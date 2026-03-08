Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Цюрихе
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
«Водитель отслеживает задержки рейса в пределах 12 часов и корректирует время прибытия трансфера»
Завтра в 00:00
4 июл в 00:00
€165 за всё до 3 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальный трансфер в Цюрих - комфорт и удобство в пути
Начало: Цюрих
«Погрузитесь в атмосферу Цюриха уже в пути — этот город сочетает в себе стиль, порядок и невероятную красоту, и ваш персональный трансфер позволит почувствовать всё это с самого начала»
€280
€350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер из/в аэропорт Цюриха
Начало: Цюрихский аэропорт (ЗРХ)
«Трансфер из/в аэропорт Цюриха на автомобилях класса стандарт, комфорт, бизнес и минивен, в любую точку Швейцарии по разумным ценам с русскоговорящим или англоговорящим водителем»
€85 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Водитель очень пунктуальный, ведёт машину аккуратно. Машина была чистая и ухоженная. Могу порекомендовать, спасибо!
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А
Водитель оказался очень внимательным и при этом очень дружелюбным в общении. Всё прошло отлично, контакт был на высоте. Благодарю за этот маршрут!
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Всего 2 отзыва в Цюрихе в категории "Трансфер"
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Ответы на вопросы от путешественников по Цюриху в категории «Трансфер»
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