Персональная прогулка с гидом по Цюриху

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.
Персональная прогулка с гидом по Цюриху
Персональная прогулка с гидом по Цюриху
Персональная прогулка с гидом по Цюриху
Персональная прогулка с гидом по Цюриху

Что вас ожидает 🤩

  • Главный собор Цюриха Гроссмюнстер
  • Церковь на воде
  • Женский монастырь Фраумюнстер
  • Церковь Святого Петра
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по Цюриху. "Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 5 человек. При размере группы более, чем 5 человек, взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте, а экскурсия проходит только по одному маршруту (карту маршрута экскурсии вы найдете по ссылке в разделе "Дополнительная информация").

Расположенный на севере Швейцарии, Цюрих считается мировым центром финансов и банковского дела. Многие полагают его скучным, однако на самом деле Цюрих — удивительно красивый город с богатой историей и множеством памятников истории и культуры.

Наша ежедневная пешеходная экскурсия — это уникальная возможность за короткое время увидеть все основные достопримечательности Цюриха. Она начинается в здании центрального вокзала, под знаменитой фигурой «Ангел», висящей под потолком.

Оттуда мы, по живописной улице Вокзальной, направимся к главному собору Цюриха — Гроссмюнстер. Вы увидите воспетый поэтами «Двор лип», откуда открывается величественная панорама на весь город и удивительную церковь на воде. Вас ждут живописные ремесленные районы, сохранившиеся еще со времен средневековья и дом, где жил вождь красной революции — Владимир Ленин.

Мы пройдемся мимо римских купален и женского монастыря Фраумюнстер, узнаем, где находится самая знаменитая кондитерская Швейцарии «Шпрюнгли» и посмотрим на самые большие в Европе часы, венчающие церковь Святого Петра.

В конце экскурсии гид расскажет вам о лучших местах для шоппинга и ответит на все вопросы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 11:00

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