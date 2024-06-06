1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Цюриху
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: В здании центрального вокзала
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€45 за человека
Индивидуальная
2 часа
«Лицо» и легенды Цюриха
Покорить центр города и понять сложный характер швейцарцев в первый день путешествия
Начало: мост Мюнстербрюкке
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Счастливый день в Цюрихе
Дружеская прогулка по знаковым и атмосферным местам города с легким погружением в историю
Начало: Главный жд вокзал Цюриха (Zurich HB)
Завтра в 08:30
12 июня в 09:00
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешком по центру Цюриха
Изучить город на обзорной экскурсии и узнать о его прошлом и настоящем
Начало: На главном вокзале
19 июня в 14:00
21 июня в 08:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Цюрих - путешествие во времени
Главные достопримечательности и тайные уголки города на обзорной экскурсии
Начало: На площади Парадеплатц 8
1 июля в 10:00
2 июля в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Расписание: Ежедневно в 11:00
€180 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина6 июня 2024Мой гид Володя познакомил меня с городом в очень непринужденной манере. Кроме программных мест показал мне свои любимые потайные местечки,
- AAleksandr3 июня 2024Экскурсией остались довольны. Алексею удалось передать дух Цюриха. Много новой информации. Спасибо.
- ИИлья3 июня 2024На экскурсию ездили мои мама и бабушка. Говорят, что это лучшая экскурсия за всю поездку по разным странам Европы. Интересные места, Алексей — очень знающий и приятный гид, очень терпеливый.
- ЕЕвгений30 мая 2024Интересная экскурсия, мы хорошо провели время, узнали больше о городе и стране в целом.
- ЕЕкатерина12 мая 2024Совершила великолепную прогулку с Юлией по Цюриху. Познавательно, содержательно и увлекательно. Посетили старый город и прошлись по Банхофштрассе. Юлия показала знаковые места, рассказала про местные рестораны и предложила идеи для дальнейшего отдыха в Цюрихе. Рекомендую
- ИИван10 мая 2024Получилась индивидуальная экскурсию с Людмилой:) Прогулялись, покушали классного джелатто, посмотрели город, класс☺️
- ННаталья30 апреля 2024Отличная прогулка с интересным гидом, отлично поможет ознакомится с городом! Рекомендую!
- MMila9 апреля 2024Все супер! Большое спасибо) Юлия интересный рассказчик и добрый, приятный человек 🫶🏻
- DDarja9 апреля 2024Хоть я сама и не смогла принять участие в эксурсии, так как именно в этот день разболелась, но мои родственники
- ДДарья5 апреля 2024Отлично провели время на экскурсии. С Лианой было супер комфортно, она обладает хорошими знаниями, при этом может увлекательно их подать, очень веселая, при этом деликатная. Нам очень понравилась Швейцария и, конечно же, экскурсия. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Цюриху в категории «Пешеходные»
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Сколько стоит экскурсия по Цюриху в июне 2024
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