферу города и узнать его с самых интересных сторон. Огромное спасибо за замечательный день и незабываемые впечатления!
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Aljona
Нам очень повезло с гидом! Лиана оперативно ответила на наш запрос и утром мы уже наслаждались её неторопливой, полной интересной информацией экскурсией. Если вам важна грамотная речь, деликатное общение, прекрасные знания истории и современной жизни города, то вам на экскурсию к интеллигентной и очаровательной Лиане! Спасибо!
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Юлия
Прекрасная экскурсия))) думаю, что фото все покажут и скажут без слов
+1
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I
Irina
Лиана провела нам интересный, яркий тур по Цюриху. Мы услышали много нового из истории города, о Швейцарии и укладе жизни самих швейцарцев. Прогулка получилась позитивной, информативной и яркой.
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