Гид S. проводит ещё 1 экскурсию

Встереча и ожидание в аэропорту Цюриха. Трансфер в Цюрих. Помощь в Check-in в отеле.

Трансфер в аэропорт Цюриха из Цюриха. Помощь при прохождении предпосадочных процедур.

Трансферы в другие регионы из аэропорта Цюриха и из других регионов в Цюрих обсуждаются отдельно.