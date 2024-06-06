Пешие экскурсии-прогулки в Цюрихе с экскурсоводом

Найдено 6 экскурсий в категории «Пешеходные» в Цюрихе на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Цюриху
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
27 отзывов
Ежедневная прогулка по Цюриху
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: В здании центрального вокзала
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
45 за человека
«Лицо» и легенды Цюриха
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
«Лицо» и легенды Цюриха
Покорить центр города и понять сложный характер швейцарцев в первый день путешествия
Начало: мост Мюнстербрюкке
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
200 за всё до 6 чел.
Счастливый день в Цюрихе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Счастливый день в Цюрихе
Дружеская прогулка по знаковым и атмосферным местам города с легким погружением в историю
Начало: Главный жд вокзал Цюриха (Zurich HB)
Завтра в 08:30
12 июня в 09:00
210 за всё до 4 чел.
Пешком по центру Цюриха
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Пешком по центру Цюриха
Изучить город на обзорной экскурсии и узнать о его прошлом и настоящем
Начало: На главном вокзале
19 июня в 14:00
21 июня в 08:00
200 за всё до 10 чел.
Цюрих - путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
44 отзыва
Цюрих - путешествие во времени
Главные достопримечательности и тайные уголки города на обзорной экскурсии
Начало: На площади Парадеплатц 8
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
180 за всё до 4 чел.
Персональная прогулка с гидом по Цюриху
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Персональная прогулка с гидом по Цюриху
Расписание: Ежедневно в 11:00
180 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    6 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Цюриху
    Мой гид Володя познакомил меня с городом в очень непринужденной манере. Кроме программных мест показал мне свои любимые потайные местечки,
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    что обычно надолго запоминается. Приятно было также, что он быстро решил мои личные вопросы. Спасибо компании за организацию таких экскурсий и, конечно, гиду.

  • A
    Aleksandr
    3 июня 2024
    Пешком по центру Цюриха
    Экскурсией остались довольны. Алексею удалось передать дух Цюриха. Много новой информации. Спасибо.
  • И
    Илья
    3 июня 2024
    Пешком по центру Цюриха
    На экскурсию ездили мои мама и бабушка. Говорят, что это лучшая экскурсия за всю поездку по разным странам Европы. Интересные места, Алексей — очень знающий и приятный гид, очень терпеливый.
  • Е
    Евгений
    30 мая 2024
    Цюрих - путешествие во времени
    Интересная экскурсия, мы хорошо провели время, узнали больше о городе и стране в целом.
  • Е
    Екатерина
    12 мая 2024
    Счастливый день в Цюрихе
    Совершила великолепную прогулку с Юлией по Цюриху. Познавательно, содержательно и увлекательно. Посетили старый город и прошлись по Банхофштрассе. Юлия показала знаковые места, рассказала про местные рестораны и предложила идеи для дальнейшего отдыха в Цюрихе. Рекомендую
  • И
    Иван
    10 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Цюриху
    Получилась индивидуальная экскурсию с Людмилой:) Прогулялись, покушали классного джелатто, посмотрели город, класс☺️
  • Н
    Наталья
    30 апреля 2024
    Ежедневная прогулка по Цюриху
    Отличная прогулка с интересным гидом, отлично поможет ознакомится с городом! Рекомендую!
    Отличная прогулка с интересным гидом, отлично поможет ознакомится с городом! Рекомендую!Отличная прогулка с интересным гидом, отлично поможет ознакомится с городом! Рекомендую!Отличная прогулка с интересным гидом, отлично поможет ознакомится с городом! Рекомендую!Отличная прогулка с интересным гидом, отлично поможет ознакомится с городом! Рекомендую!Отличная прогулка с интересным гидом, отлично поможет ознакомится с городом! Рекомендую!Отличная прогулка с интересным гидом, отлично поможет ознакомится с городом! Рекомендую!Отличная прогулка с интересным гидом, отлично поможет ознакомится с городом! Рекомендую!Отличная прогулка с интересным гидом, отлично поможет ознакомится с городом! Рекомендую!Отличная прогулка с интересным гидом, отлично поможет ознакомится с городом! Рекомендую!Отличная прогулка с интересным гидом, отлично поможет ознакомится с городом! Рекомендую!
  • M
    Mila
    9 апреля 2024
    Счастливый день в Цюрихе
    Все супер! Большое спасибо) Юлия интересный рассказчик и добрый, приятный человек 🫶🏻
  • D
    Darja
    9 апреля 2024
    Пешком по центру Цюриха
    Хоть я сама и не смогла принять участие в эксурсии, так как именно в этот день разболелась, но мои родственники
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    остались в восторге от экскурсии с Алексеем. Совершенно чудесная прогулка с вагоном интересной нетривиальной информации о Цюрихе. Однозначно рекомендую Алексея как интересного гида по Цюриху. Благодарим!

  • Д
    Дарья
    5 апреля 2024
    Цюрих - путешествие во времени
    Отлично провели время на экскурсии. С Лианой было супер комфортно, она обладает хорошими знаниями, при этом может увлекательно их подать, очень веселая, при этом деликатная. Нам очень понравилась Швейцария и, конечно же, экскурсия. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Цюриху в категории «Пешеходные»

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  1. Ежедневная прогулка по Цюриху
  2. «Лицо» и легенды Цюриха
  3. Счастливый день в Цюрихе
  4. Пешком по центру Цюриха
  5. Цюрих - путешествие во времени
Сколько стоит экскурсия по Цюриху в июне 2024
Сейчас в Цюрихе в категории "Пешеходные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 45 до 210. Туристы уже оставили гидам 149 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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