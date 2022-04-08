Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по Цюриху. "Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 5 человек. При размере группы более, чем 5 человек, взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте, а экскурсия проходит только по одному маршруту (карту маршрута экскурсии вы найдете по ссылке в разделе "Дополнительная информация").

Расположенный на севере Швейцарии, Цюрих считается мировым центром финансов и банковского дела. Многие полагают его скучным, однако на самом деле Цюрих — удивительно красивый город с богатой историей и множеством памятников истории и культуры.

Наша ежедневная пешеходная экскурсия — это уникальная возможность за короткое время увидеть все основные достопримечательности Цюриха. Она начинается в здании центрального вокзала, под знаменитой фигурой «Ангел», висящей под потолком.

Оттуда мы, по живописной улице Вокзальной, направимся к главному собору Цюриха — Гроссмюнстер. Вы увидите воспетый поэтами «Двор лип», откуда открывается величественная панорама на весь город и удивительную церковь на воде. Вас ждут живописные ремесленные районы, сохранившиеся еще со времен средневековья и дом, где жил вождь красной революции — Владимир Ленин.

Мы пройдемся мимо римских купален и женского монастыря Фраумюнстер, узнаем, где находится самая знаменитая кондитерская Швейцарии «Шпрюнгли» и посмотрим на самые большие в Европе часы, венчающие церковь Святого Петра.

В конце экскурсии гид расскажет вам о лучших местах для шоппинга и ответит на все вопросы.